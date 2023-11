Også natt til måndag har bombinga over Gaza halde fram. Hamaskontrollerte helsemyndigheiter i Gaza hevdar at 200 menneske er drepne i natt.

Over 10.000 menneske skal ha mista livet i Gaza sidan Hamas gjekk til åtak på Israel 7. oktober, ifølge helsemyndigheiter i Gaza. Over 4100 av dei skal vere born. Tala er ikkje bekrefta av uavhengige kjelder.

I Israel blei 1400 drepne i terrorangrepet 7. oktober.

– Eg gret bak kameraet då eg såg borna til andre døy. I dag er det eg som har mista borna mine, seier fotograf i Gaza, Mohammed Alaloul, til nyheitsbyrået AFP.

FARVEL: I eit liksvøp ligg Mohammed sin fire år gamle son Qais. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Han sov ikkje eit sekund natt til søndag. Heile natta brukte han på å dokumentera det som skjer i Gaza.

Det var medan han var ute og jobba at videoar frå nabolaget hans Maghazi, strøyma inn på telefonen hans.

RUINAR: Palestinarar leitar etter overlevande etter det israelske bombeangrepet i Maghazi-flyktningleiren på Gazastripa. Foto: Fatima Shbair / AP

Fire av borna hans var blant dei drepne som blei gravne fram frå ruinane.

Av dei nesten 10.000 drepne i Gaza skal minst 4008 vere born, ifølgje hamaskontrollerte helsemyndigheiter i Gaza.

Minst 47 drepne

Ifølgje det Hamas-kontrollerte helsedepartementet er over 47 drepne i angrepet i Maghazi. Dei ventar at talet på drepne kjem til å auka. Tala er ikkje bekrefta av uavhengige kjelder.

Qais, Ahmad, Rahaf og Kenaan, borna til Mohammed, er fire av dei.

OVERLEVDE: Mohammed med sonen Adam som overlevde med skadar. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Iført den blå pressevesten heldt han gravferd for dei ved sjukehuset som ligg i nærleiken av nabolaget.

Inne på sjukehuset er familiemedlemmane som overlevde. Den eitt år gamle sonen Adam og kona Amnah er begge skadde.

Sjukehuset er overfylt, og mange av dei skadde blir behandla i korridorane, ifølgje The New York Times.

Dei skriv også at ein talsperson for det israelske militæret seier at dei undersøker «rapportar om angrepet».

Pressefolk er både råka og drepne

I tillegg til å ofre alt han har kjært medan han jobbar som fotograf i krig, er også andre journalistar og familiane deira sine liv i fare.

Fleire pressearbeidarar døydde i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Sidan den gong blir det nesten dagleg meldt om nye døde journalistar i Gaza.

36 journalistar og mediearbeidarar er sidan 7. oktober bekrefta døde i Israel og i Gaza, skriv den uavhengige organisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ). I tillegg er 3 journalistar meldt sakna.

Av dei døde pressefolka er 31 palestinarar, 4 israelarar og 1 libanesar. 8 journalistar er rapportert skadde, og 8 skal vere arresterte.

Presseorganisasjonane i Noreg skreiv i oktober ei felles erklæring at dei er uroa for tryggleiken til journalistar på jobb i krig.