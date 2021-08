Nattklubbene på Ibiza er stengt. Det er ulovlig med hjemmefest mellom kl. 01 og kl. 06.

Men mange trosser nå smittevernreglene på Ibiza, og har fest allikevel. Til tross for en mulig bot på opp til 600.000 euro.

For å få bukt med problemet vil de lokale myndighetene nå ansette utenlandske spanere til å snike seg med på de ulovlige festene, og varsle politiet. Det skriver The Guardian.

Festproblemet kan allerede ha hatt store konsekvenser. Smitten på Ibiza er skyhøy: mer enn 1814 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er mer enn dobbelt så høyt som resten av landet.

Planen er nå å hyre inn et profesjonelt etterforskningsselskap for å bistå politiet.

Politiet overveldet

Grunnen til at myndighetene på Ibiza nå ser til utlendinger for hjelp, er at politiet er for gjenkjennelige, og underbemannet i forhold til arbeidsmengden. Nå sliter de med å fylle sine andre arbeidsoppgaver.

– Politiet er overveldet, sier visepresidenten for øyens regionale myndighet, Mariano Juan, til lokalavisen El Periódico de Ibiza.

Juan har stor tro på den nye ordningen.

– Jeg har ingen tvil om at den vil iverksettes i løpet av sommeren. Det er fullstendig nødvendig for å verne om helsesituasjonen på Ibiza, sier han.

Kontroversielt

Politi som bryter opp fester uten arrestordre har vært et kontroversielt tema i Spania den siste tiden. En video fra april i år viser at politiet bryter ned døren for å stanse en ulovlig fest i Madrid.

Nå får planene om å ansette utenlandske etterforskere også kritikk fra Sosialistpartiet i Spania.

– Myndighetene på Ibiza burde legge frem seriøse, lovlige planer i stedet for å oppføre seg uansvarlig og lufte uakseptable idéer, sier en talsperson for partiet, Vicent Torres.