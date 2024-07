I USA kan du nå kjøpe ammunisjon fra automat

Mellom to brusautomater i en dagligvarebutikk i USA har en ny automat dukket opp.

Ved bruk av en berøringsskjerm kan kunder over 21 år velge mellom ammunisjon til pistol, rifle eller hagle.

Det er like lett som å bruke en minibank, skal vi tro selskapet bak de nye automatene.

En ammunisjonsautomat plassert mellom to brusautomater i en dagligvarebutikk i USA. Foto: American Rounds / AP

Seks av dem er allerede installert i dagligvarebutikker i delstatene Texas, Alabama og Oklahoma.

– Våre automatiserte ammunisjonsdispensere er tilgjengelige 24/7. Det sikrer at du kan få kjøpt ammunisjon etter din egen timeplan, uten begrensninger av åpningstider og lange køer, skriver American Rounds på egne nettsider.

Ikke overraskende

– Det er ikke så overraskende at det kommer i USA, med våpenkulturen som man har der.

Det sier Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i tankesmien Civita.

Eirik Løkke rådgiver i Civita. Foto: Hanna Johre

– Det forteller om et samfunn med en sterk våpenkultur, hvor ideen om å kunne forsvare seg selv og den retten til å bære våpen står veldig sterkt.

290 masseskytinger så langt i år

Automatene er omstridt. Kritikerne er redd tilgjengeliggjøring av ammunisjon vil føre til flere skytinger.

Så langt i år har det vært 290 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive (GVA).

I tillegg viser tall fra Statista at det så langt i år har vært 32 skoleskytinger i landet.

9159 personer er drept med skytevåpen i USA hittil i 2024, ifølge GVA.

I fjor var det totale tallet 19074.

Sterke stemmer på begge sider kjemper enten for eller imot strengere våpenkontroll. Foto: PENCER PLATT / AFP

Tror Trump-attentatet kan føre til mer våpen

Under et valgkampmøte i Pennsylvania natt til søndag norsk tid ble tidligere president Donald Trump utsatt for et attentat.

– Jeg ble truffet av en kule som streifet det høyre øret mitt, skrev Trump like etterpå.

I tillegg ble en publikummer ble drept og to ble kritisk skadet. Den antatte gjerningspersonen er 20 år gamle Thomas Matthew Crooks. Han ble skutt og drept på stedet.

En blodig Trump med en hevet knyttet neve etter attentatforsøket. Foto: AP

Løkke tror imidlertid ikke at hendelsen vil føre en debatt om strengere våpenkontroll.

– Om det har noe å si, så vil det heller føre til at folk vil ha mer våpen.

Han tror folk vil argumentere for at noen kunne stoppet Crooks tidligere dersom flere i publikum hadde båret våpen.

– Sånne hendelser fører til økt redsel, og når folk blir reddere, så kjøper de mer våpen, sier Løkke.

Politisk splittelse

I 2021 kalte den amerikanske presidenten Joe Biden våpenvolden i USA for en epidemi.

Året etter vedtok USA den mest omfattende loven om våpenkontroll på nesten 30 år.

Biden sier han vil fortsette å jobbe for strengere våpenkontroll dersom han blir gjenvalgt i november.

Joe Biden vil fortsette å jobbe for strengere våpenkontroll dersom han blir gjenvalgt i som USAs president. Foto: BILL PUGLIANO / AFP

Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, mener derimot at USA ikke trenger strengere våpenkontroll.

– Hvis jeg ikke blir valgt, så er våpnene dine borte sammen med din frihet, skrev den tidligere presidenten på Truth Social etter at Bidens State of the Union-tale i mars.

I tillegg har Trump uttalt at han kommer til å oppheve våpenlovendringene Biden har innført dersom han blir ny president.

USAs største organisasjon for våpeneieres rettigheter, National Rifle Association, sponser presidentkampanjen til Trump i år. Det gjorde de også i 2016 og 2020.

President Joe Biden og Donald Trump under den første presidentdebatten før valget i 2024. Foto: AFP

Løkke tror ikke Biden kommer til å bruke attentatet i argumentasjon for å stramme inn våpenkulturen.

– I hvert fall ikke nå. Kan kanskje nevne det ved anledninger når det har gått en liten tid.

Mener automater fører til ansvarlig våpeneierskap

American Rounds sier de kommer til å fortsette å installere automatene i stater hvor jakt er populært.

Administrerende direktør, Grant Magers, sier at de er de eneste som med 100 prosent sikkerhet ID-verifiserer alle kundene.

Han tror de som har onde hensikter heller trekkes mot steder ammunisjon kan kjøpes med kontanter og der det ikke er overvåkningskamera.

– Jeg forstår argumentet, men det vil fortsatt være vanskelig å for eksempel kontrollere om noen kjøper for mindreårige, sier Løkke.

I dag kan ammunisjon kjøpes i butikk eller på nett. Ifølge New York Times er både tyveri og bruk av falsk ID et problem.

I 2018 ble 10 elever drept under en skoleskyting i Texas. Da hadde den 17 år gamle gjerningspersonen klart å få tak i ammunisjon på nett, tross hans unge alder.

Flere hundre mennesker samlet seg for å sørge etter skoleskytingen i Santa Fe i Texas i 2018. Foto: David J. Phillip) / AP

– Vi er veldig for «the Second Amendment», men vi er også for ansvarlig våpeneierskap, sier Magers til AP