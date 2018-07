Indonesisk mobb slaktet hundrevis av krokodiller i hevnangrep

Hevnangrepet skjedde kort tid etter begravelsen av en mann i 40-årene som ble drept av en krokodille i den indonesiske staten Vest-Papua, melder den indonesiske avisen The Jakarta post.

Mannen var på en krokodillegård, sannsynligvis på jakt etter gress for å mate husdyrene sine, da han ble angrepet av et av dyrene fredag. Mannen, som identifiseres som 48 år gamle Sugito, ble bitt i beinet og truffet av slag fra halen til et av dyrene.

Offerets familie og flere lokale innbyggere samlet seg utenfor den lokale politistasjonen etter hendelsen. Pårørende ble lovet kompensasjon fra krokodillegården, ifølge en lokal dyrevernsorganisasjon.

– Vi har kommet til en enighet med pårørende og vi har gitt våre kondolanser, sier Bassar Manulang i organisasjonen.

Men en folkemengde på hundrevis av mennesker valgte likevel å storme krokodillegården væpnet med kniver og macheter. Politiet og ansatte i dyrevernsorganisasjonen ble hjelpeløse vitner til at til sammen 292 krokodiller ble drept.

Bilder fra scenen viser en folkemengde som står rundt en haug av krokodiller dekket av blod. En lokal beboer ved navn Olga fortalte Jakarta Post at beboerne brukte kniver til å drepe krokodillene.

Foto: ANTARA FOTO / Reuters

– Det var så vemmelig å se, sier Olga.

– De brukte kniver til å drepe krokodillene. De dro dem ut av gården og slaktet dem, sier hun.

Gården var hadde lisens til å avle enkelte typer krokodiller, men en av betingelsene var at reptilene ikke skulle forstyrre samfunnet.

Politiet etterforsker saken og flere personer kan bli siktet.

– Vi avhører fortsatt vitner for øyeblikket, sier politisjef Dewa Made Sidan Sutrahna i Papua Sorong-distriktet.

Indonesia har et rikt dyreliv, inkludert utrydningstruede krokodiller som jevnlig angriper og dreper mennesker.