I natt møtes Trump og Harris for første gang

Endelig skjer det. Ikke bare at Trump og Harris møtes til debatt for første gang, men nå skal de to presidentkandidatene få lov til å snakke politikk sammen også.

Det har vært mye skriverier og skittkasting siden den forrige debatt. Da mistet president Joe Biden munn og mæle, og debatten ble starten på slutten for hans drøm om å bli gjenvalgt.

Nå er det visepresident Kamala Harris sin tur til å møte Donald Trump til duell. Hun har lagt an en helt annen tone enn sin sjef.

Det hele starter natt til onsdag, klokken 03.00 norsk tid.

Selve debatten skal holdes i grunnlovssenteret i Philadelphia, i vippestaten Pennsylvania.

Det var i denne byen den amerikanske grunnloven ble vedtatt og godkjent i 1787.

Forskjellene

Et av de store spenningsmomentene er hva slags tone de to kandidatene legger seg på i debatten.

For en 78 år gammel hvit mann kan ha valgt en annen strategi enn en 59 år gammel svart kvinne.

Det kan fort bli en oppvisning i kontraster hvor forskjellene mellom de to kandidatene blir enda tydeligere.

Begge mener den andre vil være farlig for USAs utvikling.

Begge må selge inn sin løsning på hvordan livet kan gjøres bedre for amerikanere.

Begge har vært i toppen av amerikansk politikk, har debatterfaring og kan måtte forsvare valg som er tatt tidligere.

Begge har snudd i politiske saker og kan beskylde hverandre for det de kaller «flip-flopping» .

Begge risikerer å få amerikanere til å snu seg mot dem.

Uansett er denne debatten en arena der kandidatene kan snakke til et større publikum. Og det kan få både positive og negative konsekvenser. Bare spør Joe Biden.

Kroppsspråk og forventninger

Forventningene er høye, ikke minst fordi Harris har bakgrunn som aktor. Her møter hun en straffetiltalt presidentkandidat som er kjent for å komme med usannheter.

Det kan være hun inntar en mer aggressiv og anklagende linje enn det Biden gjorde mot Trump. Trump selv har flere ganger vist at han ikke er redd for å ta en kamp. Dessuten har han mye mer TV-erfaring enn Harris.

Kommentatorer kommer også til å vurdere kroppsspråk og dynamikk, der kandidatene står bak hvert sitt podium.

En som kanskje skulle ønske hun hadde et podium var Hillary Clinton, som stilte som presidentkandidat mot Trump i 2016. Hun har skrevet om en ubehagelig opplevelse under et folkemøte i valgkampen, der Trump gikk rundt på scenen bak henne mens hun snakket.

Kampen om velgerne

De siste meningsmålingene viser at dette kommer til å bli et rekordjevnt valg.

På søndag publiserte New York Times en måling som viser at Trump nå har bremset Harris sin fremgang etter at hun tok over som Demokratenes presidentkandidat.

Nå ligger de to helt likt i alle de viktige vippestatene.

Det ser ut til å bli svært jevnt i de sju såkalte vippestatene. Disse statene har 94 valgmenn til sammen. En kandidat må sikre seg minst 270 valgmenn totalt for å vinne valget. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Det ser ut til å bli svært jevnt i de sju såkalte vippestatene. Disse statene har 94 valgmenn til sammen. En kandidat må sikre seg minst 270 valgmenn totalt for å vinne valget. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Nattens debatt handler om å sanke nye velgere. Det var rundt 66 prosent oppslutning ved forrige presidentvalg. Det er fortsatt mange som ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på. Og denne måneden starter forhåndsstemmingen i sentrale vippestater som Pennsylvania og Nord-Carolina.

Trump har allerede brukt nedsettende ord om Harris og spilt på sexistiske og rasistiske utsagn.

Han har kalt henne for tilbakestående og fæl («defective», «real garbage», «nasty»). Han har gjort narr av navnet hennes og stilt spørsmål ved om hun er svart eller indisk.

Negative omtaler og memes formes på internett og dyrkes på Trumps sosiale plattform. Han har selv også videresendt et bilde av henne som en gjødselbille med møkkete ansikt som skrever over en kokosnøtt.

Harris har ikke trukket fram verken kjønn eller hudfarge i valgkampen, enn så lenge. Hun har også avvist å svare på Trumps personangrep, ved å si at han bare bruker gamle, kjente metoder.

Målingene viser et helt jevnt løp der valget avgjøres, men nasjonalt ligger Harris foran og kan bli USAs første kvinnelige president, som i tillegg har foreldre fra Jamaica og India.

Debatt-reglene

Reglene som gjelder er de samme som sist under den 90 minutter lange debatten:

Ingen effekter eller notater får tas med.

Ingen samhandling med kampanjen i pausen.

Mikrofonen skrus av når motstanderen har taletid.

Ingen publikum i salen.

Dette er den eneste debatten de to har blitt enige om å avholde i valgkampen – så langt.

Det har vært kastet kron og mynt for å avgjøre hvem som skal stå hvor og hvem som holder sluttinnlegget sist. Trump valgte å snakke sist, mens Harris valgte å stå til høyre.

Mikrofon-kontroll

Så var det dette med mikrofonen.

Dempet mikrofon var noe Trump og Biden ble enige om, og som Harris ville endre. En av grunnene til at lyden på mikrofonen er viktig fikk Biden tydeliggjort i forrige valgkamp:

Under en av debattene i 2020 ble han til slutt så irritert på Trumps stadige avbrytelser at han til slutt bare ganske oppgitt utbrøt: «Will you shut up, man» – «Kan du holde kjeft, mann».

Trump-kampanjen har ikke ønsket å endre reglene, men heller beholde oppsettet de ble enige med Biden-kampanjen om tidligere i år.

Amerikanske medier mener Harris ville at mikrofonen skulle være på hele veien slik at publikum hører hvilken kandidat som kan være disiplinert og ikke avbryte den andre. Og dersom det skulle bli avbrytelser eller anklager, så kan begge umiddelbart svare på beskyldningene.

Men mikrofonen kommer altså til å være dempet når den andre snakker.

Forberedelsene

Kampanjene går tungt og kreativt til verks når de skal forberede kandidatene før debatten.

Kamala Harris har drevet forberedelser med Philippe Reynes, som også spilte Trump da Hillary Clinton i 2016 øvde på debatt.

Donald Trump har fått hjelp fra Tulsi Gabbard, som selv var demokrat og debatterte mot Harris i nominasjonskampen i 2020.

Ofte er det størst fokus på innenrikspolitikk. Abort, ulovlig innvandring og kriminalitet er ventet å komme opp.

Trump anklages for å ha stanset en tverrpolitisk avtale om grensesikkerhet, men visepresident Harris har ikke mange andre politiske verktøy å vise til.

Hvor dypt kandidatene dykker ned i detaljene, er uklart.

Utenrikssaker

Utenrikssaker regnes tradisjonelt ikke som særlig viktige når amerikanere skal avgjøre hvem de skal stemme på i presidentvalg.

Men i debatten i natt kan utenrikspolitiske saker likevel dukke opp, spesielt disse to:

Israels krigføring i Gaza: Her har republikanerne lagt mye av skylda for at gisler er drept på Kamala Harris og Joe Bidens politikk. De mener USA ikke har gitt Israel frie nok tøyler til å gå etter militante Hamas-krigere.

Afghanistan: Temaet er blitt aktualisert etter Trumps besøk på den militære æresgravlunden Arlington utenfor Washington D. C.

Han har fått kritikk for å ha brukt besøket i en politisk kampanje. Det er et brudd på føderale regler mot å drive politisk virksomhet i et område av kirkegården der amerikanske soldater som er blitt drept i utlandet ligger begravet.

Demokratene mener Trump utviste manglende respekt og utnyttet politisk de drepte soldatene. I kampanjevideoen la han skylda for den kaotiske tilbaketrekkingen for tre år siden, og soldatenes dødsfall, på Bidens politikk.

Trump ut av skyggen?

Publikummet i natt kan bli det største for både Harris og Trump før selve presidentvalget i november.

Denne debatten kan være med på å forme valgkampen videre og definere kandidatene. For det er først nå i september at vanlige amerikanere begynner å skru på antennene for å se hvem de vil ha som øverstkommanderende.

Det er verdt å merke seg at Trump har vært litt i skyggen etter Demokratenes landsmøte for tre uker siden, der Harris formelt ble nominert som presidentkandidat.

Det virker som han har slitt med å komme på offensiven og finne ut hvordan han skal angripe Harris.

Natt til onsdag vil vi kanskje få svaret på hvilke grep han vil ta.