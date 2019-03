Ingen overlevende etter at fly fra Ethiopian Airlines styrtet på vei til Nairobi

Statsministerens kontor bekreftet tidlig søndag at det er omkomne etter at Boeing 737-flyet styrtet søndag morgen. I en Twitter-melding kondolerer statsministerens kontor de som har mistet sine kjære i flystyrten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nå melder den statlige kringkastingen i Etiopia at alle som var om bord i flyet omkom. Flyet hadde passasjerer fra 33 land. Ifølge flere kilder var flyet bare fire måneder gammelt.

Ethiopian Airlines bekreftet tidligere søndag at et av deres fly har styrtet, men skrev i en pressemelding at de ikke hadde noen bekreftet informasjon om omkomne eller overlevende.

«Lete- og redningsmannskaper er på vei. Representanter for flyselskapet vil bli sendt til ulykkesstedet, og vil gjøre alt de kan for å hjelpe nødetatene», skrev flyselskapet.

Norges ambassader i Etiopia og Kenya undersøker om det kan være norske involvert i ulykken, ifølge Utenrksdepartementet.

En brannbil på vei til stedet der flyet styret, ved Bishoftu sørøst for Addis Abeba. Foto: TIKSA NEGERI / Reuters

157 om bord

Flyet, med rutenummer ET 302, tok av fra Bole International Airport i Addis Abeba klokken 08.38 lokal tid. Kontrolltårnet mistet kontakten med det allerede klokken 08.44.

Flyet skulle til Kenyas hovedstad Nairobi. Det styrtet rundt byen Bishoftu, som ligger 62 kilometer sørøst for Addis Abeba.

Ifølge flyselskapet var det trolig 149 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer om bord. De jobber med å få dette bekreftet.

Det er opprettet et informasjonssenter og telefonnummer for pårørende.

Rute ET 302 skulle vært framme i Nairobi klokken 10.15. Foto: BAZ RATNER / Reuters

Fly av samme type styrtet i Indonesia

Flyet, et Boeing 737-800MAX, er samme type som det indonesiske Lion Air-flyet som styrtet utenfor Jakarta i fjor høst. Da viste det seg at flyet har en funksjon som presser nesa nedover for å hindre at det steiler, noe pilotene ikke var klar over.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap, og fraktet 10,6 millioner passasjerer i fjor. Det er med flyalliansen Star Alliance, sammen med blant andre SAS.

Selskapet har 29 Boeing 737-fly, de fleste av 800-typen. Det har flere flyginger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi. Selskapet flyr også daglig fra Oslo til Addis Abeba.

Siste større ulykke med et fly fra Ethiopian Airlines var i januar 2010, da et fly fra Beirut styrtet like etter avgang. 90 omkom.

Fredag var representanter for flyselskapet i Oslo for å markere kvinnedagen.