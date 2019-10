Innfører ansiktsmaskeforbud i Hongkong – kan føre til mer bråk

Det var Hongkongs leder Carrie Lam som på en pressekonferanse gjorde det klart at de innfører krisetiltak som inkluderer forbud mot ansiktsmasker under demonstrasjoner.

– Vi må gjøre det vi kan for å forhindre vold og for å beskytte Hongkongs fremtid, sa Lam på pressekonferansen.

Det er en lov fra kolonitiden som aldri tidligere har vært i bruk som nå trekkes fram. Loven, som kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, skal rettferdiggjøre forbudet mot ansiktsmasker.

Demonstrantene har de siste fire månedene brukt masker under protestene i Hongkong, samt gule hjelmer, beskyttelsesbriller og pustemasker, for å beskytte seg mot tåregass og slag fra politiet, men også for å unngå identifikasjon.

Pustemasker har vært nødvendig for demonstrantene i Hongkong for å beskytte seg mot tåregass fra politiet. Nå forbyr myndighetene alle former for masker under demonstrasjoner. Foto: MARK RALSTON

Mindre frihet

Grepet ledelsen nå er enige om, er om et sett ekstraordinære lover for krisesituasjoner, Emergency Regulations Ordinance (ERO). Disse gir Hongkongs ledelse og politiet utvidede fullmakter, med større rom for sensur, pågripelser og innskrenking av personlig frihet.

Myndighetene mener et slikt forbud er nødvendig for å stanse den økte volden og sammenstøtene under demonstrasjonene.

Demonstranter som bryter forbudet, vil risikere opp mot ett års fengsel og en bot på nærmere 30.000 kroner dersom de ikke føyer seg etter de nye reglene.

Motstandere av en slik avgjørelse sier det vil markere et vendepunkt for Hongkong å ta loven i bruk, ved å gå fra å være et delvis selvstyrt, økonomisk knutepunkt til å bli et autoritært lederskap.

Hongkongs leder Carrie Lam kunngjorde fredag at ansiktsmasker vil bli forbudt blant demonstrantene fra og med midnatt. Hun hadde samlet til sammen 16 ministre til å være med på pressekonferansen fredag ettermiddag Foto: Kin Cheung / AP

Nekter å ta av masken

Tusenvis av demonstranter, alle iført ansiktsmasker, marsjerte fredag ettermiddag gjennom byens finansdistrikt. De ropte slagord som «Jeg ønsker å bruke ansiktsmaske» og «Å bruke maske er ikke en forbrytelse», mens mange biler tutet i støtte for demonstrantene.

– Kommer de til å pågripe 100.000 mennesker i gatene? Myndighetene forsøker å skremme oss, men jeg tror ikke folket lar seg skremme nå, sier en mannlig demonstrant til en lokal TV-stasjon.

Forbudet mot bruk av ansiktsmaske vil tre i kraft fra og med midnatt natt til lørdag.