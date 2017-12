Ingen brexit-avtale i dag

Theresa May hadde med seg brexitminister David Davis då ho kom til EU-hovudstaden Brussel. Møta med leiinga i EU måndag er blitt sett på som heilt avgjerande for ein framtidig avtale om å forlate EU.

May gjekk rett i møte med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og EU sin sjefforhandlar, Michel Barnier.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker møtte Theresa May i Brussel i dag. Men ikkje alle brexit-spørsmål blei løyste. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Eit par-tre uløyste spørsmål

– Det har vore framgang i forhandlingane, men vi har ingen avtale enno, sa Juncker då han møtte pressa saman med Theresa May måndag ettermiddag.

Han sa at det framleis er eit par-tre spørsmål som er uløyste, og at han har tru på at dei skal bli samde seinare i veka.

– Dette er ikkje eit nederlag, la han til.

Målet er å avklare det som er nødvendig å avklare i god tid før EU-toppmøtet 15. desember.

Theresa May sa at ho var overbevist om at Storbritannia og EU skal komme fram til ein avtale.

Statsminister Theresa May og EU-president Donald Tusk før dei gjekk i møte i Brussel måndag ettermiddag. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

– Konstruktivt møte

– Som Juncker sa, har vi hatt eit konstruktivt møte i dag. Begge partar har jobba hardt, sa May på pressekonferansen.

– Vi vil halde fram med forhandlingane seinare i veka. Eg har tru på at vi skal klare dette saman, la ho til.

Seinare i dag møter Theresa May EU-president Donald Tusk.