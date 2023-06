– Det var en utrolig spent stemning. De russiske og ukrainske soldatene stod bare 100–200 meter fra hverandre, og vi skulle bevege oss gjennom et fuktig område vi visste var minelagt.

Han kommer rett fra et dramatisk besøk på Zaporizjzja-atom kraftverket i krigssonen i Ukraina, til fredelige Oslo.

Sjefen for det internasjonale atomsikkerhetsbyrået IAEA Rafael Gross, kom mandag til Norge for å ha samtaler med blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har bevilget 100 millioner kroner til IAEAs arbeid i Ukraina og 250 millioner kroner totalt til atomsikkerhetsarbeid i det krigsherjede landet.

Rafael Grossi møtte under sitt besøk i Norge utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Ketil Kern/NRK

– Vi var nødt til å være forsiktige. Jeg vet at jeg og teamet mitt tar en stor sjanse når vi drar dit. sier Rafael Grossi til NRK.

Det er hans tredje besøk det siste året på Europas største atomkraftverk, midt i krigssonen i Ukraina.

– Du følger fotsporene til minerydderen som går først. Deretter måtte vi bruke et tau for å klatre opp på veien forteller Rafael Grossi.

Etter at han og hans medarbeidere hadde passert frontlinjen 15. juni, ble de kjørt med russisk militær eskorte videre til selve atomkraftverket utenfor byen Enerhodar.

IAEA-sjef Rafael Grossi på vei til atomkraftverket i Zaporizjzja 15. juni. Foto: FREDRIK DAHL / AFP

Full russisk kontroll

Bare vel en uke etter at Russland 24. februar 2022 gikk til fullt angrep på Ukraina tok de kontroll over atomkraftverket.

– Russland har full kontroll over driften av atomkraftverket nå sier Rafael Grossi, som sier at de ukrainske ansatte forholder seg forskjellig til den nye situasjonen.

– Dere i Norge som opplevde okkupasjon fra 1940–45 vet at dette ikke er enkelt sier Grossi.

Rafael Grossi har siden 2019 ledet Det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Foto: Ketil Kern/NRK

– Noen velger å forlate den okkuperte delen av Ukraina, mens andre tilpasser seg så godt de kan og prøver å holde driften i gang, slik at det ikke skjer noen ulykker sier den argentinske diplomaten. Han har siden 2019 vært leder for IAEA, med base i Wien i Østerrike.

Les også: Ordfører i ukrainsk atomby: – Vi er på kanten av stupet

Krigen raser bare noen titalls kilometer unna

Det har vært stor frykt for at krigshandlingene skal utløse en miljøkatastrofe av uante dimensjoner, selv om elektrisitetsproduksjonen ved de seks reaktorene ved atomkraftverket midlertidig er stengt ned som en følge av krigshandlingene.

Zaporizjzja-atomkraftverk ligger på sørsiden av Dnepr-floden, mens de ukrainske styrkene kontrollerer den nordlige delen av det som en gang var et stort oppdemmet vannmagasin.

Rafael Grossi har besøkt atomkraftverket i Zaporizjzja tre ganger etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina 24. februar 2022. Foto: AFP

Nå har Ukraina satt i gang en offensiv øst for kraftverket, der de denne uken tok kontroll over landsbyen Pjatykhatky.

– Vi hørte skyting og kanontorden hele tiden, og bilkortesjen vår måtte også stoppe flere ganger på grunn av skytingen sier Rafael Grossi.

Hva skjer med kjølevannet til atomkraftverket?

Sprengningen av den store demningen i Kakhovka lenger nede i Dnepr-floden 6. juni, har skapt ny frykt for hva som skjer ved atomkraftverket.

Atomkraftverket har fått sitt kjølevann fra Dnepr og det store reservoaret i elven ovenfor dammen.

Atomkraftverket i Zaporizjzja er avhengig av vann fra elven Dnepr til å kjøle ned reaktorene. Foto: AFP

Det var for med egne øyene å se hva sprengningen av dammen får å si for sikkerheten ved atomkraftverket, Rafael Grossi i forrige uke dro til Zaporizjzja.

– Det er ikke grunnlag for umiddelbar panikk, men det betyr ikke at faren er over sier Rafael Grossi.

Han vil ikke si hvor lenge vannet i det mindre bassenget ved atomkraftverket vil vare, for å sikre nedkjøring av reaktorene.

Men han sier det finnes løsninger, blant annet gjennom å bore etter vann, som kan sikre kjølevann også i tiden framover.

Dette bilder viser hvor mye vannstanden nå har sunket i Dnepr-floden. Atomkraftverket i Zaporizjzja i bakgrunnen. Foto: Reuters

Putin godt orientert

IAEA og Rafael Grossi har gitt opp tanken om å få til en demilitarisert zone rundt atomkraftverket i Zaporizjzja.

– Men jeg har tro på at en uskrevet forståelse om ikke å angripe området ved atomkraftverket og heller ikke bruke det som utgangspunkt for militære handlinger sier Rafael Grossi.

Etter planen skal han en av de nærmeste dagene dra til Moskva for å møte Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg er veldig glad for at Putin under våre tidligere møter har gitt klar beskjed om at han ønsker IAEAs tilstedeværelse på kraftverket i Zaporizjzja sier Grossi.

– Putin er svært godt orientert om det som skjer på kraftverket og jeg var imponert over hans detaljkunnskap om hvordan kraftverket fungerer sier Grossi til NRK.

IAEA-sjef Rafael Grossi møtte Russlands president siste gang 11. oktober 2022. Foto: AP

Flere observatører fra IAEA

Russland har også gitt beskjed om at de ikke er imot at IAEA øker tallet på observatører som til enhver tid er til stede på kraftverket, fra de fire til fem personene som er der i dag.

– Den faste tilstedeværelsen vår der kan man ikke undervurdere sier Grossi.

Vi lykkes hvis vi klarer å hindre en katastrofe i Zaporizjzja sier Rafael Grossi Foto: Ketil Kern/NRK

Dette sender et klart signal om at det internasjonale samfunnet er til stede og bryr oss.

Svaret på om vi har suksess er om vi kan hindre en atomulykke sier Rafael Grossi.