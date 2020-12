Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykdommen dukket opp lørdag kveld i byen Eluru i delstaten Andhra Pradesh. Denne byen er spesielt kjent for sine hånd-vevede produkter.

Ifølge nyhetsbyrået AP beskrives symptomene av leger i området som kvalme, hodepine og angstanfall. Disse første symptomene leder ofte til at pasientene mister bevisstheten.

Mister bevisstheten

Blodprøver har ikke avdekket noe virus, og 168 av de 340 pasientene er så langt utskrevet.

Spesialister har reist til Eluru for å finne ut hva slags sykdom det er snakk om, samtidig som det er iverksatt en dør-til-dør-aksjon for å avdekke om flere er blitt syke.

Et opposisjonsparti mener årsaken må være forurenset vann og anklager myndighetene for å ikke ta problemet på alvor.

En 45-år gammel mann som ble innlagt på sykehus med symptomer som lignet på epilepsi, døde søndag kveld. Det melder nyhetsbyrået Press Trust of India.

Representanter for myndighetene prøver å finne ut årsaken til den mystiske og ukjente sykdommen.

Hittil har de vannprøvene de har testet ikke inneholdt tegn på å være forurenset.

Mandag kveld melder Times of India at en rekke av prøvene tyder på sprøytemidler, men at testene fortsetter.

Hardt rammet av covid-19

Pasienter har også måttet teste seg for koronaviruset. Ingen av de syke har så langt testet positivt for covid-19.

Andhra Pradesh er en av de indiske delstatene som er verst rammet av covid-19. Her har over 800.000 testet positivt.

Andhra Pradesh øverste leder, Y.S. Jagan Mohan Reddy besøkte i helgen et offentlig sykehus og møtte syke pasienter.

Opposisjonslederen N. Chandrababu Naidu krevde på Twitter en upartisk undersøkelse av hendelsene.

Helsesystemet i denne delstaten, som resten av India har blitt satt på harde prøver av viruset.

Over 100.000 mennesker er døde av koronaviruset i India