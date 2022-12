Ikea skal ha brukt straffanger i Belarus

Baggebo-hylla. Kullen-kommoden. Brimnes-senga.

Alle populære Ikea-produkter som skal ha blitt produsert av fanger i et av verdens strengeste diktaturer.

Det kommer fram i en rapport fra franske Disclose.

Svenske Ikea er verdens største møbelkjede. I fjor var omsetningen på hele 41.9 milliarder euro, rundt 440 milliarder kroner.

Ikea har avsluttet alle kontrakter med Belarus. Foto: IROZ GAIZKA / Afp

Straffangene i Belarus har ikke fått ta del i overskuddet.

– Fangene tjener så godt som ingenting, ikke engang en rubel, sier Lizaveta Merliak til NRK.

Hun er styreleder for organisasjonen Salidarnast, som støtter fagbevegelsen i Belarus, tidligere kjent som Hviterussland.

President Viktor Lukasjenko har styrt Belarus med jernhånd siden 1994.

Aleksandr Lukasjenko har styrt Belarus med jernhånd siden 1994 og er en nær alliert av Putin. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ikea har handlet med Belarus i en årrekke. Men i juni i år avsluttet selskapet alle kontrakter, sier bærekraftsleder i Ikea Supply, Christina Niemelä Ström, i en e-post til NRK.

Hun skriver at selskapet tar anklagene alvorlig og er bekymret.

Selskapet sier de selv har startet en gransking for å finne ut om det har skjedd noe galt.

– For øyeblikket har vi ikke funnet noe bevis på anklagene, skriver Ström.

Nylig viste også organisasjonen Earthsight at Ikea kan ha brukt straffanger i produksjonen av møbler i Belarus.

Fredsprisvinner i fengsel

Lørdag fikk Ales Bjaljatski Nobels fredspris for sitt arbeid for demokrati i Belarus. Han fikk prisen sammen med det ukrainske senter for sivile rettigheter og russiske Memorial.

Bjaljatski sitter fengslet i hjemlandet og kona Natallia Pintsjuk mottar derfor prisen på hans vegne. Hun sammenlikner fengslene i Belarus med tortur.

– Fangene blir ofte satt i såkalte straffeceller, som er svært kalde og trange, der det i lange perioder er forbudt å sitte, sier hun til NRK.

Også politiske fanger må jobbe i fengsel. Nylig ble det rapportert at opposisjonskandidat Viktar Babaryka, som soner en dom på 14 år, er blant fangene som tvinges til å jobbe lange dager ute i den kalde vinteren.

Fanger som nekter å jobbe risikerer lengre straffer og dårligere soningsforhold, sier Lizaveta Merliak til NRK.

Bruker åpenhetsloven

Solibel, en norsk støtteorganisasjon for demokrati i Belarus, har spurt en rekke norske møbelkjeder om også de har underleverandører som bruker tvangsarbeid.

– Vi vet Jysk solgte senger «Made in Belarus» så sent som i fjor høst, sier talsperson Rasmus Olsen til NRK.

Rasmus Olsen har brukt åpenhetsloven for å finne ut hvem norske møbelkjeder handler med.

I sommer trådte den nye åpenhetsloven i kraft. Den gir alle rett til å få svar på hvordan virksomheter håndterer menneskerettigheter og arbeidsforhold under produksjonen av varer. Selskapene har tre uker på å svare.

Olsen ba Jysk, Bohus, Bolia, Skeidar og Ikea Norge om dette i slutten av november.

Jysk bekrefter til NRK at de avsluttet all produksjon i Belarus i desember i fjor. Det siste produktet som ble laget i Belarus var køyesenga Vestervik.

Made in Belarus.

Bohus sier de ikke har varer produsert i det autoritære regimet.

Skeidar sier de ikke har noen direkte avtaler med Belarus, men at de har noen få underleverandører for spon og tre.

Opprørspolitiet i Minsk arresterte tusenvis av demonstranter etter valget i 2020. Foto: Ulf Mauder / DPA

Må sy klær til politiet

Lizaveta Merliak sier selskapene burde vite at det kan være fanger involvert i produksjon av møbler i Belarus.

– Det er en lang tradisjon innen tre- og tekstilindustri å bruke fanger i produksjonen, sier hun.

Lizaveta Merliak, styreleder i Salidarnast Foto: Privat

Merliak oppfordrer alle selskaper til å ta ansvar for arbeiderne rettigheter.

– Det finnes internasjonale regler. Alle må ta ansvar for å beskytte menneskerettighetene i land de jobber i. De må passe på at arbeiderne i fattige land også får fordeler av å være en del av forsyningskjeden til demokratiske land, sier Merliak.

Trærne som blir brukt i hyller og senger som eksporteres tilhører dessuten folket i Belarus, sier Merliak.

– Skogen er våre naturressurser. De tilhører folket.

Hun sier staten i Belarus bruker mange typer tvangsarbeid.

– Regimet er verdensmester i brudd på arbeiderrettigheter og grunnleggende menneskerettigheter. Det har de vært i nesten tre tiår, sier hun.

– I de arbeidsleirene for kvinner, må de for eksempel sy klær til politiet. Det er som en dobbelt straff, sier Merliak.

Hun sier antall politiske fanger øker dag for dag. Blant de rundt 1500 politiske fangene nå, er 33 ledere og aktivister fra fagbevegelsen, sier hun.

– Dette er mine nære venner og kamerater. Noen av dem har dommer på opptil 15 år, bare for å drive fagforeningsarbeid.

Merliak flyktet selv nylig fra hjemlandet etter at flere av hennes kolleger ble fengslet.

Opposisjonslederen Sergei Tikhanovskyj ble dømt til 18 år i fengsel i 2021. Foto: SERGEI KHOLODILIN / AFP

Brukte politiske fanger fra Øst-Tyskland

Rasmus Olsen understreker at alle selskaper i Belarus er nært knyttet til det autoritære regimet. Mange av strukturene fra Sovjet-tiden henger igjen.

– Industrien er hovedsakelig statskontrollert, sier han til NRK.

I en av sakene omtalt av Disclose, kjøpte Ikeas underleverandør Mogotex tekstiler fra ungdomsfengselet IK-2 i 2019. EU innførte sanksjoner mot lederen av IK-2 på grunn av «umenneskelig behandling av politiske fanger.» Fangene tjente under to euro i måneden.

I 2012 sa Ikea at de «angret dypt» på at de brukte produkter lagd av politiske fanger i tidligere Øst-Tyskland på 1970- og 1980-tallet.