– Det er en utrolig stor sak, med en uvanlig stor mengde vitner og bevismateriale. Bare filene i hovedbevisene utgjør 120.000 sider, sier forsvarsadvokat Daniel Sprafke til nyhetsbyrået Reuters.

Rettssaken mot «Gruppe S» skal etter planen gå helt til slutten av august. Det er 12 personer som må møte i retten

To menn er tiltalt for å danne en terrororganisasjon, ni for å være medlemmer, en for å støtte organisasjonen. Foto: privat

Skape borgerkrig

– To menn er tiltalt for å danne en høyreekstrem terrororganisasjon. De resterende for å være medlemmer i en slik organisasjon, sa talsmannen for Høyere Regionrett Stuttgart, Matthias Merz.

Ifølge påtalemyndigheten ønsket gruppen å utløse «borgerkrigslignende forhold» og innføre en ny politisk orden.

I rettspapirene kommer det frem at de planla et angrep mot den tyske Forbundsdagen. De skal også hatt planer om å likvidere politikere som befant seg der.

Gruppen var i besittelse av 27 ulovlige skytevåpen. Politiet fant også bevis på at de var i ferd med å skaffe seg automatvåpen og håndgranater. Blant de tiltalte var en politimann som hadde undervist kollegaer i skyting.

55-åringen som grunnla gruppen i 2019 omtaler seg selv som «en fri sjel med sympati for Nasjonalsosialismen». Foto: Pool / Reuters

Hat mot muslimer og politikere

12 menn, på mellom 32 og 61 år står tiltalt i Stuttgart. Blant disse er en sykepleier, en søppelforhandler og lagerarbeidere. Flere var arbeidsledige.

I materialet beslaglagt av politiet i forbindelse med arrestasjonen i fjor, var det planer om angrepet mot moskeer og asylmottak.

En av de tiltalte har etter arrestasjonen fortalt om planene mot å storme Forbundsdagen og drepe flere navngitte politikere.

– Det er ikke første gang en tysk politimann blir tiltalt for å deltagelse i en høyreekstreme gruppe, sier forsker ved Falstadsenteret Anette Storeide. Foto: Gyldendahl

Politimann tiltalt

Mennene kommer fra fem forskjellige delstater i Tyskland. De har i tillegg til å delta i samme nettforum også møttes fysisk.

Blant de tiltalte er også Thorsten W., som er det politiet kaller ham. Han var politimann frem til han ble arrestert i fjor. Han var ansatt i trafikkpolitiet, men hadde også ledet skytetreningen i politiet.

Hjemme hos politimannen har det blitt funnet nazisymboler, som ikke er lovlige i Tyskland.

– Det er ikke første gang en tysk politimann blir tiltalt for å deltagelse i en høyreekstreme gruppe, sier forsker ved Falstadsenteret Anette Storeide.

– Det har de siste årene vært flere slike skandaler og det tyske politiet har økt innsatsen for å prøve å avsløre disse.

Før arrestasjonen ble telefoner og internettaktivitet overvåket. I februar i fjor gjennomførte politiet en razzia. De beslagla våpen og avtaler om våpenkjøp til en verdi av 50.000 euro.

Tilhenger av Nasjonalsosialismen

– De som sitter tiltalt i retten er hovedmennene i gruppen, sier Storeide.

– Werner S. kontaktet personer i høyreekstreme grupper over hele Tyskland.

Politiet har i nesten et år forut for arrestasjonen overvåket internettaktiviteten til gruppens grunnlegger Wernes S. Det har ført til at politiet overvåket stiftelsesmøte til gruppen i 2019. 55-åringen som grunnla gruppen jobbet som søppelforhandler. Han omtaler seg selv som «en fri sjel med sympati for nasjonalsosialismen».

Toppen av isfjellet

Det har vært 25 forskjellige chatteforum knyttet til gruppen. De som har vært med på chattene er medlemmer i lokale borgerverngrupper med forskjellig politisk tilhørighet. På forumene har det dukket opp medlemmer av partiet AfD (Alternativ for Tyskland) og NPD (Tyslands Nasjonaldemokratiske Parti). Flere har vært aktive i den høyreradikale gruppen Bruderschaft Deutschland.

– Det forskrekkende er omfanget av terrorgruppen. Dette er ikke en regional gruppe. Medlemmene er aktive i borgerverngrupper og høyreradikale grupper, sier Storeide.

Wernes S. har vært i kontakt med miljøer i Tsjekkia, blant annet for kjøp av automatvåpen.

Flere av gruppens medlemmer har fortid i NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) Foto: Matthias Rietschel / Reuters

Konspirasjonsteoretikere og koronamotstandere

De 12 mennene som sitter på tiltalebenken i Stuttgart er alle høyreekstreme og nynazister. Blant de mange flere som har deltatt i de chatteforumene som «Gruppe S» har stått for er det stor variasjon.

– Man vet at mange av dem som har vært innom forumene har deltatt på demonstrasjonene mot koronarestriksjoner som ha funnet sted i blant annet Stuttgart, sier Storeide.

I løpet av rettssaken vil det bli klarere om «Gruppe S» har spilt en rolle i å organisere demonstrasjonene.