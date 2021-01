Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– India har forberedt seg i flere måneder. Det er opprettet helseteam på fem personer som skal vaksinere mellom 100 og 200 personer per dag, sier Dan Banik til NRK.

– India har god erfaring med store prosjekter som dette, sier professor Dan Banik ved Universitetet i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og er selv fra India.

– Jeg er imponert over hva de gjør, sier Banek.

Millioner av helsearbeidere er først i køen. Deretter skal medlemmer av sikkerhetsstyrkene vaksineres. Og så settes vaksinen i armene til de eldre, som i India defineres som personer over 50 år.

Skal være gratis

For at første del av vaksineprogrammet skal bli gjort unna innen august må det i gjennomsnitt settes 1,3 millioner vaksinedoser hver eneste dag.

Det er en stor utfordring i et så folkerikt land. Folk skal kontaktes via internett, men det er fortsatt hundrevis av millioner innbyggere som ikke kan nås digitalt.

Over 150.000 vaksinearbeidere skal kontakte folk, og de har fått opplæring i å sette vaksinen. Alt er klart for en gigantisk vaksineoffensiv, skriver Times of India.

Indias statsminister Narendra Modi har sagt at vaksinen skal være gratis, men at det skal være frivillig å ta den.

Gleden er stor over at vaksinen kommer. En varebil med vaksine ble prydet med blomstergirlandere i Ahmedabad. Bilen inneholder AstraZeneca vaksinen som kalles Covidshield når den er laget på lisens i India. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

To vaksiner, en av dem indisk

India bruker foreløpig to vaksiner. Den ene er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med farmasigiganten AstraZeneca.

Den andre vaksinen er utviklet av et indisk selskap og kalles Bharat Biotech. Begge vaksiner skal produseres helt og fullt i India.

Vaksinene må oppbevares ved kjøleskapstemperatur. Det er etablert det myndighetene kaller «kjølekjeder». Slik kan vaksinene mellomlagres i riktig temperatur fram til sprøytestikket settes.

De vaksinene India bruker må ikke oppbevares i minus 70 grader, som Pfizer/Biontech vaksinen, som blant andre Norge bruker.

Her blir vaksineprosedyren testes ut i New Delhi før massevaksineringen settes i gang 16. januar. Foto: Altaf Qadri / AP

Vaksinediplomati

India er blitt kalt «Verdens apotek». Landet har lenge hatt en enormt stor produksjon av medisiner og vaksiner. De er viktige eksportprodukter.

– Det er også snakk om hva India kan bidra med i utlandet, sier professor Banik.

I tillegg til å vaksinere egen befolkning, skal India også sende vaksine til sine naboer, venner og partnere.

– Det er et vaksinediplomati, sier Banik.

Store deler av det afrikanske kontinent er veldig avhengig av indiske medisiner og vaksiner.

Bekymring for rask godkjenning

Men det uttrykkes bekymring for at vaksinene tas i bruk for tidlig. Den indiske Bharat Biotech er ikke endelig testet ut. Data for den fullstendige utprøvingen av vaksinen er ikke ventet før i mars.

– Det har vært uklarhet om på hvilket vitenskapelig grunnlag disse to vaksiner er blitt godkjent, sier Banik.

Banak sier det er manglende informasjon og datagrunnlag som skaper forvirring.

En boks med vaksinedoser er kommet fram til et sykehus i Ahmedabad i India Foto: Ajit Solanki / AP

– Vår største utfordring er mangel på disse dataene, sier også Malini Aisola til flere nyhetsbyråer.

Han er en av lederne i All India Drug Action Network (AIDAN), en frivillig organisasjon som overvåker helsevesenet i India.

Den britisk/svenske AstraZeneca vaksinen er godkjent av flere land i tillegg til India, blant andre Storbritannia, Argentina, El Salvador, Bangladesh og Mexico.

I EU ligger det an til at vaksinen blir godkjent mot slutten av januar.

Flere bein å stå på

– Godkjenningen av Bharat Biotech skjedde i lys av at vi i begynnelsen av januar fikk informasjon om muterte virus. Vi hadde et ønske om flere bein å stå på enn Oxford-AstraZeneca vaksinen.

Grunnlegger og styreleder for Bharat Biotech, Krishna Ella, sier at hans koronavaksine er trygg. Bildet er fra 2016 da Ella orienterte om kampen mot Zika-viruset Foto: NOAH SEELAM / Afp

Det opplyste V. G. Somani, på en pressekonferanse i New Delhi i begynnelsen av januar. Han er en av dem som myndighetene har oppnevnt for å godkjenne vaksiner.

Bharat Biotechs grunnlegger og styreleder, Krishna Ella, sa på en pressekonferanse i Hyderabad 4. januar at vaksinen fra hans selskap er «200% trygg».

– Vi er 200 % åpne om det vi driver med. Det er en 200 % ærlig utprøving av vaksinen. Og så får vi likevel kritikk fra alle hold, sa Ella.