Ingen stor Nord-Korea nyhet fra Trump

Donald Trump begynte talen med å snakke om reisene han har foretatt, og hva han har fått til.

Han snakket ikke bare om reisen han nettopp hadde gjennomført, men alle reisene som president.

Det var omtrent det talen dreide seg om, men presidenten kom også innom Nord-Korea.

– Jeg ba alle land, inkludert Russland og Kina, om å isolere Nord-Korea. Vi må få kjernevåpnene vekk fra Nord-Korea, sa Trump.

Han beskrev møtet med den kinesiske lederen Xi Jinping, og hva de to hadde blitt enige om i forbindelse med Nord-Korea.

President Donald Trump måtte ta en pause under talen da stemmen begynte å svikte. Noen ga ham en flaske vann, og Trump poengterte at han ikke hadde bedt om det. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Det var omtrent det samme som Kina tidligere, gjennom en resolusjon i FN, har forpliktet seg til å gjøre.

– Vi sa klart fra at tiden er i ferd med å løpe ut, sa Trump at han hadde sagt til Xi.

– Alle lederne vi møtte, var enige om at Nord-Korea ikke skal ha atomvåpen, og at det skulle settes inn maksimalt trykk for å få det til, sa Trump.

Han avsluttet talen med å si at fremtiden aldri har sett lysere ut for USA.

Da han gikk, ropte journalistene ut spørsmål. De dreide seg om en overgrepssak i Alabama.

Trump gjorde det klart i talen at alle lederne han hadde møtt var enige om at Nord-Korea ikke bør ha atomvåpen. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Var det viktigste for turen

Før Donald Trump la ut på sin reise, gjorde han, og staben hans, det klart at hovedinnsatsen skulle være å få de asiatiske lederne til å gå med på en felles innsats i forbindelse med Nord-Korea.

Akkurat hva denne innsatsen skulle være, har ikke blitt kjent.

Tidligere har presidenten sagt at tiden for diplomati med Nord-Korea er over, og at noe mer alvorlig må skje.

Han har også sagt at han ville sette seg ned og snakke med «rakettmannen» dersom det virket fornuftig.

Det han gjentatte ganger har sagt, er at det Kina som kan løse problemene i forbindelse med Nord-Korea.