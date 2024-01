I dag går startskuddet for kampen om Det hvite hus

I over 50 år har kampen for å bli USAs neste president startet med nominasjonsmøter i Iowa.

Delstatens republikanske velgere møtes i kveld i kirkekjellere, brannstasjoner, gymsaler og private hjem. Totalt er det 1657 møteplasser spredt over 99 områder i delstaten i Midtvesten.

Foto: AFP

Her skal de avgjøre hvem de foretrekker som det republikanske partiets presidentkandidat.

Hva stå på spill?

Fordi Iowa er først ut av delstatene, gir utfallet av valgmøtene et stort oppsving for kandidatene som gjør det godt. Samtidig kan et nederlag der for en kandidat som allerede ligger dårlig an på målingene, i praksis gjøre slutt på kandidaturet.

Spenningsmomentet er om USAs ekspresident Donald Trump er så populær som han hevder.

Denne gangen er det også knyttet spenning til hvem som kommer på andreplass og hvor stort gapet er opp til Trump.

Mens Donald Trump har vært fraværende i TV-debattene så langt, gjøv Nikki Haley og Ron DeSantis løs på hverandre i den siste debatten som ble sendt på CNN fra Iowa. Begge kjemper for å unngå tredjeplassen i kveldens nominasjonsvalg. Foto: AP

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley og Florida-guvernør Ron DeSantis har hele tiden ligget bak Donald Trump på meningsmålingene.

Den siste målingen fra Des Moines Register/NBC News/Mediacom sist lørdag viste at Donald Trump er førstevalget for 48 prosent av de spurte. 20 prosent svarer at Haley er favoritten deres, mens DeSantis støttes av 16 prosent. Forretningsmannen Vivek Ramaswamy får kun 8 prosent oppslutning og er garantert ikke med blant topp tre.

Det er første gang på målingene i Iowa at Haley forbigår Florida-guvernør Ron DeSantis.

For særlig DeSantis anses det som nødvendig med et godt resultat i Iowa for å henge med videre.

Ingen av de to andre har satset hardere på å nå de republikanske velgerne i denne delstaten enn DeSantis.

Florida-guvernør Ron DeSantis (45) har satset tungt på valgmøtene i Iowa. Lykkes han ikke der, kan det bli spikeren i kista for presidentambisjonene. Foto: AFP

Den siste tiden har han brukt hver eneste time i døgnet til å besøke alle de 99 områdene med velgere i Iowa.

Hva skjer under nominasjonsmøtene?

Partiet velger en leder i hvert valgdistrikt som inviterer noen til å snakke på vegne av hver kandidat.

Det er svært ofte vanlige republikanske velgere. Alt fra lærere til prester og forretningsfolk i Iowa argumenterer så hardt for sin kandidat. Det er heller ikke uvanlig at partikandidatene selv dukker opp i løpet av kvelden.

Deltakerne på nominasjonsmøtet skriver så navnet til kandidaten de vil ha på en lapp. Det er er ikke stemmesedler med navn.

Ifølge den siste lokale meningsmålingen i Iowa ligger Donald Trump an til å få dobbelt så mange stemmer som hans to nærmeste konkurrenter vil få til sammen. Foto: AP

Valget er hemmelig, men stemmene telles opp umiddelbart. Og alle som er til stede kan følge opptellingen av papirstemmene.

Hvem kan stemme fram republikanernes kandidat?

I Iowa kan bare registrerte republikanere delta. Men man kan også møte opp og registrere seg på dagen.

Mange av de som bor her i Midtvesten er bønder. Flertallet støtter republikanerne. Foto: Reuters

På nominasjonsdagen er det også mulig å bytte parti så sant man har bevis for at man bor i delstaten.

Nominasjonsmøtene får også kritikk pga. kravet om at man må være fysisk til stede. De som må være på jobb eller har problemer med å komme seg til et møte får ikke stemt.

Bare aktiv militære og amerikanere i utlandet kan forhåndsstemme.

Noen nominasjonsmøter i distriktene har få deltakere, andre kan ha flere hundre som skal stemme.

I år er det varslet lave temperaturer på minus 20, som kan påvirke hvor mange som møter opp. Foto: AP

Når kommer resultatet?

Nominasjonsmøtene åpner klokken 1900 amerikansk tid dvs. 0200 natt til tirsdag norsk tid.

Resultatet ringes inn til partihovedkvarteret i Iowas hovedstad Des Moines.

Det er ventet av avstemmingen tar noen timer og at resultatet vil være klart ca. 0600 på morgenen norsk tid.

Nikki Haley (51) har gått forbi motstanderen Ron DeSantis på en meningsmåling i den amerikanske delstaten Iowa. Foto: AFP

Iowa har tidligere hatt omtellinger og feil kunngjøring av vinner, men hvis målingene stemmer, kommer Trump til å få flere stemmer enn alle de andre kandidatene sammenlagt.

Iowa sitter bare på 1,6 prosent av mulige stemmer på landsmøtet, så selv om en kandidat skulle gjøre det dårlig i Iowa, er det nok av muligheter til å hente seg inn.

Demokratene har gått bort fra praksisen med nominasjonsmøter i Iowa etter kaos under valget i 2020. Deres velgere i Iowa sender inn sin stemme via posten mellom 12. januar og 5. mars.

Hva skjer videre?

Veien til Det hvite hus er egentlig to valg, Først må en kandidat vinne i sitt parti.

Det gjør de demokratiske og republikanske presidentkandidatene først ved å bli valgt på valgmøter og nominasjonsvalg i USAs delstater.

Den som vinner flest representanter, blir valgt til kandidat på partienes landsmøter til sommeren.

President Joe Biden stiller så å si uten motkandidater i eget parti, og det demokratiske nominasjonsvalget anses derfor som en formalitet.

Republikanerne har sitt landsmøte 15.–18. juli i Milwaukee i Wisconsin.

Så følger Demokratene etter 19.–22. august fra Chicago

Deretter starter den store kampen mellom de to kandidatene.

Svært mye tyder på at kampen for å bli USAs neste president vil stå mellom Donald Trump og Joe Biden. Foto: AP

Hvem som går av med seieren avgjøres tirsdag, den 5. november 2024.

Vinneren innsettes som president i USA 20. januar 2025