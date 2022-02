Innbyggere som NRK snakker med tirsdag ettermiddag, opptrer rolig. De viser ingen tegn til panikk.

Det til tross for at hele verden er full av nyhetsartikler med krigstyper, der både amerikanske og norske politikere sier at et angrep kan være rett rundt hjørnet.

Amerikanske ledere har pekt på onsdag som en mulig dag for et russisk angrep, og at det sannsynligvis vil skje med et luftangrep mot hovedstaden Kiev.

– Har ikke hamstret

NRK møter den unge moren Julia på en lekeplass der barnet hennes leker mellom husker og klatrestativ.

Julia er en ung mor som NRK snakker med på en lekeplass i Kiev. Hun har ikke hamstret noe i tilfelle krig og sier at dersom russerne angriper, vil ukrainerne yte skikkelig motstand. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Da vi spør om hun frykter at Putin vil angripe, svarer hun automatisk på ukrainsk. Men så slår hun over til russisk for at reporteren skal forstå henne bedre.

– Nei, jeg er ikke redd. Hvis han bestemmer seg for å angripe, noe jeg tror han ikke gjør, så er vi i stand til å yte skikkelig motstand, sier hun selvsikkert.

– Slik at han (Putin) ikke har lyst til å fortsette å angripe. Vi er mye sterkere enn for ti år siden. Det tror jeg han skjønner, legger den unge moren til.

Julia mener at Ukraina bør bli med i Nato, men er usikker på om det lykkes.

– Om jeg har hamstret mat? Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tror vi klarer å organisere forsyninger, hvis det skulle bli aktuelt.

Ber for fred

I parken ved parlamentet treffer NRK den eldre kvinnen Ljuba.

– Hva skal jeg være redd for? spør hun retorisk.

Ljuba står foran et kors i parten. Sammen med en gruppe andre ortodokse kvinner synger og ber hun. Også for fred.

Men Ljuba nøler da vi spør om hun tror at Russlands president Vladimir Putin vil angripe Ukraina. Helst vil hun verken snakke «politikk» eller bli fotografert.

Det tar likevel ikke lange stunden før kvinnene glemmer både kamera og bønnen. Redde for et russisk angrep? Ikke tale om.

– Jeg er redd for at sjelen skal dø. Om det blir krig? Jeg er ikke redd for noen ting. Jeg er redd for å komme vekk fra Gud, skjønner du. Men jeg har ikke veldig lyst til å blande meg inn i den politikken, sier Ljuba til NRK.

Tror ikke på krig

Krig er lite sannsynlig, mener de troende i parken.

– Alle tilhører det samme folket, de ortodokse. Alle er et folk. Det finnes ingen splittelse mellom folkene våre, kanskje mellom politikerne, sier en av kvinnene til NRK.

Slektninger skal ikke krige mot hverandre, sier Maksim til NRK i Kiev. Han tror ikke det blir krig. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Flere av dem regner seg som ukrainske nasjonalister. Noen nekter å snakke med NRKs reporter på russisk, selv om de kan språket.

Andre gjør unntak, for forståelsens skyld.

– Alle har slektninger i Russland, i Ukraina og i Hviterussland. Jeg kan ikke se at slektninger skal krige mot hverandre, sier Maksim, en av de yngre mennene i parken til NRK.

– Putin er redd for at ingen vil snakke med ham

Et steinkast unna parken har et hundretalls demonstranter troppet opp utenfor parlamentet.

Med ukrainske flagg og plakater i hendene har de ett budskap.

Amerikanerne har varslet at et angrep kan skje allerede onsdag, men det er ikke det som opptar denne gruppen med mennesker. Demonstrantene foran nasjonalforsamlingen viser seg å være der i et helt annet ærend.

Putin er redd for at ingen vil snakke med ham, sier innbyggere i Kiev. De tror ikke at det blir krig. Foto: SPUTNIK / Reuters

De er vaksinemotstandere. Foran nasjonalforsamlingen er det vaksiner de vil demonstrere mot, ikke et mulig russisk angrep på landet.

– Vi kjemper på to fronter, mot Russland og mot de korrupte myndighetene der inne, sier Ljubov Ukraintsjuk og peker mot parlamentsbygningen.

Hun er rasende over vaksiner og munnbindkrav.

– Vet du hva Putin er redd for? Han er redd for at ingen vil snakke om ham, legger Andrej, en av de andre demonstrantene til.

Etter at russiske styrker har mobilisert langs grensen til Ukraina de siste ukene, har mange verdensledere villet snakke med Putin.

Tirsdag var Tysklands forbundskansler Olaf Scholtz i Moskva der han møtte Putin. For en uke siden var Frankrikes president Emmanuel Macron i samme ærend.

Putin har flere ganger vært i møter med USAs president Joe Biden på telefon. Diplomatiet har jobbet på høygir for å unngå en krig.

Anerkjenner utbryterrepublikkene?

I Russland tirsdag ba et flertall i Dumaen president Vladimir Putin om å anerkjenne utbryterrepublikkene øst i Ukraina.

Disse regionene har i en årrekke vært kontrollert av separatistiske opprørere som antas å få omfattende støtte fra Russland.

Representantene i forsamlingen stemte for å sende en resolusjon til Putin om anerkjennelse av Luhansk og Donetsk.

I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland. Noen frykter nå en reprise øst i landet.

Men innbyggere i hovedstaden Kiev viser ikke tegn på at de er forberedt på et snarlig russisk angrep.

Kiev denne uken. Det bor om lag 3 millioner mennesker i Ukrainas hovedstad. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters