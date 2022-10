IAEA bekymra etter nytt straumbrot ved Zaporizjzja-kraftverket

Kraftverket får framleis straum frå dieseldrivne nødaggregat, skriv sjefen for IAEA Rafael Grossi på Twitter.

Han kallar utviklinga for «djupt urovekkjande».

– Det viser at det hastar med å opprette ei tryggingssone rundt anlegget, seier Grossi, som tysdag møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva for å diskutere tryggleiken ved anlegget.

Grossi er no på veg til Kyiv. På Twitter har han publisert eit bilete av seg sjølv ved sidan av eit ukrainsk tog.

Den russisk-innsette leiaren for Zaporizjzja-regionen, Jevgenij Balitskij, seier at ei tryggingssone rundt kjernekraftverket ikkje er mogleg å få til før fronten er flytta minst 100 kilometer unna.

Han meiner det heller ikkje vil vere trygt å starte opp kjernekraftverket igjen på grunn av dei mange nedslaga i nærleiken.

Moskva og Kyiv skuldar på kvarandre for kamphandlingane nær kjernekraftverket.

Starta nødaggregat

IAEA har observatørar utplassert på det russisk-okkuperte kraftverket sør i Ukraina, og det er dei som melde at all ekstern straumtilførsel igjen er kutta.

Det statseigde selskapet Energoatom, som har ansvaret for drifta ved Ukrainas atomkraftverk, skriv på Telegram at transformatorstasjonen Dniprovska i nabofylket Dnipropetrovsk er øydelagd i eit russisk rakettangrep.

Angrepet har ført til at ei viktig kommunikasjonslinje har blitt stengt, som igjen har ført til automatisk oppstart av nødaggregata.

I september sa leiaren i Energoatoms Petro Kotin at Zaporizjzja-verket har nok drivstoff til å halde nødaggregata i gang i ti dagar. I eit intervju med AP sa han også at desse er anlegget sitt «siste forsvar mot ei strålingsulykke».

Russland har dei siste dagen fyrt av ei rekkje rakettar mot fylket og byen Zaporizjzja. Her ryddar ein mann opp etter at ein bilbutikk vart øydelagd i eitt av angrepa. Foto: Leo Correa / AP

– Medvitne handlingar

Også den norske miljøstiftinga Bellona er svært bekymra. Dei meiner ei demilitarisert sone rundt kraftverket er einaste løysing.

– Då blir risikoen redusert for at kritisk infrastruktur blir ramma av angrep. Dette vil også hjelpe personellet ved kraftverket med å drive anlegget sikkert, seier atområdgivar Oskar Njaa i Bellona.

Han seier til NTB at dette er andre gong på kort tid at ein må ta i bruk diesel som nødløysing. Det kan bety at ein har eit mindre lager enn vanleg.

– Dersom det er tilfellet at Russland stoppar tilførselen av diesel til kraftverket, samtidig som dei bombar kraftsituasjonen, er dette i så fall medvitne handlingar som aukar faren for omfattande radioaktive utslepp frå atomkraftverket, seier Njaa.

Donerer luftvern

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som deltek på Natos forsvarsministermøte i Brussel, seier til NRK at det er unison semje å stå opp for Ukraina.

– Alle land jobbar systematisk med å sjå korleis ein kan stille opp for Ukraina. Det er tredelt tilnærming: gå gjennom eigne behaldningar og sjå kva vi kan donere, samarbeid med industrien for å kjøpe nye våpen, ammunisjon og utstyr, og trening av ukrainske soldatar slik at dei kan bruke og ta vare på utstyret som er gitt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB

På veg inn til møtet oppmoda Nato-sjef Jens Stoltenberg allierte om å donere meir luftvernsystem til Ukraina. På pressebrifinga etterpå sa Gram at Noreg kjøper 17.000 artillerigranatar til landet via eit britisk fond.

– Det er sterkt etterspurt i Ukraina, seier Gram.

Han seier regjeringa dei siste vekene har lagt fram saker for Stortinget med forslag om 4 milliardar kroner til militær støtte til Ukraina.

– Det blir arbeidd med nye donasjonar og støtte, seier Gram.

På same tid gir Nederland luftvern til ein verdi av 15 millionar euro. Tyskland og USA har også lova å levere luftvernsystem til landet.

Treninga av ukrainske soldatar skjer i Storbritannia. Ukraina har sendt klare lister over kva dei treng av vestleg militært utstyr. Enkelte leveransar av ammunisjon og utstyr kan ta tid, seier forsvarsminister Gram.

Strategiske bombefly 20 mil frå Noreg

I dag meldte Faktisk.no om ei rekkje langtrekkjande strategiske bombefly er 20 mil frå Noreg.

Flya har kapasitet til å angripe mål i USA og heile Europa med atombomber, ifølgje Faktisk.no. På eit pressemøte i 17-tida kommenterte forsvarsministeren også den pågåande russiske militærøvinga nær Noreg.

– Det er ein spent situasjon. Ikkje uvanleg at Russland flyttar rundt på flya sine. Vi følgjer godt med på det som skjer, ikkje minst fordi situasjonen er spent, seier Bjørn Arild Gram.

Eit satellittbiletet frå 7. oktober viser sju strategiske bombefly av typen Tu-160 og fire Tu-95-fly på Olenja-flybasen på Kolahalvøya. Foto: Planet Labs PBC

Eit bilete som vart teke frå verdsrommet klokka 10.22 viser sju fly av typen Tu-160 Blackjack og fire Tu-95 Bear-H stod då parkert på flyplassen.

Tu-160 vart utvikla under den kalde krigen, og blir omtalt som det største bombeflyet i verda. Det har ein toppfart på over to gonger farten til lyden, og kan leggje bak seg 2200 kilometer på ein time.

– Det er ingen tvil om at det er Tu-160 og Tu-95 strategiske bombefly på biletet, seier Lars Peder Haga, som er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, til Faktisk Verifiserbar.