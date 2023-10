IDF til NRK: – Målet er å ødelegge Hamas

Lørdag 7. oktober ble Israel angrepet av Hamas i et angrep som virket å komme overraskende på den israelske hæren (IDF) og landets sikkerhetsstyrker.

Israel har utsatt Gazastripen for flere intensive bombeangrep etter Hamas-angrepet som tok livet av over 1400 mennesker og såret minst 3621 i Israel.

Israels luftoperasjon mot Gaza skal ha kostet 2700 menneskeliv, og såret 10 800 så langt. I tillegg er rundt 1000 mennesker meldt savnet.

Det fryktes at mange kan ligge under ruinene etter luftangrepene, opplyser det palestinske helsedepartementet.

De fleste ofrene er sivile.

Palestinere leter etter overlevende i ruinene til en bygning som kollapset etter et israelsk angrep i Khan Yunis på den sørlige Gazastripen. Foto: AFP

I et intervju med NRK får IDF-talsmann Jonathan Conricus spørsmål om hvordan Hamas-angrepet kunne komme så overraskende på Israel.

– Det er et godt spørsmål som vil bli besvart ved krigens slutt. Vi vil svare ovenfor det israelske folk, ikke verden. Israelere krever et svar på denne feilen og vi skal gjøre opp for dem.

Kan ikke garantere for sivile liv

Det er ventet en israelsk bakkeinvasjon av Gaza innen kort tid.

På fredag ba Israel alle de 1.1 millioner palestinerne som bor nord for elven Wadi om å evakuere sør for elven innen 24 timer.

Concricus er tydelig på hva IDF nå ønsker.

– Målet er å ødelegge Hamas og all deres militære kapasitet, slik at når denne krigen tar slutt vil de aldri ha muligheten til å drepe eller true sivile israelere noen gang igjen.

– Hvilke mål går dere etter i Gaza?

– Vi går etter alle i Hamas. Fra Yahya Sinwar, lederen og ondskapens ansikt utad, og helt ned til de yngste militære befal. Alle involvert i planleggingen eller gjennomføringen av angrepet er våre mål, og de er i stor grad vandrende lik.

Yahya Sinwar er leder for Hamas i Gaza. Foto: AP

– Er det praktisk mulig å ødelegge Hamas uten å ta tusener av sivile liv?

– Ja, det tror jeg. Vi skal prøve så godt vi kan å ikke drepe sivile, men til syvende og sist avhenger det av hvordan Hamas velger å kjempe imot.

– Har dere planer om å gjenokkupere Gaza dersom Hamas utslettes?

– Jeg kjenner ikke til noen slike planer og jeg tror ikke det er noe Israel ønsker.

Palestinere i Gaza by fikk fredag morgen 24 timer på seg til å evakuere hjemmene sine, og reise sørover på Gazastripen. Foto: AFP

Forklarer bombing av sivil infrastruktur

Ifølge FN har IDF bombet mer enn 60.000 boenheter, 90 undervisningslokaler, 19 helsesentre og vann og sanitæranlegg i palestinske områder.

Conricus mener det skyldes Hamas strategi.

– Alle de stedene blir misbrukt av Hamas. De skyter opp sine raketter nærme skoler og sykehus. I tillegg har de tunneler under flere sykehus i Gaza og generelt ikke respekt for noe hellig.

– EU klassifiserte Russlands angrep på sivil infrastruktur i Ukraina som terror. Med utgangspunkt i den definisjonen: Begår dere terror ved Gazastripen nå?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi slåss mot et militære av terrorister.

Israel har bedt alle sykehusene i Gaza om å evakuere. Hvor skal alle de sårede da få behandling?

– Jeg har ikke løsningen på det. Det er opp til Hamas å løse det.

– Kan det hende dere bomber sykehusene dersom de ikke blir evakuert?

– Jeg tror ikke vi kommer til å skyte målrettet mot sykehusene. Noe veldig stort må skje for at vi aktivt skal gjøre det. Likevel kan det selvfølgelig skje at de treffes uten at det er vår hensikt.

Både store og små har måttet ha behandling på sykehus etter bombeangrepene i Gaza. Disse har nå fått beskjed om å evakuere. Foto: AFP

Ut mot FNs uttalelse

Ifølge Human Rights Watch bruker Israel hvitt fosfor når de bomber tettbebygde områder. Det er forbudt etter internasjonale lover.

– Bildene viser at det er veldig nærme kysten og stranden at dette hovedsakelig brukes. Noen av disse bombene innebærer en liten mengde hvit fosfor, men det er kun for å skape røyk, sier Concricus.

Israel har også fått kritikk for å nekte innbyggerne i Gaza medisiner, mat, drivstoff, elektrisitet og vann.

– Vi stopper kategorisk enhver form for varer inn til Gaza fordi området styres av Hamas, og vi er i krig mot Hamas.

– FN sier dette er definisjonen på kollektiv avstraffelse, og det rammer over to millioner mennesker. Hva sier du til det?

– Jeg synes det er en absurd og urettferdig uttalelse. Det er en type uttalelse som kun rettes mot Israel når vi forsvarer oss selv.