Innbrudd i tysk museum: – Kan være etterkrigstidens største kunsttyveri

Det grønne hvelvet (Grünes Gewölbe) har en av Europas største samlinger av antikke skatter, og huser rundt 4000 verdifulle gjenstander.

Innbruddstyvene skal ha kuttet strømforsyningen klokken 5 mandag morgen før de tok seg inn i museumsbygget.

Tyske medier skriver at de var «påfallende små», og at de kom seg inn gjennom et lite vindu i hjørnet av bygningen. De skal ha stukket av i en limousin.

Ifølge Bild kan de ha fått med seg smykker, diamanter og andre gjenstander til en verdi av opptil en milliard euro.

Avisen kaller innbruddet det største kunsttyveriet i etterkrigstidens historie.

Politiet har sperret av området mens åstedet undersøkes. Foto: Sebastian Kahnert / AP

Knytter brann til strømbrudd

Mandag formiddag holdt politiet og museumsledelsen en pressekonferanse, der de bekreftet at «uvurderlige og unike skatter» er stjålet.

Blant gjenstandene som er stjålet er tre smykkesamlinger med diamanter, rubiner og smaragder fra tidlig 1700-tall.

Museumsdirektør Marion Ackermann kaller gjenstandene uerstattelige, og vil ikke anslå verdien på det som er stjålet.

– Vi snakker om gjenstander av uendelig kulturell verdi. Dette er nesten verdensarv. En slik smykkesamling finnes ikke noen andre steder i samme form, kvalitet eller mengde, sier kollegaen Dirk Syndram ifølge Reuters.

Politiet finkjemmer området etter spor mandag formiddag. Foto: Sebastian Kahnert / AFP

Politiet opplyser at innbruddstyvene kom seg inn gjennom et sikret vindu og at de har knust tre utstillingsskap. To personer er fanget opp av overvåkingskameraer, men ingen er pågrepet.

I løpet av natten begynte det å brenne under en bru i nærheten.

Politiet tror denne brannen kan være knyttet til angrepet på det elektriske anlegget, og bekrefter at området var uten strøm mens innbruddet pågikk.

Ifølge politiet var de på stedet fem minutter etter at alarmen ble utløst.

Det grønne hvelvet er et av verdens eldste museer. Det har ni rom, der gjenstandene er sortert etter materialet de er laget av. Foto: Sebastian Kahnert / AP

– Folket er blitt ranet

Ifølge Bilds kilder har innbruddstyvene konsentrert seg om smykker, og latt større gjenstander være i fred.

Sachsens regjeringssjef, Michael Kretschmer, kaller innbruddet et ran av på hele delstaten.

– Samlingen i Det grønne hvelvet er bygget opp av innbyggerne i Sachsen over flere århundrer med hardt arbeid. Vi, folket i Sachsen, er blitt ranet. Man kan ikke forstå historien til vårt land og vår fristat uten kunstsamlingene i Det grønne hvelvet, sier han.

Delstatens minister for vitenskap og kunst, Eva-Maria Stange, er også på stedet for å få oversikt over hva som er stjålet, skriver Reuters.

Det hvite sølvrommet i Det grønne hvelvet. Foto: Sebastian Kahnert / AP

Uvurderlige smykker og kunstverk

Samlingen i Det grønne hvelvet var lenge private skattekamre for herskerne i Sachsen, men ble åpnet for offentligheten i 1723 av kurfyrsten August den Sterke, som senere ble konge av Polen.

Nå regnes museet som et av verdens eldste, og juvelsamlingen er den største i Europa.

Et av kunstverkene i Sølvrommet i Det grønne hvelvet. Foto: Sebastian Kahnert / AP

Samlingen overlevde bombeangrepene under andre verdenskrig, men ble konfiskert og sendt til Sovjetunionen etter krigen. Gjenstandene ble gitt tilbake til Dresden i 1958.

Mange av gjenstandene er uvurderlige. Museet har blant annet en stor skulptur av et indisk hoff fra 1700-tallet som er laget av gull og dekorert med sølv, diamanter og perler.

Blant kunstskattene er smykker og kunstverk av gull, sølv, rav og edelstener, skulpturer av elfenben, servise fra barokken og en rekke mynter og gamle våpen.

Den aller mest verdifulle gjenstanden, en grønn diamant på 41 karat, er for tiden utlånt til Metropolitan Museum of Art i New York.