IAEA: Ukrainsk personell har kontrollen på kjernekraftverket i Tsjernobyl

«Ukraina informerte i dag Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om at de russiske styrkene som har hatt kontroll over kjernekraftverket siden 24. februar, skriftlig har overført kontrollen til ukrainsk personell», skriver IAEA i en pressemelding.

Det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom har lagt ved et bilde av det som skal være avtalen, på Telegram.

Ifølge IAEA flytter russiske styrker to konvoier med tropper mot Hviterussland. En tredje konvoi skal ha forlatt byen Slavutych, hvor mange av de ansatte ved kjernekraftverket bor.

Generaldirektør Rafael Mariano Grossi i IAEA vil informere mer om situasjonen fredag.

INFORMERER: Generaldirektør Rafael Mariano Grossi i IAEA. Her avbildet 4. mars da han orienter om utfordringene rundt Europas største atomkraftverk Zaporizjzja, som russerne også har hatt kontroll på. Foto: JOE KLAMAR / AFP

FN forbereder seg nå på å sende kjernefysiske eksperter til området når russiske soldater er ute, ifølge Reuters. Noen av de russiske soldatene er fortsatt igjen ved det nedlagte anlegget, ifølge IAEAs rapporter og det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom.

– Okkupantene, som tok kontroll på atomkraftverket i Tsjernobyl og andre anlegg i eksklusjonssonen, har gått i to kolonner mot den ukrainske grensen, heter det i en uttalelse fra det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom på Telegram.

Skal ha forlatt flyplass

Russiske styrker skal også ha forlatt Hostomel-flyplassen nordvest for Kyiv. Det melder flere amerikanske medier som siterer kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet.

ØDELAGT: Dette bildet fra Hostomel ble postet på Reddit i dag. Området ligger omtrent fire kilometer unna flyplassen. Foto: Reddit

Bilder fra Hostomel postet på Reddit viser store områder som er ødelagt. Et bilde NRK har verifisert viser området omtrent fire kilometer unna flyplassen.

Flyplassen ble tidlig under invasjonen besatt av russiske luftbårne elitestyrker som siden gikk på store tap da ukrainske styrker midlertidig gjenerobret flyplassen.

Nato forventer flere offensiver

Nato meldte tidligere i dag at de ikke ser noen tilbaketrekning av russiske styrker, og forventer at det vil komme flere offensiver.

– Ifølge vår etterretning, trekker ikke russiske styrker seg tilbake. De omgrupperer seg og forsterker sin offensiv i Donbas-regionen, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

NATO: Jens Stoltenberg hevder russiske styrker forbereder seg på flere offensiver i Ukraina. Foto: JOHN THYS / AFP

Han sier at de omgrupperer for å komme sterkere tilbake i Ukraina.

– Russland har gjentatte ganger tidligere løyet om sine intensjoner, og vi kan bare dømme dem etter hva de faktisk gjør, sa Stoltenberg da han torsdag presenterte Natos årsrapport for 2021.

Mener russiske styrker tvinges i retrett

Stoltenbergs utsagn blir støttet opp at Pentagon, som tidligere har uttalt at de mistenker at Kreml bruker fredssamtalene med Ukraina til å få tid til å flytte troppene sine.

Blant annet i Kyiv og Tsjernehiv ser det ut til at angrep fra russiske styrker har fortsatt til tross for at Russland sier at de ville trappe ned sine operasjoner i disse regionene, skriver BBC.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviste også meldingene om frivillig russisk tilbaketrekning torsdag og hevdet at det er ukrainske styrker som tvinger dem til retrett, skriver NTB.

Ifølge en høytstående militær tjenesteperson har russiske styrker endret taktikk, og unngår nå direkte kamper, men foretrekker langdistanseangrep.

ARKIV: Barn blir evakuert i en buss fra Mariupol 22. mars 2022. Titusenvis av mennesker er fortsatt i byen. Foto: DMYTRO SMOLIENKO / AFP Foto: DMYTRO SMOLIENKO / AFP

Zelenskyj: – Tusenvis drept i Mariupol

Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skal tusenvis av mennesker være drept i den beleirede byen Mariupol, skriver Reuters.

– Alle er klar over at det er en humanitær katastrofe i byen, sier presidenten.

Etter uker med bombardering, gjøres et nytt forsøk på våpenhvile i havnebyen.

Ifølge Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk, har Russland og Ukraina blitt enige om å opprette en humanitær korridor i dag.

Hun sier busser på vei til den ukrainske byen Mariupol. Der skal de forsøke å evakuere sivile. Ifølge AFP er 45 busser på vei.

Sykepleieren Svetlana Savchenko står foran blokka hvor leiligheten hennes en gang var. Nå er den totaltskadd av krigen. Bildet er tatt 30. mars. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Humanitær korridor

Den humanitære situasjonen i Mariupol beskrives som katastrofal.

Mariupol er blant byene i Ukraina som har vært hardest rammet av Russlands invasjon. Havnebyen er omringet av russiske styrker.

Titusener av sivile oppholder seg fortsatt i byen, som har vært under angrep i ukevis.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen skal ha bekrefta at Russland har gått med på å åpne en humanitær korridor til Mariupol.

Det russiske forsvarsdepartementet skal ha godkjent en våpenhvile fra og med klokken 10 lokal tid, melder BBC.

Røde Kors og FN skal bidra i evakueringen av innbyggerne. Den skal gå vestover, gjennom den russisk-kontrollere havnebyen Berdjansk.

– Det er ekstremt viktig at denne operasjonen finner sted. Livet til titusenvis av mennesker i Mariupol avhenger av det, sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen i en uttalelse.

Til tross for at noen allerede er evakuert, har alle tidligere forsøk på en våpenhvile i Mariupol feilet.

Årsaken er mangel på tillit mellom partene, skriver BBC.

Kartet viser Ukraina og hvor krigen rammer hardest.

Hundretusenvis på flukt

Hundretusenvis av mennesker i Ukraina flykter fra nå fra hjemmene sine. De aller fleste er internflyktninger, og drar til andre steder i landet.

Denne uka møtte NRK frivillige som hjelper de som flykter. Nesten 120.000 mennesker har kommet bare til byen Khmelnytskyj i vest.

Svært mange kommer fra øst, der krigen har rammet hardest.

Marianna Lubetska jobber frivillig for å hjelpe flyktninger som kommer til byen Khmelnytskyj. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– De fleste som kommer hit er fra den østlige delen av Ukraina. Alle har sine egne historier, blant andre om hvordan de har sittet i bomberom i dagevis, sier frivillige Marianna Lubetska.

Aljona Kolmiet flyktet fra Tsjernehiv nordøst i landet. Etter Mariupol er det den byen som er rammet hardest av den russiske bombingen.

– Hos oss er situasjonen helt forferdelig. Vi har ikke mobildekning, vi har ikke strøm, vi har ikke vann.

Aljona Kolmiet har flyktet fra byen Tsjernehiv med sønnen sin Mark. NRK møtte henne i Khmelnytskyj vest i Ukraina. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Ifølge myndighetene i Ukraina er det fortsatt 140.000 mennesker i Tsjernehiv. Byen skal være omringet av russiske styrker.

Mangel på biler

Bussene som er på vei til Mariupol nå, spiller en særlig viktig rolle.

De fleste som har flyktet fra byen har brukt egne biler.

Nå er tilgangen på kjørbare biler dårlig. Det samme er tilgangen på drivstoff, ifølge Ap.