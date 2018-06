Tilbudet som kalles «Livets vindu» driftes av stiftelsen Caritas, og babyene blir tatt imot av nonner som sørger for at de blir fordelt til ulike barnehjem.

«Livets vindu» heter tilbudet der man har mulighet til å levere fra seg babyen sin helt anonymt. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Luka er koblet til et alarmanlegg, og når den blir åpnet får de tre nonnene som alltid er på vakt en melding på mobiltelefonen, forklarer nonnen Barbara til NRK.

Tilbudet finnes i byer over hele Polen, og ble opprettet i 2008. I Warszawa har det siden den gang blitt levert inn 15 babyer.

– Noen ganger legger foreldrene igjen litt informasjon sammen med babyen. I ett tilfelle var det et ungt foreldrepar som la igjen en lapp hvor de forklarte at de hadde sluttet på skolen, og ikke hadde råd til å ta vare på barnet. De skrev at de var veldig glade i det og at de ikke ville at det skulle være lenge i en institusjon, men at det skulle adopteres bort, forteller hun.

Søster Barbara har siden tilbudet ble opprettet i 2008 tatt i mot 15 babyer gjennom luka i veggen. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Opptil 150.000 aborter årlig

Den katolske kirken har en sterk posisjon i Polen, og stor innflytelse på abortloven.

Landet har sammen med Malta og Andorra en av de strengeste abortlovene i Europa.

I Polen er det kun lov å ta abort dersom det er fare for liv og helse for mor eller foster, eller dersom svangerskapet er resultat av en voldtekt.

Polske kvinneorganisasjoner anslår at det likevel blir utført opptil 150.000 aborter årlig. Enten hos folk som tilbyr det ulovlig i Polen, eller lovlig i utlandet.

«Dømt i helvete»

Izabela Maksymowicz bestemte seg for det siste. Da hun ble gravid for tredje gang, skjønte hun raskt at det ikke ville gå.

Izabela Maksymowicz måtte reise til Berlin for å ta abort da hun ble uventet gravid for tredje gang. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Jeg ble sjokkert, fordi på den tida trodde jeg det ikke det var mulig for meg å bli gravid igjen, forteller hun.

Hennes barn nummer to ble født med en genetisk blodsykdom og var mye på sykehuset.

– Jeg var veldig trøtt og deprimert. Ti måneder etter at han ble født så ble jeg gravid, og jeg var overhodet ikke klar for et tredje barn.

Maksymowicz måtte reise til Berlin for å få utført aborten. Møtet med det tyske helsevesenet beskriver hun som overveldende.

– Det var ingen som dømte meg om jeg ville fortsette graviditeten eller ikke. Det var ingen som sa at jeg ville bli «dømt i helvete», slik du kan høre her i Polen både fra leger og sykepleiere.

– Polske kvinner har lidd i stillhet i 25 år

Etter at Irland stemte ja til selvbestemt abort, håper nå abortforkjempere i Polen at det skal kunne påvirke deres kampsak.

Krystyna Kacpura i Forbundet for kvinner og familieplanlegging har siden 1993 jobbet for at polske kvinner skal få rett til selvbestemt abort. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Jeg tror at dette vil styrke polske kvinner, fordi Irland er også et katolsk land og EU-medlem, og vi kan sammenlignes. Vi tror at det kan påvirke vår regjering til å vurdere denne saken, sier Krystyna Kacpura i Forbundet for kvinner og familieplanlegging.

Den lille ideelle organisasjon har syv ansatte, og har siden den polske abortloven kom i 1993 kjempet for selvbestemt abort. Hvert år veileder de rundt 5000 kvinner om deres rettigheter.

– Polske kvinner har lidd i stillhet i 25 år. De har endelig våknet, og de vil nå gjenvinne sine reproduktive rettigheter, mener Kacpura.

Skremselspropaganda mot abort i Warszawa. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Abortmotstander: – Finnes ingen unntak

Men i dette spørsmålet er landet delt, og de siste to årene har det vært store demonstrasjoner etter forslag om å stramme inn abortloven enda mer.

Forslaget om å forby abort også når det er fare for fosterets liv og helse, ligger fortsatt på bordet i parlamentet.

Anna Szczerbata i Organisasjonen Rett til å leve ønsker å totalforby abort. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Organisasjonen Rett til å leve skulle helst ha sett at loven var enda strengere.

– Jeg og andre pro-liv aktivister mener at det aldri bør være lov å drepe en person. Det finnes ingen unntak, sier Anna Szczerbata, som har vært aktiv i organisasjonen de siste fire årene.

– Hva hvis det er etter en voldtekt, kan det være tillatt da?

– Nei, selvfølgelig ikke. Hvorfor skal du straffe det uskyldige barnet, som ikke er skyldig i noe kriminelt? Du skal straffe den kriminelle, og ikke offeret. Og barnet er også et offer.