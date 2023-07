Ibrahim besøkte sin nyfødte nevø – så kom eksplosjonene

– På få sekunder endret alt seg, forteller Ararawi til NRK via telefon fra Jenin.

Det er første gang han er hos familien på tre år. Han reiste fra Norge for å møte sin nyfødte nevø. I tillegg venter søstera hans et nytt barn.

Lite visste han at han skulle ende i Israels største militæroffensiv på Vestbredden på 20 år. Det israelske forsvaret har rykket inn i flyktningleiren i Jenin med 2000 soldater, hundrevis av pansrede kjøretøy, og spesialsoldater.

Han satt hjemme i stua til foreldrene sine i flyktningleiren da de hørte den første eksplosjonen.

– Plutselig var de der med kjøretøy og våpen. Vi kunne høre skudd overalt, forteller han.

Det bor omkring 18.000 personer i flyktningleiren i byen Jenin, som ligger nord på Vestbredden.

På himmelen over han kunne Ararawi se kamphelikoptre mot Jenin. Røyken fra eksplosjonene begynte stige opp. Så ble elektrisitet og internett kuttet.

– Jeg kunne høre masse skudd. Masse eksplosjoner. Det var ekstremt skummelt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, sier Ararawi.

Israel har angrepet flyktningleiren i Jenin de siste dagene. Angrepet er et av de største mot Vestbredden på 20 år. Du trenger javascript for å se video. Israel har angrepet flyktningleiren i Jenin de siste dagene. Angrepet er et av de største mot Vestbredden på 20 år.

«Kontraterror-operasjon»

Med blant annet droner og kamphelikoptre har den israelske hæren angrepet den tett befolkede flyktningleiren i byen Jenin på Vestbredden.

The Jerusalem Post skriver at den israelske hæren har ødelagt mer enn 20 mål. I tillegg har de «nøytralisert» flere andre mål, inkludert et skjulested for våpen under en moske i byen.

Israelske myndigheter kaller det for en «omfattende kontraterror-operasjon».

De siste 18 månedene har en rekke angrep på israelere blitt utført av palestinere fra Jenin. Minst 24 israelere er drept. Israelske stryker har på sin side drept nesten 150 palestinere.

Tidlig mandag morgen kunne man se røyk stige opp fra flyktningleiren i Jenin. Foto: AFP

Skuddutvekslinger og eksplosjoner har preget både byen og flyktningleiren, som er et kjerneområde for væpnet palestinsk motstand mot den Israelske okkupasjonen. Flere militante grupper befinner seg der og kaller seg for «Jenin-brigadene».

Palestinerne i Jenin mener de er i sin fulle rett til å kjempe mot Israels okkupasjon med alle midler. For dem er dette en rettferdig motstandskamp mot okkupasjonen av deres områder som har vart i over 75 år.

Den israelske hæren anslår at det er omkring 150 ettersøkte mistenkte i Jenin. Minst ni personer er drept av israelske styrker. 100 andre er såret

Samtidig opplyser FNs nødhjelpskontor (OCHA) at tre mindreårige er blant de drepte. Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser hjelpearbeidere nektes adgang til flyktningleiren for å bistå sårende.

– Det er bombing fra lufta og en invasjon på bakken, sier leder Mahmoud al-Saadi for palestinske Røde Halvmåne i Jenin.

Flyktet med familien

Mandag kveld fikk Ararawi og andre sivile muligheten til å flykte fra leiren, på oppfordring fra den israelske hæren.

Sammen med sin mor og to brødre reiste han til søstera si, 10 minutter fra leiren. Hans far nektet å bli med.

Flere palestinere har flyktet fra Jenin etter at den Israelske hæren gikk inn i byen. Foto: AFP

– Han er veldig sta. Han ville bli igjen for å passe på huset. Han sa at han ikke ønsker å flykte som alle andre.

Ararawi har en tredje bror som reiste til et av sykehusene i leiren for å hjelpe skadde.

– Faren min ønsker ikke å forlate broren min.

Viseguvernøren i Jenin, Kamal Abu al-Roub sier at omtrent 3000 personer har flyktet. De jobber nå med å få plassert de på skoler og krisesentret.

Ararawi forteller at familien finner hele situasjonen ekstremt utmattende.

– Jeg håper de finner fred, sier han.