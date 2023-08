Imran Khan dømt til tre år fengsel: – Hæren har fått agg mot Khan

– Eg har berre ei oppmoding: Ikkje sit heime i stille.

Det seier Pakistan sin tidlegare statsminister Imran Khan i ein video på X/Twitter.

Khan skriv på det sosiale mediet at arrestasjonen var venta, og at han difor hadde spelt inn videoen i forkant:

– Dette er enda eit skritt for å oppfylle London-planen, men eg vil at mine partiarbeidarar skal halde fram med å vere fredelege, standhaftige og sterke.

Demonstrantar viser si støtte til Imran Khan og partiet hans, PTI. Foto: SAJJAD QAYYUM / AFP

Skulda for å ha selt statsgåver

Ifølge dommen har Khan selt statsgåver som han fekk som statsminister.

Ein norsk-pakistanar busett i Dubai hevdar at han har fått kjøpe statsgåver som Imran Khan fekk av Saudi-Arabia sin kronprins.

Mellom anna ei diamantklokke, ein gullpenn og ein diamantring. Det kunne VG melde i november i fjor.

Ifølge pakistansk lov har statsministrar lov til å kjøpe gåvene til under marknadspris. Det som er ulovleg, er å selje dei vidare.

Khan skal ha tent over seks millionar kroner på sala av statsgåvene.

Imran Khan gjekk til val på å kjempe mot korrupsjon og fattigdom i landet. Foto: K.M. Chaudary / AP

Hevdar det er politisk motivert

Ifølge Khan sjølv har statsminister Shehbaz Sharif ein agenda om å få han fengsla, slik at han ikkje kan stille som statsministerkandidat ved valet i år.

Denne planen, ifølge Imran Khan, skal statsministeren ha lagt saman med broren Nawaz Sharif, som bur i London, derav namnet «London-planen».

Nawaz Sharif var statsminister fram til 2017.

I 2018 vann Khan valet med overlegent fleirtal, men blei avsett i 2022 på grunn av eit mistillitsforslag.

Då kom Sharif-familien på nytt til makta ved partiet Pakistans muslimske forbund, og broren til Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif, blei statsminister.

Shehbaz Sharif blei statsminister i Pakistan i 2022. Broren, Nawaz Sharif, var statsminister frå 2013 til 2017. Foto: AKHTAR SOOMRO / Reuters

– Den korrupte eliten (Sharif-familien red. anm.) kontrollerer no heile systemet i Pakistan. Skattemyndigheiter, politiet, alle jobbar på ordre frå dei.

Det hevdar Zeeshan Shah. Han er norsk-pakistanar, og kallar seg sjølv tilhengar av Imran Khan og hans idear om demokrati og likeverd.

– Eg er tilhengar av ideologien hans. Han jobbar for demokrati og menneskerettar, og er opptatt av at alle er likestilt overfor lova. Han brukar ofte Skandinavia sin velferdsmodell som eksempel i talane sine, fortel Shah.

– Det eg tenker, i likskap med alle andre, er at det er politisk motivert. Dette er berre ei komisk sak.

Khan er ein svært populær politikar i Pakistan, og fanesaka hans er å kjempe mot korrupsjon. Det er spådd at han er ein sterk kandidat i eit statsministerval.

Ekspertar som nyheitsbyrået Reuters har snakka med, meiner at den nye dommen kan ekskludere Khan frå valet, som er venta å skje i november.

Norsk-pakistanske Zeeshan Shah møtte Imran Khan i Pakistan i april år. Foto: PRIVAT

– Ei fillesak

Arild Engelsen Ruud er ekspert på sørasiatisk politikk ved Universitetet i Oslo.

Han meiner at korrupsjonstiltalar i Pakistan er dagleg politikk, og at alle tidlegare statsministrar i Pakistan har fått dei same skuldingane:

– Dette er ingen stor sak. Det er ei fillesak.

Han meiner at Hæren speler ei viktig rolle i arrestasjonen:

– Det som gjer denne arrestasjonen alvorleg, er at Hæren har fått agg mot Khan, fordi han ville frigjere seg frå dei då han var statsminister.

Sikkerheitsvakter beskytta Imran Khan då han blei frakta til retten i Islamabad i mai i år. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Ruud fortel at Hæren på mange måtar har blitt ein næringslivsaktør, med private fond og bedrifter. Dei har også eit ønske om å ha det nyaste og beste utstyret.

– Imran Khan ville gjere noko med den sterke rolla som Hæren har. Skal du gjere noko med Pakistan, må du gjere noko med Hæren. Så akkurat no samarbeider Sharif-familien og Hæren ganske godt mot Khan, fortel han.

Ifølge Ruud var Hæren med på å få Khan innsett som statsminister i 2018, men at dei trudde han skulle vere «ei nikkedokke» for dei. Det var han ikkje.

Ei kvinne i Lahore i Pakistan viser si støtte til Imran Khan. Ho har kledd seg i PTI sitt partiflagg. Foto: K.M. Chaudary / AP

Arrestert for andre gong

No er Imran Khan arrestert for andre gong i år, men denne gongen blei han dømt.

I mai i år blei Khan arrestert, men slapp ut av varetekt ved kausjon etter at retten kom fram til at pågripinga var ulovleg.

I samband med den førre arrestasjonen av Khan i mai, braut det ut store protestar over heile Pakistan, og Human Rights Watch kunne melde om at over 4000 både fredelege og valdelege demonstrantar og opposisjonspolitikarar blei arresterte.

Menneskerettsorganisasjonen kritiserte arrestasjonane, og kalla dei «vilkårlege».

Zeeshan Shah trur ikkje protestane denne gongen vil bli like store, og viser til dei mange arrestasjonane som skjedde førre gong:

– Dei har skremt folk, seier han.

Ein demonstrant blir arrestert i forbindelse med demonstasjonane som braut då Imran Khan blei arrestert i mai i år. Foto: K.M. Chaudary / AP