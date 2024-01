I Mariupol ble hun tatt til krigsfange – onsdag fikk hun komme hjem

– I dag var jeg ikke bare vitne til en forlovelse, men til triumfen av ekte kjærlighet, skriver Sergej Valniskij på Facebook.

Han filmer øyeblikket da den ukrainske sanitetssoldaten Galina Fjedisjin kommer hjem etter å ha sittet i russisk fangenskap siden mai 2022.

Der venter hennes kjæreste Nikolay Gritsenyak med en bukett røde roser i ermet og et spesielt løfte i lomma.

Han går spent ned på det ene kneet foran henne og ber om hånden hennes.

Hun senker hodet og tørker øyene, så tar hun tak i hånden hans.

– Denne kjærligheten har overlevd prøvelser som er i stand til å bryte de sterkeste, men den knakk ikke dem, fortsetter venn Sergej Valniskij.

Paret skal ifølge Reuters ha funnet hverandre mens de begge tjenestegjorde i det Ukrainske forsvaret.

500 krigsfanger sluppet fri

Det største bytte av krigsfanger siden Russland invaderte nabolandet Ukraina, skjedde onsdag.

Nær 500 personer ble sluppet fri. 230 av dem var ukrainske, forteller Kyrylo Budanov i en videomelding.

Budanov er Ukrainas etterretningssjef og leder koordineringen for behandling av krigsfanger.

Han sier at flere av dem kjempet på Slangeøya i Svartehavet. Andre ble tatt til fange etter slaget om jernverket Azovstal i Mariupol.

Blant dem var Fjedisjin, som tilhører Ukrainas 36. marinebrigade. Hun har vært krigsfange siden mai 2022, da overga de siste ukrainske soldatene i Azovstal seg.

Lange forberedelser

Det er det første fangebytte siden august i fjor, da skal Russland ha stanset forhandlingene.

– Dette bytte har vært forberedt over en lengre periode, sier Budanov.

Bilder og videoer skal vise hjemkomsten til de nå løslatte ukrainerne.

Mange av dem på bildet ser avmagret ut. Flere bærer uniform, andre bærer også det ukrainske flagget.

– Jeg er takknemlig for alle som har bidratt til dette resultatet, skrev president Volodymyr Zelenskyj da han kunngjorde nyheten.

– Vi vil gjøre alt for å returnere alle våre folk som for tiden er i russisk fangenskap.

Komplekse forhandlinger

Tirsdag kveld meldte også det russiske forsvarsdepartementet at de i retur fikk returnert 248 soldater.

– Den 3. januar i år, som et resultat av en kompleks forhandlingsprosess, ble 248 russiske militært personell returnert fra territorium kontrollert av Kyiv-regimet, heter det i uttalelsen, sitert av Tass.

Departementet takket De forente arabiske emirater for å tilrettelegge for utvekslingen. De stresset at alle returnerte fangenskap får nødvendig psykologisk og medisinsk hjelp.