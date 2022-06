Ingen «reservehjul» for Macron etter valgfiasko

En svimlende varme har herjet i Frankrike den siste tiden, med temperaturer over 40 grader enkelte steder. Og det er hett for president Emmanuel Macron også.

Regjeringsalliansen Sammen! fikk kun 246 seter, lang unna 289 som ville gitt flertall. Og det ser ut til å bli vanskelig å komme til enighet med opposisjonspartiene

– En unik situasjon som utgjør en risiko for landet vårt, sier statsminister Elisabeth Borne til Le Figaro.

En strålende fornøyd Marine Le Pen snakker til pressen etter suksessen i parlamentsvalget. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Ytre høyre-partiet Nasjonal samling er nå landets andre største parti, med 89 av 577 seter. Aldri har partiet, som ble delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger, fått så mange representanter.

Venstrealliansen Nupes gjorde også et godt valg, med 142 seter. Det venstreradikale partiet Det ukuelige Frankrike, leder den alliansen. De fikk 72 seter. Nok en rekord.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

– Den tradisjonelle partistrukturen er ødelagt, kommenterer Janne Haaland Matlary. Hun er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dagen derpå

Da de gule vestene dominerte nyhetsbildet i 2018, ga den kanadiske kommentatoren Mathieu Bock-Côté en ofte sitert beskrivelse av franskmenn:

– Franskmenn er monarkister og kongefellere. De elsker presidenten som de vil se på som en konge, og så når det går dårlig, vil de kappe av ham hodet.

I TV-studioene, på valgvakene og på Twitter feirer opposisjonspolitikerne allerede at «kongen» er død.

– Macron er slått, han er i mindretall. Franskmenn vil ikke ha noe av politikken hans, uttalte partipresident for Nasjonal samling, Jordan Bardella, i går kveld.

Jean Luc Melenchon taler til sin valgvake etter en markant fremgang for sitt parti i parlamentsvalget. Foto: Michel Euler / AP

– Det er en totalt uventet situasjon, fullstendig uhørt: presidentens parti er komplett på avveie, og det finnes ikke noe flertall, slo Jean-Luc Mélenchon fast.

Macron har enda ikke uttalt seg.

Emmanuel Macron besøker Kyiv sammen med Italias statsminister Mario Draghi (til venstre). Foto: Ludovic Marin / AP

Mangel på spillerom i utlandet

I forkant av valget var president Macron hovedsakelig å se i utlandet. Senest i Kyiv forrige uke, på lag med Tysklands Olaf Scholtz og Italias Mario Draghi.

– Den franske presidenten er suveren når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er også dette området Macron liker best å være opptatt med, forklarer Matlary.

Men i utlandet er det ikke så mye spillerom igjen for Frankrike, analyserer professoren:

– Frankrike har gått på en veldig stor fiasko i Mali, der de gikk inn militært for å støtte et regime som nå har mistet makten i et statskupp. Krigen i Ukraina vil fortsette, i hvert fall gjennom sommeren, og Frankrikes forsøk på en dialoglinje med Putin er jo steindødt. Frankrike er delvis på sidelinjen i sikkerhetspolitikken, nå som man har fått en veldig sterk britisk-amerikansk ledelse.

Franske soldater reiser hjem fra Mali etter at den nye militærmakta i landet ba Frankrike om å trekke seg ut. Foto: AP

Ingen «reservehjul» innenriks

Det finnes dermed få utveier for Macron. Skal han gjøre noe, blir han nødt til å ta for seg den vanskelige innenrikspolitikken, sier Matlary:

– Velgerne har vist at de er mest opptatt av økonomi, og Macron trenger penger til å gjennomføre reformene sine. Det blir vanskelig å gjøre noe med, da det er nasjonalforsamlingen som bestemmer på dette feltet. Der blir regjeringen nødt til å finne partnere og gjøre kompromiss.

Lederen for Republikanerne Christian Jacob. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Høyrepartiet Republikanerne fikk i går 64 seter og kan dermed få en avgjørende stemme. Men lederen for partiet, Christian Jacob, sa i går kveld at de ikke ville bli noe «reservehjul» for regjeringen, og at de fortsatt er i opposisjon.

Matlary tror Frankrike blir nødt til å forholde seg til mer norske tilstander.

– Det blir en liknende situasjon til den vi ofte har i Norge, med mindretallsregjering. Men utgangspunktet er ikke bra, med sterk polarisering og stor kultur for protest. Franskmenn har gjerne sterke debatter, men de har ikke den samme tradisjonen for å inngå kompromisser som vi har i Norge.