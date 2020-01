Det begynte med at byregjeringen i Frankfurt am Main ønsket å rydde opp i alle feilparkeringene i den tyske storbyen. De mente at overvåkningen av parkeringen i byen, samt utskriving og innkreving av bøter kunne sette bort til private selskaper.

Nå er dette dømt ulovlig. Mange av dem som har fått parkeringsbot de siste to år får pengene tilbake.

En typisk feilparkert bil i Frankfurt am Main. Parkert foran en utkjøring, delvis på fortau og sykkelfelt Foto: 25asd / Wikimedia Commons

For 2018 utgjør det mer enn 700.000 bøter på 10 millioner euro til sammen. Det tilsvarer om lag 100 millioner kroner. Dette er tall som er oppgitt i dommen.

Hva som må betales tilbake for 2019 er ennå ikke beregnet. Det er sannsynlig at beløpet blir minst like stort som i 2018, og totalt sett er det da snakk om langt over en million parkeringsbøter.

Privat trafikkovervåkning er ulovlig

Ifølge kjennelsen fra Oberlandesgericht i Frankfurt gjelder «statens voldsmonopol» også trafikkovervåkningen.

Domstolen slår ned på at politiets monopol utfordres Foto: BERND KAMMERER / Ap

Det betyr at det å bruke makt mot borgerne, slik politiet har løyve til ifølge lovverket, ikke kan settes bort til private selskaper.

– Retten til å straffe feilparkering er utelukkende tildelt staten, i dette tilfellet politiet, heter det i kjennelsen. Den er også omtalt på nettsidene til avisa Frankfurter Rundschau

Det er en rettighet private selskaper ikke har og heller ikke kan tildeles, uten at loven endres.

En gate i Frankfurt am Main, byen der mange parkeringsbøter fra 2018 og 2019 må betales tilbake. Foto: ArcCan / Wikimedia Commons

«Villedende illusjon»

I dommen blir det pekt på at en uniformert vakt fra et privat firma som kontrollerer en parkert bil og skriver ut en bot, bygger opp en «villedende illusjon» hos folk om at vedkommende representerer rettsstaten.

Det var en enkelt bilist som satte det hele i gang. Han klaget på en bot han fikk i 2018. Bilisten reagerte på at en mann i en ukjent uniform kom bort til ham. Mannen sa at han var «bypoliti». Deretter hadde vakten skrevet ut en bot.

Dette mente bilisten ikke kunne være lovlig, og har fått rettens medhold.

Men dette tapet i domstolen fører ikke til færre kontroller i framtida. Det lover byregjeringen følge Frankfurter Rundschau.

– Bilistene skal ikke tro at de kan lene seg tilbake og slappe av, sier Hans Preissl, rådgiver i byens trafikketat.

Ikke alle får pengene igjen

Men ikke alle bøter fra de siste årene er utstedt ulovlig.

Det har også vært offentlig ansatte parkeringsvakter med begrenset politimyndighet som har slått ned på feilparkerte biler og skrevet ut bøter. I dommen kalles disse vaktene for «Hilfspolizeibeamte».

Desse har operert innenfor lovverket, mener domstolen. Bilister som har betalt en bot skrevet ut av disse vaktene, kan ikke kreve pengene tilbake.

I tillegg til Frankfurt am Main, som har 750.000 innbyggere, har mange andre storbyer i Tyskland benyttet seg av private selskaper til å håndtere kontrollen med parkeringen. Hvordan avtalene med private i disse byene påvirkes av dommen er ennå ikke avklart.