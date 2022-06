Politiet i New Delhi har arrestert den muslimske journalisten Muhammed Zubair, som driver faktasjekkingsnettstedet Alt News.

Zubair er siktet for å ha krenket religiøse følelser i en twittermelding fra 2018.

I meldingen skrev Zubair, om et hotell som byttet navn fra «Honeymoon Hotel» til Hanuman Hotel. «Hanuman» er navnet på en hindugud. Meldingen har blitt tolket som en kritikk av statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalisme.

Honeymoon (bryllupsreise) blir til Hanuman (apegud), twittermeldingen blir lest som som en kritikk av statsminister Modis hindunasjonalisme. Foto: Twitter

Zubair ble arrestert mandag og skal sitter i varetekt ut denne uken.

Han er nå tiltalt for å «fremme fiendeskap mellom forskjellig grupper basert på religion, rase, bakgrunn, språk etc».

Politiet i New Delhi skriver i en pressemeldingen at «oppførselen til Zubair klanderverdig, det begrunner hans varetektsfengsling. Han avhøres for å avklare sammensvergelsen».

Både Amnesty International og flere journalistorganisasjoner krever at Zubair løslates. Journalist Rana Ayyub sier til BBC at Zubair regelmessig har «avslørt falske nyheter og rapportert om Indias hatmaskineri».

– Landet straffer de som dokumenterer dets nedgangstid, sier Ayyub.

– Hevnaksjon fra myndighetene

Zubair og nettstedet hans har irritert på seg regjeringspartiet BJP etter en serie avsløringer av falske nyheter fra partiets sosiale medier.

– Dette er tydelig en hevnaksjon fra myndighetene mot en kritisk journalist, sier India-forsker ved Universitet i Oslo Kenneth Bo Nielsen.

– Dette er tydelig en hevnaksjon fra myndighetene mot en kritisk journalist, sier India-forsker ved Universitet i Oslo Kenneth Bo Nielsen. Foto: SAGGIO* Oslo-Norway FRANCESCO

Statsminister Narendra Modi og hans parti Bharatiya Janata Party (BJP) har innført flere lover som favoriserer hinduer foran andre religioner. Under Modis regjeringstid har pressefriheten i India blitt stadig mindre sier forskeren.

– Narendra Modis parti har velutrustede sosiale medier. Her fremmes det trusler og ofte falske beskyldninger mot meningsmotstandere, sier Nielsen.

Nielsen sier at politiet i stor grad er underlagt politisk kontrol slik at ærekrenkende og truende uttalelser fra støtter av regjeringspartiet oftest ikke blir straffet. Regimekritikere derimot kan bli arrestert og utsatt for lange runder i retten.

– Selv om Zubair skulle vinne denne saken vil han trolig være ruinert økonomisk og tilbringe flere år på å måtte forsvare seg.

En kommentar om at profet Muhammed usømmelige forhold til sin mindreårige kone Aisha har fått Indias muslimer til å ta til gatene. Foto: RIZWAN TABASSUM / AFP

Profet-skandale

Fengslingen av Zubair kommer etter twitteroppropet #ArrestZubair.

Emneknaggen tok av i sosiale medier etter at Zubair publiserte et klipp fra en TV-debatt. Her kom BJP-talskvinne Nupur Sharma med en nedsettende kommentar om profet Muhammed og hans mindreårige kone Aisha.

Uttalelsen førte til en diplomatisk krise mellom India og 20 muslimske land. To mennesker ble skutt og drept av politiet og 130 mennesker arrestert i de store protestene som fulgte etter Sharmas kommentar. De muslimske landene trakk tilbake sine ambassadører fra India.

Zubair forklarer at grunnen til at han publiserte TV-klippet var at han er opprørt på TV-kanalen.

– Jeg var mer sint på programlederen, som ga henne (Sharma) en plattform. Etter at hun kom med uttalelsene var det ingen som stoppet henne. Jeg synes det var ille, det var derfor jeg tvitret dette, sa Zubair til Al Jazeera sist uke.

I helga ble menneskerettighetsforkjemper Teesta Setalvad arrestert av anti-terrorpolitiet i delstaten Gujerat.. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Redd for å snakke

Zubair er en av flere regimekritikere som har blitt arrestert den siste tiden. I helga ble menneskerettighetsforskjemper Teesta Setalvad arrestert av anti-terrorpolitiet i delstaten Gujerat.

Advokat og menneskerettighetsforskjemper Jeevika Shiv sier til NRK at hun er redd for å uttale seg kritisk av frykt for represalier. Myndighetene slår spesielt hardt ned på folk som snakker med utenlandske medier.

– Vår grunnlov gir oss stor ytringsfrihet, så lenge vi ikke skader andre, sier Shiv, som tenker seg grundig om når det gjelder hva hun ønsker å bli sitert på.

– Men vi må kunne snakke om at det er problematisk at folk blir arrestert for å vise til gamle indiske filmer og andre popkulurelle referanser.

Shiv refererer til twittermeldingen som var påskuddet for å arrestere Zubair denne uken. Meldingen han skrev i 2018 var en referanse til en gammel Bollywood-film.

Jeevika Shiv tilhører ikke en religiøs minoritet. Likevel ønsker hun ikke å bli avbildet i denne artikkelen, av frykt for å bli plaget av nettroll i sosiale medier.

– Modi stiller aldri til intervjuer. Han vil ha regi på medier og medievirkeligheten, sier Nielsen. Foto: Aijaz Rahi / AP

Modis medieregi

De store nyhetsmediene i India er stort sett regjeringsvennlige, sier Kenneth Bo Nielsen ved Universitet i Oslo. Etter at Modi kom til makten har det vært enda vanskeligere for kritiske stemmer å få slippe til.

– Avisene er avhengig av annonseinntekter fra regjeringen, mens flere av de populære TV-kanalene er eid bedrifter som støtter Modis økonomiske politikk.

Statsministeren selv svarer aldri på kritiske spørsmål, han uttaler seg bare fra talerstolen og tar aldri imot spørsmål.

– Modi stiller aldri opp til intervjuer. Han vil ha regi på medier og medievirkeligheten, sier Nielsen.