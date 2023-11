Innesperret på niende døgn - fortsatt håp om å få dem ut i live

41 anleggsarbeidere har vært innesperret i en tunnel i Uttarkashi nord i India i over en uke. Tunnelen raste sammen som følge av et jordskred den 12. november i år.

Flere av arbeiderne skal være syke, men samtlige er i live takket være mat- og oksygentilførsel gjennom to separate rør som leder inn i tunnelen. Arbeiderne har også tilgang på lys, vann og medisiner, opplyser indiske myndigheter.

Deler av den 4,5 kilometer lange veitunnelen mellom Silkyara og Dandalgaon i Himalaya-regionen kollapset omtrent 200 meter fra selve inngangen.

Den siste uken har 200 redningsarbeidere jobbet på spreng for å få de innesperrede mennene ut på en trygg og gjennomførbar måte.

– Vi jobber hardt for å gjennomføre en trygg evakuering for både redningsmannskapet og de innesperrede. Vi skal sørge for at arbeidet går trygt for seg og gjøre alt vi kan for å få dem ut i live, sier Arnold Dix som er regnet som en av verdens ledende gruveeksperter.

Arnold Dix, en av verdens ledende gruveeksperter, ble hanket inn for å finne en løsning og få arbeiderne ut i god behold. Foto: AP

Flere alternativer

Frem til nå var planen å borre horisontalt inn i tunnelen, men tekniske problemer satte en stopper for dette arbeidet da selve boremaskinen ble ødelagt.

Da redningsmannskaper forsøkte å ta seg inn til de innesperrede arbeiderne, raste ytterligere deler av tunneltaket ned.

Redningsaksjonen er inne i sin niende dag og det blir nå vurdert fem nye alternativer for å få arbeiderne ut.

Mandag kveld er planen å bore seg ned til arbeiderne ovenfra. Det opplyser Devendra Patwal, leder for redningsoperasjonen.

I praksis betyr det at redningsmannskapet må grave over 100 meter vertikalt ned for å nå de innesperrede arbeiderne. Dette vil trolig ta flere dager og medfører en reel fare for at ytterligere deler av tunnelen kan rase sammen.

Både redningsarbeidere og skuelystne strømmet til tunnelåpningen hvor arbeiderne sitter innesperret kun 200 meter fra selve inngangen. Foto: AP

Ikke mistet håpet

Gruveekspert Arnold Dix poengterer at det ligger enorme forberedelser i forkant av operasjonen. Selv ankom han åstedet i går, men understreker enorm fremgang i redningsarbeidet det siste døgnet.

– Det er en kompleks jobb hvor vi må få oversikt over hele tunnelsystemet. Fremgangen i arbeidet fra i går til i dag er ekstraordinært, forteller han.

Til tross for vanskeligheter den siste uken, har han ikke mistet håpet.

– For øyeblikket ser det positivt ut. Vi skal finne en løsning og få disse mennene ut. Alle er enige om at vi skal få de involverte ut i sikkerhet, uavhengig av hvor lang tid det måtte ta, sier gruveeksperten.

