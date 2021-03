Hun føyer seg i rekken av andre ledere i Vesten som har kritisert Myanmars militærregime.

– Vi er forferdet over blodsutgytelsen som utføres av myanmarske sikkerhetsstyrker, noe som viser at juntaen vil ofre folks liv for å tjene de få, skriver USAs utenriksminister Antony Blinken på Twitter.

Også generalsekretær for FN, António Guterres sier drapene er «uakseptable».

– Generalsekretæren fordømmer på det sterkeste drapene på sivile, inkludert barn og unge, utført av sikkerhetsstyrkene i Myanmar, heter det i en uttalelse.

Trenger mer press

– Vi jobber nå med virkemidler gjennom Sikkerhetsrådet, så vi kan presse militærjuntaen ytterligere, sier Søreide.

Tidligere i februar fordømte nasjonene i Sikkerhetsrådet at juntaen overtok makten i Myanmar og at den demokratiske prosessen må få fortsette. Men land som Kina og Russland kan bli en utfordring for å iverksette hardere tiltak.

Assisterende forsvarsminister i Russland Alexander Fomin deltok på militærparaden i hovedstaden Naypyidaw lørdag 27. mars. Foto: HANDOUT / AFP

– Det kan bli vanskeligere å innføre for eksempel våpenembargoer på landet, sier Søreide.

Hun er også svært kritisk til at Russland og Kina stilte med representanter på feiringen av de militære lørdag.

– Det er svært viktig at de tette samarbeidspartnerne, Kina, Russland og Vietnam, legger press på militærjuntaen. De er nøkkelen i å få en politisk endring i landet, som er den eneste løsningen, sier Søreide.

Militære avdelinger marsjerer på «militærets dag» i Myanmar lørdag 27. mars. Foto: STRINGER / Reuters

Over 100 døde

Lørdag ble landets blodigste siden militærjuntaen 1. februar grep makten, arresterte opposisjonspolitikere, inklusive den sivile lederen for de folkevalgte Aung San Suu Kyi.

Det uavhengige nyhetsbyrået Myanmar Now melder at 114 mennesker er drept av politi og militære i løpet av lørdagen, og en uavhengig ekspert i Yangon setter antallet til 107 i protester i nærmere 30 byer og landsbyer.

Politistyrker i Myitkyina, Myanmar ute i gatene for å nedkjempe demonstrasjonene som har pågått i hele landet siden 1. februar. Foto: HANDOUT / AFP

Hvis dette stemmer, er dødstallet det høyeste så langt i løpet av én dag siden militærkuppet 1. februar. Den 14. mars er det estimert at mellom 74 og 90 ble drept.

Nyhetsbyrået AFP mener å ha fått bekreftet minst 24 dødstall – men påpeker at lokale medier rapporterer om langt høyere tall.

Pårørende sørger over Chit Lin Thu, en politibetjent som har demonstrert mot militæret i Myanmar. Foto: HANDOUT / AFP

Feiret «militærets dag»

Tidligere på dagen holdt militærjuntaen sin parade i hovedstaden Naypyidaw. Juntaleder Min Aung Hlaing brukte anledningen til å love demokrati og nye valg.

– Hæren vil gå i hånd med hele nasjonen for å beskytte demokratiet, hevdet han i en TV-sendt tale.

General Min Aung Hlaing er Myanmars øverste militære leder og styrer nå landet etter at han overtok makten fra Aung San Suu Kyi 1. februar i år. Foto: STRINGER / Reuters

Så langt har ikke regimet kunngjort noen dato for når det angivelig igjen skal holdes valg.

Min Aung Hlaing kom også med en ny advarsel til demonstrantene i sin tale. «Terrorhandlinger som kan skade statens ro og orden og sikkerhet», vil ikke bli tolerert, understreket han.