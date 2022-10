I dag tek han over sjefsjobben i Storbritannia

Tysdag er hans første dag i ny jobb som partileiar. Namnet hans trendar på Twitter i India, der fleire politikarar feirar det dei kallar ein «historisk og prisverdig prestasjon».

For britane er det kanskje meir komplisert. Forgjengaren Liz Truss blei latterleggjort fordi ho ikkje varte lenger på kontoret enn eit hovud isbergsalat gjer på grønsakhylla.

Sjølv har Sunak fått kallenamnet «Robot Rishi», då kritikarar meinte han viste oppsiktsvekkande lite kjensler under talen sin til folket måndag kveld.

Mykje tyder på at Sunak må gjere ein innsats for å bli teken på alvor, sjølv om han var den einaste kandidaten som fekk fleire enn 100 stemmer i den konservative partigruppa.

I dag skal han møte kong Charles for å ta over rolla som britane sin tredje statsminister i år. Det er venta at han skal tre inn tidleg i ettermiddag.

Sunak blir gratulert av partifellane sine måndag utanfor toryane sitt hovudkvarter. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Men vil Sunak ha ein betre sjanse til å få britane gjennom ein vinter med høge levekostnader og krig i Europa, enn det Liz Truss har klart å få til etter seks veker på kontoret?

Hvem er Rishi Sunak? Foto: Aberto Pezzali / AP Ekspandér faktaboks Rishi Sunak (42) blir den nye lederen i det konservative partiet, og dermed statsminister i Storbritannia. Sunak har steget raskt i gradene. Han ble først valgt inn til parlamentet i 2015, og var finansminister fra februar 2020 til juli 2022. Men hva vet vi om ham? Sunak ble født i kystbyen Southampton i 1980 til foreldre av indisk opphav, innvandret fra Øst-Afrika. Faren var fastlege, mens moren drev et apotek. Sunak blir den første hinduistiske og britisk-asiatiske statsministeren.

Han bli også den yngste britiske statsministeren siden 1700-tallet.

Sunak ble utdannet ved den private kostskolen Winchester College, Oxford og Stanford i USA.

I USA møtte han kona Akshata Murty, datteren til en indisk milliardær og IT-mogul. Paret har to døtre.

Sunak har aldri kommentert sin personlige formue, men det ryktes at han ble millionær allerede i 20-årene da han jobbet med finans.

Fikk et skudd for baugen da han ble irettesatt og bøtelagt tidligere i år for hans deltakelse i «Partygate».

Sunak er avholdsmann, og hans foretrukne drikk er cola. Når han nå blir statsminister denne uken, blir det samtidig som Divali, hinduenes lysfestival. Kilde: BBC.

Vil ikkje ha nyval

Sunak har slått fast framfor parlamentsmedlemmene at han ikkje vil ha nyval i landet. Det neste parlamentsvalet må ifølge sedvanerett bli arrangert innan januar 2025.

Dersom motstandaren Penny Mordaunt hadde fått fleire enn 100 stemmer i løpet av måndagen, ville det blitt aktuelt med ei uravstemming i partiet.

Rishi Sunak saman med medlemmene frå den mektige 1922-komiteen til det konservative partiet. Foto: Stefan Rousseau / AP

Dette meinte mange ville gjort valet innanfor partiet meir demokratisk, men er berre mogleg dersom medlemmene har to eller fleire kandidatar å velje mellom.

Måndag stod Sunak att som einaste kandidat som kvalifiserte til å vere med vidare i valkampen.

Seniorforskar ved Nupi, Kristin Haugevik, trur det har mykje å seie at Sunak har ein anna bakgrunn enn det ein er van til å sjå i britisk politikk, sjølv om han blant anna har studert ved Oxford.

– Representasjon er viktig. At ein har leiarar som ein kan kjenne seg att i, at heile folket opplev at dei er reflektert i dei høgste stillingane i politikken, seier ho til NRK.

Får kritikk for kona si formue

Sunak får kritikk frå fleire hald fordi han har ei stor privat formue, på 730 millionar pund, eller nesten 8,7 milliardar kroner. Det melder Washington Post.

Mykje av pengane kjem frå kona hans, Akshata Murty, som er dotter til ein indisk milliardær som blir kalla for «den indiske Bill Gates».

Murty betalar ikkje skatt i Storbritannia, fordi ho ikkje er registrert som buande i landet.

Akshata Murty er dotter til milliardæren Narayana Murthy, som blir kalla «den indiske Bill Gates». Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Tidlegare i år har BBC anslått at ho med dette har unngått å betale 2,1 millionar pund, eller nesten 25 millionar kroner, i skatt.

Den svære formuen har ført til spørsmål om Sunak står i rett posisjon til å få vanlege folk i Storbritannia ut av ei levekostnads-krise, melder kringkastaren.

Ho og Sunak møttest då dei begge gjekk på Stanford-universitetet i California, og gifta seg i 2009. Dei har to døtrer saman.

– Gratulerer til Rishi, seier svigerfar Narayana Murthy i eit utsegn til Reuters-partnar ANI.

– Vi er sikre på at han kjem til å gjere sitt beste for folket i Storbritannia.

Sunak har aldri sjølv kommentert sin personlege formue, men har forsvart kona sin skattestatus tidlegare, og sagt til avisa The Sun at «å sverte henne for å gå etter han er forferdeleg».

Leiar eit splitta parti

Den britiske økonomien kjem til å vere høgt på dagsordenen framover. Her har Sunak betre føresetnader enn dei som kom før han, seier Haugevik.

– Grunnen til det er jo at ein har hatt denne opprivande starten på hausten. Eg trur mange i det konservative partiet ser seg tent med å stille seg bak Rishi Sunak.

– Han kjem jo ifrå posten som finansminister under Boris Johnson, slik at han har litt erfaring med å gjere dette. Han var finansminister i store delar av pandemien. Eg trur det er det som vil vere medisinen no.

Den noverande leiaren for underhuset, Penny Mordaunt, på veg inn til Lizz Truss sitt siste regjeringsmøte. Foto: Alastair Grant / AP

Samtidig så går det ikkje så bra for partiet på meiningsmålingane. Opposisjonen Labour ligg på kring 50 % oppslutning.

Haugevik trur ikkje Sunak si regjering kjem til å gjere toryane så mykje meir populære med det første.

– Det er ei vanskeleg oppgåve, vil eg seie. Det første steget vil nok bli dette budsjettet som no kjem ganske snart.

– Det vil vere viktig, ikkje berre å roe marknaden, men også å gjere grep som den vanlege briten kjenner at gir ein effekt.

Det er venta at Sunak vil levere eit utvida budsjett den 31. oktober, og halde fram med å bøte på skadane etter Truss sitt såkalla «minibudsjett».

Ein av folket?

Framleis blir Sunak sin suksess sett på som noko positivt blant mange britisk-asiatar, som feirar hindufestivalen Divali denne veka.

Byen Leicester held ein av dei største Divali-feiringane utanfor India, og har også eitt av landets største asiatiske lokalsamfunn. BBC har snakka med nokon av dei som bur der.

Frå Leicester sin Divali-festival i 2015. Foto: DARREN STAPLES / Reuters

– Han er den første som er mørk i huda av statsministrane i Storbritannia, og følger dermed fleire forskjellige land, seier ein innbyggar som ikkje er namngitt.

– Du har Nelson Mandela i Sør-Afrika, Barack Obama i USA, og no er det vår tur. Eg meiner det er vesentleg.

Ikkje alle som blei intervjua var like overtydde.

– Eg veit ikkje om dette er eit stort steg. Han blir ikkje stemt inn av det britiske folket, sa ein annan mann som BBC snakka med, sa ein annan.

– Eg trur at dersom han skreiv ut eit val og så stilte som kandidat, ville vi ha fått ein betre ide av korleis dette står, sa ein annan innbyggar.

Også i India var det fleire som feira i løpet av måndagen. Reuters snakka med innbyggar Raja Singh på gata i New Delhi.

– Dersom du spør indarar i dag, vil dei seie at dei er stolte av at ein av oss blir statsminister i eit land som styrte oss i nesten 100 år, sa han.

– Vi ønsker han alle velkomen og seier lukke til,