Innfører portforbud for å hindre plyndring av flomofrene

De siste dagene har det blitt rapportert om en rekke tilfeller der hus er blitt plyndret og væpnede ran, utført av folk som utgir seg for å være politi, ifølge BBC.

I et forsøkt på å stanse kriminaliteten har Houstons borgermester, Sylvester Turner, innført portbud om natten.

Portforbudet gjelder mellom klokken 22 og 05 om natten og skal bidra til å forebygge kriminalitet.

PORTFORBUD: Houstons borgermester, Sylvester Turner, har innført portbud om natten for å hindre plyndring av forlatte hus. Foto: Harry Cabluck / AP

Bare frivillige hjelpearbeidere, myndighetspersoner og folk på vei til jobb er unntatt fra portforbudet, melder nyhetsbyrået AFP.

17.000 bor i evakueringssentre

USAs Røde Kors anslår at 17.000 amerikanere nå bor i evakueringssentre, grunnet flommen. I tillegg kommer folk som har søkt tilflukt på hoteller, og hos familie og venner.

Eksperter anslår at orkanen Harvey har ført til materielle ødeleggelser for om lag 325 milliarder kroner. Stadig flere områder rammes. Tallet steg fra om lag 230 milliarder til 325 milliarder kroner over natten, som følge av flere ødelagte demninger, ifølge Reuters.

EVAKUERES: Flomofre i Houston evakueres fra hjemmene sine i en søppelbil. Foto: David J. Phillip / AP

Trykket på de mange evakueringssentrene i Texas er enormt etter Harvey. Nå tilbyr guvernøren i nabostaten Louisiana å ta imot noen av de rammede, for å avhjelpe den akutte situasjonen

Ny nedbørsrekord

Enorme nedbørsmengder har lavet ned over den amerikanske byen Houston langs sørkysten av Texas de siste dagene, som følge av uværet «Harvey». En målestasjon i Cedar Bayou i Texas har målt hele 1318 mm nedbør de siste dagene.

Det er ny rekord på det amerikanske kontinentet, melder nyhetsbyrået Ap. Store deler av Houston er lagt under vann, og tusenvis har måttet flykte fra hjemmene sine.

