India: 40 mennesker innesperret i sammenrast hus i Mumbai

Den fire etasjer store bygningen i det tett befolkede Bhendi Bazaar-området, raste sammen på morgenen lokal tid. Bygningskollapsen kobles til det voldsomme monsunregnet som har satt deler av byen under vann og ført til den største flomkatastrofen i byen siden 2005.

Ifølge nyhetsbyråene er flere mennesker omkommet, og Times of India skriver at sju er døde og minst 15 sårede er hentet ut av ruinene.

OMKOMMET: En person som har omkommet bæres ut av ruinene av en kollapset fire etasjes bygning i Mumbai. Foto: REUTERS TV / Reuters

En politioffiser sier til nyhetsbyrået Reuters at åtte eller ni familier bor i bygningen som skal være over 100 år gammel, ifølge Times of India.

Nettavisen skriver også at det lå en barnehage i første etasje. Bygningen kollapset kl 9, mens barna først skulle komme klokka 0930.

Minst 10 mennesker i byen er tidligere omkommet som følge av flommen. Det har regnet like mye i byen på en dag som det normalt gjør på en måned.

Togtrafikken har vært innstilt og nesten hele transportsystemet i byen med mer enn 20 millioner innbyggere har vært rammet.

FLOM: Veier ble til elver på grunn av de enorme nedbørsmengdene. Foto: PUNIT PARANJPE / AFP

Dårlige konstruksjoner

De siste årene har flere bygninger rast sammen i Mumbai. Ifølge nyhetsbyråer skyldes flere av bygningskollapsene dårlige konstruksjoner, billige materialer og mange gamle og dårlig vedlikeholdte hus i området.

I tillegg bor mange i slumlignende områder på grunn av høye boligpriser og boligmangel som gjør at mange ikke kommer seg inn på det ordinære boligmarkedet.

I juli i år omkom 17 personer blant dem en tre måneder gammel baby da et fire etasjes hus falt sammen i et område nord i byen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Verste humanitære katastrofe på mange år

De ekstreme nedbørsmengdene har ført til flom, jordskred og omfattende skader i India, Nepal og Bangladesh og minst 1200 mennesker har omkommet i regionen.

Over 40 millioner mennesker er rammet, avlinger er ødelagte og hjelpeorganisasjoner frykter matmangel i det som Røde Kors beskriver som den verste humanitære katastrofen i region på mange år.

Saken blir oppdatert