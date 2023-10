Talsmann for den israelske hæren (IDF) Jonathan Conricus snakket sent søndag kveld med NTB, på videochat fra Israel.

Han sier at bakkeoperasjonen er nærmere nå, enn for ett døgn siden. Conricus avviser at verdenssamfunnet kan sette en rød linje for hvor store sivile tap det kan bli på Gazastripen.

– Ingen i det internasjonale samfunnet kan sette noen røde linjer for Israel. Vi forsvarer oss. Vi utfører en lovlig krig mot en terroristgruppe som angrep våre sivile, sier Conricus.

FN krever humanitær pause

FN og flere internasjonale organisasjoner har krevd en humanitær pause. Og at blokaden, som gjør at folk i Gaza har kritisk mangel på vann, mat og strøm, blir opphevet.

Sykehusene i Gaza har bare strøm ut mandag, ifølge FN. Foto: Adel Hana / AP

Conricus sier at Israel skal ta ut Hamas for å sørge for at det aldri igjen blir utført et angrep som det i helgen.

– Vi vil minimere faren for sivile, og kjempe etter krigens lover og våre verdier. Men vi skal få jobben gjort, sier Conricus.

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober er over 4000 mennesker drept i Israel, på Gazastripen og den okkuperte Vestbredden. De fleste ofrene er sivile.

Biden: – Sikker på at Israel vil følge krigens regler

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle under krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger, sa den amerikanske presidenten i et intervju med «60 Minutes» natt til mandag.

– Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sier Biden.

Biden sier han enig i at Hamas må utslettes.

– Men at det må være en vei til en palestinsk stat, sa Joe Biden. Han mener det vil være en stor feil om Israel går for en okkupasjon av Gazastripen.

Biden advarte også om at terrortrusselen i USA har økt som følge av uroen i Midtøsten. Foto: AP

Når det gjelder støtte til Israel i form av styrker, så sier han at det ikke er nødvendig. Han begrunner det i at Israel har en av de beste kampstyrkene.

Advarer mot okkupasjon av Gaza

– Det vil være en stor feil å okkupere Gaza, sier Biden.

Han begrunner det med at Hamas ikke representerer det palestinske folket. Men det å invadere og utslette ekstremister er nødvendig, sier Biden.

Natt til mandag kom det også meldinger om at Biden planlegger et besøk til Israel, men det er ikke bekreftet av Det hvite hus.