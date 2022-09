Forbudet mot kjøttreklame er trolig det første av sitt slag i verden, skriver NL Times.

For de om lag 160.000 innbyggerne i Haarlem, betyr forbudet at all kjøttreklame blir borte fra gater, busskur og andre offentlige steder fra 2024.

– Kjøtt er veldig skadelig for miljøet. Vi kan ikke fortelle folk at det pågår en klimakrise og samtidig oppmuntre dem til å kjøpe varer som er en del av dette. Det sier lokalpolitiker Ziggy Klazes fra miljøpartiet GroenLinks.

Sist uke fikk partiet hans flertall i bystyret for forslaget om å nekte kjøttreklame.

I den nederlandske byen Haarlem blir det ingen kjøttreklame å se på offentlige steder fra 2024. Det har lokalpolitikerne bestemt. Foto: Peter Dejong / AP

Klazes mener at tida for billig kjøtt er over.

Det er ikke lenger greit å selge et kilo svinekjøtt for noen få euro. Belastningen på miljøet er for stor, sier han.

Om forslaget også skal gjelde organisk kjøtt, er ennå ikke avgjort, skriver BBC.

I Norge foreslo Grønn Ungdom i fjor å forby kjøttreklame, men fikk ikke med seg moderpartiet, Miljøpartiet De Grønne.

Ifølge FN utgjør produksjonen av kjøtt rundt 14 prosent av de menneskeskapte klimagassene.

Kjøttbransjen reagerer

Kjøttbransjen i Nederland er ikke enig og var raskt ute med å protestere.

Myndighetene går altfor langt i å fortelle folk hva som er best for dem, sier en talsperson for bransjeorganisasjonen for kjøtt, ifølge BBC.

Høyrepartiet BVNL mener forbudet er uakseptabel innblanding i friheten til gründere. Partiet mener dette vil få store konsekvenser for grisebønder.

– Å forby reklame ut fra politiske motiver er nesten diktatorisk, sier Joey Rademaker fra BVNL.

Kan true ytringsfriheten

Et annet spørsmål er om forbudet er i tråd med ytringsfriheten.

Jusprofessor Herman Bröring ved Universitetet i Groningen sier at forbudet kan krenke ytringsfriheten og føre til søksmål, ifølge BBC.

Tidligere har de nederlandske byene Amsterdam, Haag og Leiden lagt ned forbud mot å reklamere for fossile varer og tjenester. Her er det ikke lenger lov med reklame for flyreiser og bensin- og dieseldrevne biler.