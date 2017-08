I ferd med å fullføre plan om Guam-angrep

Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA går planen ut på å avfyre fire raketter mot øya Guam, og planen skal være klar innen midten av august.

Da vil den bli presentert for landets leder, Kim Jong-un, som vil ta den endelige avgjørelsen på om planen skal gjennomføres, skriver Reuters.

Fly over Japan

Hwasong 12-rakettene vil fly over Shimane, Hiroshima og Koichi, opplyser Kim Rak Gyom, som leder landets strategiske styrker.

Rakettene vil tilbakelegge en distanse på 3.356 km, og være i luften omtrent 17 minutter før de treffer havet 30–40 kilometer fra øya Guam.

Det har de siste dagene pågått en ordkrig mellom den amerikanske presidenten og det nordkoreanske regimet.

Fnyser av Trump

Onsdag truet Donald Trump med ild og et raseri ulikt alt verden har sett, dersom regimet fortsetter å true USA.

Like etter svarte Nord-Korea med at de planlegger et angrep på Guam, og i en uttalelse torsdag morgen, lokal tid, kaller de Trumps uttalelser for «sludder».

– Det er ikke mulig å føre dialog med en type som er blottet for fornuft. Det eneste språket han forstår, er ren makt, sier Kim Rak Gyom

Nord-Korea opplyser videre at de militære stegene landet er i ferd med å ta, vil ta lurven av USAs desperate handlinger på Koreahalvøya.

Nord-Korea vil også følge nøye med på talene og oppførselen til amerikanerne fremover.