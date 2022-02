SISTE:

Bankar og nettstadar ramma av cyberangrep

Onsdag ettermiddag kom det fleire meldingar om nettrøbbel hos ukrainske myndigheitsnettstadar. Det gjaldt mellom anna sida til nasjonalforsamlinga, innanriksdepartementet og utanriksdepartementet.

– Rundt klokka 16 begynte eit massivt DDoS-angrep på landet vårt, skreiv digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov i meldingsappen Telegram.

Etter om lag ein time var nettstadane oppe igjen.

NEDE: Klokka 15 norsk tid var fleire ukrainske nettstadar nede. Eit liknande angrep skjedde også førre veke. Foto: Skjermdump tatt 23.02.2022

Bankane i landet blei også ramma av angrepet.

Sidan midten av januar har Ukraina blitt utsett for to omfattande dataangrep mot myndigheitene sine nettstadar.

Myndigheitene har åtvara om at hackarar førebudde seg på å sette i gang stor angrep på offentlege etatar, bankar og forsvaret.

Det er førebels ikkje rapportert om meir alvorlege formar for dataangrep, som å stenge ned kritiske IT-system eller skade straumforsyninga. I 2015 mista over 230.000 ukrainarar straumen etter eit målretta dataangrep. Ukraina hevda då at Russland stod bak.

Russland evakuerer ambassaden

Ambassaden sin talsmann Denis Golenko, bekreftar til AFP at dei har fått beskjed frå utanriksdepartementet i Moskva om å evakuere landet snart.

Det russiske flagget skal vere seinka på ambassaden.

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået TASS er evakueringa i gang frå ambassaden i Kyiv og dei diplomatiske stasjonane rundt om i landet. Dette blir også stadfesta av Reuters.

SENKA: Her vaiar det russiske flagget over den russiske ambassaden i Kyiv. No skal flagget vere senka og personalet blir evakuert. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Vil innføre unntakstilstand i heile Ukraina

Samstundes vil Ukraina no innføre unntakstilstand i heile landet, ifølge landets topprådgjevar i tryggingsspørsmål, Oleksiy Danilov.

I Donetsk og Luhansk har det vore unntakstilstand sidan 2014.

– Unntakstilstanden skal vare i 30 dagar og kan bli forlenga med nye 30 dagar, seier Danilov.

Ifølge Reuters vil dei også foreslå å innføre portforbod om nødvendig, i tillegg til forbod mot store forsamlingar og streikar.

Det blir i tillegg føreslått å innføre dokumentsjekk av befolkninga, og legge avgrensingar på distribusjon av informasjon, også i media.

PÅ GRENSA: Ein ukrainsk soldat patruljerer i byen Novoluhansk ved frontlinja i Donetsk. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Samstundes vurderer parlamentet eit lovforslag som gir ukrainarar løyve til å bere skytevåpen og handle i sjølvforsvar.

– Denne lova er fullt ut i interessa til stat og samfunn, sa forfattarane av lovforslaget, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Unntakstilstanden må gjennom ei formell godkjenning i nasjonalforsamlinga før den kan bli sett ut i live. Den blir stemt over onsdag kveld.

Tidlegare i dag melde nyheitsbyrået AFP at ukrainarar i Russland bedne om å reise frå landet snarast.

– På grunn av aukande russisk aggresjon mot Ukraina, som kan føre til redusert konsulær bistand i Russland, rår utanriksdepartementet alle ukrainske statsborgarar frå å reise til Russland, og dei som er i landet bør forlate Russland straks, seier dei i fråsegna.

Det er førebels ikkje kome reaksjonar på dette frå anna hald.

Krev garanti for trygging

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj krev umiddelbar garanti for trygging av vesten og Russland på at dei vil sikte seg mot å avverje ein frykta russisk invasjon.

– Ukraina treng sikkerheitsgarantiar. Tydeleg, spesifikk og umiddelbar, seier presidenten ifølgje AFP.

GARANTI: Den ukrainske presidenten seier framtida til europeisk sikkerheit blir avgjort med korleis striden med Russland ender. Foto: APT

– Vi står samla om at framtida til Europas sikkerheit blir avgjort akkurat no, i heimen vår, i Ukraina, sa han i ein pressekonferanse i Kyiv, etter å ha møtt statsleiarane frå Litauen og Polen.

Ekspertar tvilar på effekten av sanksjonar

Vestlege land og USA er no samde om harde økonomiske sanksjonar mot Russland. Men samstundes blir det stilt spørsmål om kva effekt desse sanksjonane vil få.

Forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), Pernille Rieker, hevdar at sanksjonane som blei innført i 2014, ikkje har ført til store endringar.

– Vi har jo ikkje sett endringar i russisk politikk. Vi kan ikkje seie at det har verka så langt. Så spørst det om dei kraftigare sanksjonane vil virke, det tvilar eg litt på, seier Rieker til NRK.

Sanksjonane rettar seg mot 27 finansinstitusjonar og enkeltpersonar, som USA og EU meiner underminerer Ukraina sin integritet.

Pernille Rieker er forskar på Nupi. Foto: Marte Christensen / NTB

Utanriksdepartementet i Russland varslar at dei vil kome med sterke reaksjonar på sanksjonane frå USA.

– La det ikkje herske tvil, det vil kome eit kraftig svar. Ikkje nødvendigvis symmetrisk, men nøye kalibrert og sensitivt for den amerikanske sida, står det i ei kunngjering frå russisk UD, melder AFP.

Open for dialog

Riker legg likevel vekt på at reaksjonane frå russisk side tyder på at dei ikkje har tenkt å la seg stoppe.

– Det er viktig at vesten blir samde om desse sanksjonane og viser at det Russland har gjort no er uakseptabelt, seier NUPI-forskaren.

Statsminister Jonas Gahr Støre er oppteken av sanksjonar har kostnadar begge vegar når vanleg økonomisk handel stoppar.

– Vi hugsar frå 2014 og 2015 at det fekk betydning for deler av lakseeksporten, der det var marknader som blei lukka igjen i motreaksjonar på russisk side, påpeikar Støre.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt meiner det er for tidleg å seie kva effekt sanksjonane vil ha på kort sikt.

– Det som er typisk for sanksjonar i våre dagar, er at dei er meir målretta, seier Huitfeldt.

Kart over Øst-Ukraina som viser de opprørskontrollerte områdene samt regionene Luhansk og Donetsk.

Nye styrkar på plass

Samstundes varslar no Vladimir Putin i ein ny video at dei framleis har døra open for å snakke med vesten og Ukraina om fredelege løysingar.

– Men landet vårt er alltid ope for direkte og ærleg dialog, og for å prøve å finne diplomatiske løysingar på dei mest komplekse problema, seier Putin i videoen.

Men satellittbilete frå eit amerikansk selskap viser ei ny utstasjonering av meir enn 100 militærkøyretøy sør i Kviterussland, mot grensa til Ukraina.

Dette satellittbildet frå Maxar Technologies skal vise russiske styrkar på Bokov flybase ved Mazyr i Kviterussland. Foto: Maxar Technologies / AP

I tillegg viser bileta frå selskapet Maxar Technologies titals nye militærtelt i området, skriv Reuters. Bilde frå den same flybasen tatt 4. februar viser ingen slike køyretøy eller telt.

Bileta frå selskapet, som har følgt med på den russiske opptrappinga i vekevis, er ikkje verifiserte av nyheitsbyrået Reuters.