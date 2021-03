Innfører portforbud for å stoppe festende studenter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Portforbudet ble innført for å stoppe de mange tusen tilreisende studentene som har strømmet til byen i anledning festeukene «Spring Break».

«Festen er over», skrev Miami Herald etter at det portforbudet var klart.

Miami Beach er et av de tradisjonelle målene for studenter som i mars hvert år samles for å feste i Florida og andre varme delstater i USA.

Under pandemien har det fortsatt å strømme til med studenter og resultatet har blitt kaos, skriver CNN.

Fredag kveld ble det skutt i luften og det brøt ut opptøyer der mange deltok.

– Altfor mange kommer uten å ville følge reglene. Resultatet er blitt kaos på et nivå vi ikke kan godta, sier borgermester Gelber.

Resultatet er at det fra lørdag ble innført portforbud hver kveld fra klokken 20.00. Det er uklart hvor lenge portforbudet vil gjelde.

Byens administrasjonssjef, Paul Aguila sier til Miami Herald at han foreslår at det gjelder til 12. april i første omgang.

Fortsatte festing etter portforbudet

Ifølge AFP har vaksineringen i USA ført til en løssluppen stemning blant mange av studentene.

– Bare vaksiner dere så dere kan komme hit og feste, baby, sier en student fra Texas, Jalen Rob, til AFP.

Miami Herald skriver at det tok tid før studentene forlot sentrum etter at portforbudet ble innført.

Journalisten Joel Franco la ut en video på Twitter med en mengde mennesker på hovedgaten Ocean Drive.

En person kastet pengesedler ut i den tettpakkede massen, noe som førte til at folk stimlet enda tettere sammen.

Først etter at politiet satte inn spesialavdelinger og sperret av gater, begynte folk å forlate sentrum.

Vitner sier ifølge Miami Herald at politiet brukte pepperkuler mot mengdene, noe som skal ha ført til panikk.

Bilder fra Miami Beach viser at festingen fortsatte utover kvelden lørdag – etter at portforbudet var innført. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Superspreder i fjor

Turisme er den største industrien i Florida, skriver AP. I 2018 førte turistnæringa til inntekter på 91 millioner dollar – over 770 milliarder kroner – for delstaten.

I fjor ble «Spring Break» en av de store superspreder-hendelsene i USA.

Titusener av studenter som festet på strendene tok med seg viruset tilbake til andre deler av landet og spredde det der til medstudenter, eldre familiemedlemmer og andre.

Fortsatt høye dødstall

Miami Beach ligger i fylket Miami-Dade. Ifølge Worldometers har fylket hatt over 430.000 koronasmittede og 5724 døde av covid-19 under pandemien.

Delstaten Florida har over 2 millioner smittede og 32.730 døde.

Rundt 13 prosent av amerikanerne er nå ferdigvaksinert mot covid-19, mens rundt 24 prosent har mottatt en første dose.

Likevel er fortsatt dødstallene høye. Fredag ble det i hele USA rapporterte om 1292 covid-19 døde.

USAs smittevernsjef Anthony Fauci advarer mot å lette opp på smittevernet, selv om stadig flere nå er vaksinert. Han er redd for at smittetallene kan øke igjen.

– Vi kan unngå dette hvis vi fortsetter vaksineringen og beskytter oss, uten å plutselig redusere smitteverntiltakene, sier han