Over hundre mennesker er omkommet i naturkatastrofen i Tyskland og Belgia. Schuld ble tidlig omtalt som en av de hardest rammede byene.

Men enorme ødeleggelser til tross, er ingen menneskeliv gått tapt her.

– Det er helt utrolig, sier pressekontakt i Schuld sin redningstjeneste Andreas Solheid til NRK.

– Situasjonen begynner å bli stabil. Vi tror ikke lenger noen er i fare, forteller han.

GODE NYHETER: Andreas Solheid sier det er helt utrolig at ingen er omkommet i Schuld, de enorme ødeleggelsene tatt i betraktning. Foto: Halldor Asvall / NRK

Folk har mistet alt de eide

Det var meldt om uvær i området. Men ingen kunne forestille seg det som kom.

På plass i Schuld ser NRK hvordan hus er blitt knust til pinneved. Hvordan bakken under veien har blitt revet bort av vannet. Biler ligger som strødd i gatene.

Schuld sentrum er ødelagt.

Folk som bor i området forteller om hvilken forferdelig opplevelse dette har vært. Om at de kjenner folk som har mistet alt de eide. Som hadde bedrifter de har bygget opp som sitt livsverk, som nå er helt borte.

Nå er folk usikre på hva som skjer videre.

De vet ikke hvordan været blir fremover. De vet ikke om de blir evakuert videre. De vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til det hele.

Søkte tilflukt i toppetasjen

– Min svogerfamilie var i øverste etasje gjennom hele natten. Det var mørkt, fordi det ikke var noen elektrisitet og de hadde ingen telefondekning heller. Vi prøvde å få fatt i dem hele natten, men det var veldig vanskelig å nå dem, sier lokale Andreas Mueller til nyhetsbyrået AP.

Andreas Meuller har nå fått kontakt med sin svogerfamilie. Ingen er lenger savnet i Schuld. Foto: AP

Det var lenge mange savnet i den lille vest-tyske byen. En mulig forklaring på det er at infrastrukturen ble ødealgt av flommen. Både telefondekningen og strømmen er fortsatt brutt, i tillegg til at det er vanskelig å komme til flere steder.

Nå har redningsmannskapene kontroll på alle beboerne som bodde i husene som ble tatt av flommen.

Rundt 50 mennesker er blitt reddet og ingen er lenger savnet i Schuld.

Pressekontakt Andras Solheid forteller at de tror ingen har omkommet. Men de tør ikke si seg hundre prosent sikker enda, i tilfelle noen utenforstående har vært i området.

Dødstallene stiger

Katastrofen har rammet store områder. Og enda er det ikke over.

Dødstallene stiger i Tyskland. Flere bygninger har kollapset fredag, og hele landsbyer evakueres i i frykt for at demninger skal bryte sammen.

Så langt har ekstremværet tatt livet av minst 103 mennesker i Tyskland og 23 i Belgia.

Bare i Arhweiler-distriktet er 1300 mennesker savnet.

Flere av sideelvene til Rhinen er oversvømt og store områder er rammet.

– Dette er en katastrofe. Og det er veldig dramatisk, sier innenriksminister i Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz.

Han tør ikke engang å tenke på hva det endelige dødsfallet ender på.

– For øyeblikket er situasjonen den at når kjellere tørkes eller tømmes, kommer vi gang på gang over døde mennesker som har mistet livet til flommen, sier han til den tyske avisen Bild.

Det er spådd mer regn i dagene som kommer, og vannstanden stiger faretruende i Rhinen og Rhinens sideelver.

12 omkom på sovesal

Schuld er bare en liten bit av området der ekstremværet har herjet.

I byen Sinzig, som også ligger i delstaten Rheinland-Pfalz, omkom 12 funksjonshemmede på en sovesal torsdag kveld.

I løpet av natten strømmet vannmassene inn i byen, via elven Ahr, skriver Bild.

De ansatte på brukerhjemmet hadde akkuratt fått beskjed av brannvesenet om å evakuere bygget, da en tidevannsbølge kom.

De ansatte ble sperret inne og klarte ikke komme seg over til nabobygget for å hjelpe de 12. Direktøren på brukerhjemmet sier de ansatte nå er traumatisert.

Tragedien omtales som et lavpunkt i flomkatastrofen.