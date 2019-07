50 år gamle Ines Madrigal fant for ni år siden ut at hun var en av de «stjålne babyene».

Siden har hun prøvd å finne familien sin. Torsdag kunne hun fortelle at letingen var kronet med suksess, skriver AFP.

– For første gang har jeg fullført det puslespillet som er mitt liv. Jeg vet hvem jeg er og hvor jeg kommer fra, sa hun på en pressekonferanse i Madrid.

Ved hjelp av en internasjonal DNA-database i USA klarte Madrigal å finne et søskenbarn.

Søskenbarnet kunne fortelle Madrigal at henne biologiske søsken også lette etter henne.

Moren døde i 2013

Madrigal har funnet ut at hennes biologiske mor, en kvinne ved navn Pilar, døde i 2013, 73 år gammel.

– Pilar visste aldri om jeg var en gutt eller jente, men jeg vet at hun aldri glemte meg, sier hun.

Hun sier til El Pais at hun har sett bilder av moren og at de ligner på hverandre.

Selv om moren er død, har Ines Madrigal fått en stor ny familie. En søster, tre brødre og åtte nevøer og nieser.

– De er fantastiske mennesker som har åpnet sine armer og hjerter til meg, sier Ines Madrigal.

Hun har valgt å ikke si navnene på sin nyfunnede familie, for ikke å utsette dem for medieoppmerksomhet.

Francisco Franco, her i 1960, styrte landet med jernhånd fra 1939 til 1975. Foto: AFP / Afp

30.000 tilfeller dokumentert

Ingen vet hvor mange barn som ble tatt fra deres mødre av fascistregimet til Francisco Franco og Den katolske kirken.

Spesialetterforskeren Baltasar Garzón har dokumentert omkring 30.000 tilfeller. Interessegrupper har anslått at det kan dreie seg om så mange som 300.000.

Praksisen startet etter den spanske borgerkrigen, men fortsatte da diktatoren Franco døde.

Så sent som på 80-tallet ble barn solgt fra sykehus og fødeklinikker.

De som står nær ofrene mener myndighetene tok barna fra mødre de ikke likte – ofte kommunister eller venstreaktivister – og ga eller solgte dem til familier med bånd til regimet.

Gikk med pute på magen

Ines Madrigal var 18 år gammel da hun fikk vite at hun var adoptert. Da hun senere leste en artikkel om de stjålne barna, fikk hun en mistanke om at det var noe mer som ikke stemte.

Madrigal konfronterte moren, som innrømmet hun at hun aldri hadde født jenta.

Moren fortalte at hun hadde blitt instruert av doktor Eduardo Vela til å gå med en pute på magen for at folk skulle tro at hun var gravid. Så fikk hun den lille jenta og falsk fødselsattest av ham.

Eduardo Vela ble dømt for å ha stjålet Ines Madrigal da hun var baby. Foto: AP

Ble dømt i fjor

Gynekologen Eduardo Vela, som er blitt 85 år gammel, ble i fjor høst dømt for å ha stjålet Ines Madrigal fra hennes mor kort tid etter fødselen.

Vela slapp imidlertid straff fordi retten mente at Madrigal hadde ventet for lenge med å anmelde saken.

– Jeg er glad for at det er bevist at jeg ble stjålet, Doktor Vela stjal meg. Men det er vondt å akseptere at det er en foreldelsesfrist på denne forbrytelsen, sa Ines Madrigal etter at dommen var falt.