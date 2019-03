Ingen alternativer for brexit fikk flertall i Parlamentet

De folkevalgte i det britiske Underhuset har stemt ned alle de åtte alternative planene for brexit.

Dermed er uklarheten like stor som før om hvor veien går videre i den kaotiske prosessen.

– Dette viser at det ikke fins noen enkle alternativer her. Det fins ingen enkel vei framover, sa brexitminister Stephen Barclay da han fikk ordet etter opplesningen av resultatet.

Politikerne i Underhuset skulle stemme over åtte ulike forslag:

Å forlate EU uten noen avtale

Norge +-avtale, det vil si medlemskap i EUs indre marked og tollunionen

Opptak i EØS

Egen tollunion med EU

Medlemskap i tollunionen + en tett tilknytning til det indre marked

Avlyse brexit dersom ikke «no deal» er godtatt av parlamentet

Ny folkeavstemning

Standard frihandelsavtale

Samtlige av forslagene ble nedstemt, men to av forslagene fikk flere stemmer enn hva regjeringen har klart å oppnå for sin avtale.

Dette var forslagene om å forbli i en tollunion med EU og en ny folkeavstemning. Disse skal stemmes over på nytt på mandag.

Resultatet fra avstemningen om brexit-alternativer Ekspandér faktaboks 1. Gå ut av EU uten avtale 12. april 2019 Ja: 160

Nei: 400 2. Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen samt forhandle fram en tollunion med EU Ja: 188

Nei: 283 3. Søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen Ja: 65

Nei: 377 4. Forhandle fram en tollunion med EU Ja: 264

Nei: 272 5. Forhandle fram en tollunion med EU samt tett tilknytning til EUs indre marked Ja: 237

Nei: 307 6. Avlyse utmeldingen dagen før brexit hvis dette er eneste utvei for å avverge en skilsmisse uten avtale Ja: 184

Nei: 293 7. Legge utmeldingsavtalen med EU fram for folkeavstemning Ja: 268

Nei: 295 8. Ta initiativ til en toårig overgangsperiode med frihandel hvis det ikke er mulig å nå enighet om en helhetlig utmeldingsavtale Ja: 139

Nei: 422

Avtalen gjenopplivet

Det beste alternativet, fastholdt brexitminister Stephen Barclay, er fortsatt avtalen regjeringen har forhandlet fram med EU.

Den er ment å sikre en ordnet utgang fra unionen og regulerer hvordan forholdet mellom Storbritannia og EU midlertidig skal være på en rekke områder, inntil en ny permanent avtale er på plass.

Avtalen er allerede to ganger blitt forkastet av Underhuset, og har ført til at Storbritannia ikke forlater EU som planlagt på fredag 29. mars.

Underhuset stemte onsdag ja til forslaget om å utsette brexit til 22. mai, etter at EU hadde sagt ja til den britiske regjeringens forespørsel om en utsettelse.

Status for brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde landet ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding. * 13. november 2018 ble Storbritannia og EU enige om en avtale. * 14. november 2018 stilte Theresa Mays regjering seg bak avtalen. * 29. januar 2019: Parlamentet avviser avtalen, og krever en bedre løsning for irskegrensa. * 12. mars: Parlamentet avviser avtalen på ny etter mindre endringer. * 14. mars: Parlamentet ber May forhandle med EU om en utsettelse. * 20. mars: Theresa May ber EU om tre månedres utsettelse. * 21.–22. mars: EU-toppmøtet ilbyr Storbritannia utsettelse til 22. mai dersom Parlamentet godkjenner skilsmisseavtalen i neste uke. Dersom den ikke godkjennes, må britene ut av EU 22. mai, som er dagen før EU holder valg. *12. april: EU sier at britene må forlate EU på denne datoen dersom Parlamentet ikke aksepterer skilsmisseavtalen. * 22. mai: Dagen før EU-valget er siste frist for Storbritannia til å forlate unionen.

Lover å gå hvis avtalen vedtas

Statsminister Theresa May lovet tidligere på dagen å gå av som partileder og statsminister hvis partifellene stemmer for skilsmisseavtalen og med det sikrer flertall for en ordnet utgang av EU.

Flere av de mest iherdige brexit-forkjemperne sier de nå vil stemme for Mays avtale som de hittil har vært imot. Blant dem er tidligere utenriksminister Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg.

Frykten er at et flertall i parlamentet kan komme til vedta ett av de EU-vennlige forslagene, som det skal stemmes over igjen på mandag.

Regjeringen på sin side håper å få sin avtale opp igjen til avstemning for tredje gang på fredag.

Underhusets leder, «speaker» John Bercow har truet med å spolere dette. Han har fastholdt at det ikke er aktuelt å holde en ny avstemning om et forslag som er forkastet to ganger tidligere. Bercow krever at det må være noe substansielt annerledes før avtalen stemmes over igjen.

Stemmekaos

Ifølge The Times opplyser kilder i kretsen rundt Rees-Mogg og Johnson at 40 konservative politikere har snudd og nå vil stemme for den tidligere så utskjelte avtalen, mens 40 fortsatt ikke har bestemt seg.

En av kildene mener det ikke er mange nok som vil snu til at avtalen til May kan få flertall.

Regjeringens støtteparti, Det demokratiske unionistpartiet (DUP) fra Nord-Irland, opplyser at de ikke vil gi sin støtte til avtalen.

Et ikke ubetydelig antall politikere fra Labour må også stemme på brexitavtalen for at den skal gå igjennom.