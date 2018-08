Hysj-penger, tilståelse og en kanin: Fem ting du bør vite om dramatikken rundt Trump

– Det hvite hus ligner nå mer og mer på et kriminelt foretakende.

Det sa den demokratiske senatoren Richard Blumenthal fra Connecticut etter at presidentens tidligere advokat hevdet at Donald Trump beordret ham til å begå ulovligheter.

Men er det en treffende beskrivelse? Her er en oppsummering av dramatikken som har utspilt seg i kretsen rundt USAs president den siste uken:

1. Trumps tidligere advokat tilstår forbrytelser

Tirsdag slo en bombe ned i det politiske USA da Donald Trumps tidligere advokat og «fikser» gjennom 10 år, Michael Cohen, erklærte seg skyldig i en rettssal i New York.

HYSJ-PENGER: Michael Cohen har innrømmet at han betalte hysj-penger til to kvinner. Foto: Mike Segar / Reuters

Cohen tilsto åtte forbrytelser, inkludert skatteunndragelser og banksvindel.

Men det politisk eksplosive var at han innrømmet å ha betalt såkalte «hysj-penger» til den tidligere pornoskuespilleren Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal. Målet var å hindre at deres historier om samkvem med Trump skulle nå offentligheten få dager før presidentvalget i 2016.

Anklagerne, retten – og Cohen selv – sier at dette var et brudd på loven om valgkamp-finansiering.

Så fortalte Cohen at ordren om å gjennomføre forbrytelsen kom fra presidenten selv.

– Hvis aktoratet i Cohen-saken fester lit til hans tilståelse, ble presidenten akkurat nå en ikke-tiltalt medskyldig. Og han kan fort bli en tiltalt medskyldig, sa jusprofessor Jonathan Turley ved George Washington-universitetet til Fox News TV – som jo er Trumps yndlingskanal.

Tidligere har Trump benektet at han visste om utbetalingene til kvinnene. På onsdag sa han til Fox News at han visste – og at han betalte dem fra egen lomme. Altså en klar løgn, konkluderte avisen The Washington Post.

2. Gamle venner blir «snudd» mot Trump

I tilståelsen til Cohen trekker han også med seg en rekke andre personer – og bedrifter – som medskyldige i valgkamp-forbrytelsen.

To av dem har nå fått immunitet av retten. Det betyr at de slipper tiltale mot at de forteller det de vet om hysj-betalingen.

Om de også har fortalt om andre kriminelle forhold til etterforskerne er ennå ikke kjent. Men dette er menn som er gamle venner av Trump, og som kjenner til mange av hans hemmeligheter.

FÅTT IMMUNITET: David Pecker skal ha kjøpt opp skadelige historier om Trump. Nå har han fått immunitet. Foto: Stringer . / Reuters

Den ene er David Pecker, sjefen for American Media Inc, som gir ut sladrebladet National Enquirer. Han har lenge hatt en avtale med Trump om å kjøpe opp skadelige historier om presidenten, for så å la være å trykke dem. En praksis som kalles «catch and kill».

Det rapporteres at han har en safe med slike historier om Trump. Spørsmålet er om han har måttet la etterforskerne få kikke i disse dokumentene.

Den andre er Allen Weisselberg, Trumps bokholder og finansdirektør i Trump Organization. Han har jobbet for Trump i flere tiår, også for Trumps far. Derfor kjenner han alle Trump-familiens økonomiske hemmeligheter, og vet alt om deres skatteforhold.

Om han må fortelle etterforskerne om mer enn utbetalingen av hysj-pengene er ennå ikke kjent.

3. Valgkampsjef kjent skyldig i økonomiske forbrytelser – får skryt av Trump

Paul Manafort ble tirsdag kjent skyldig på åtte tiltalepunkter om omfattende skatteunndragelse og banksvindel. Forbrytelsene har en øvre strafferamme på 80 år i fengsel – men 69 år gamle Manafort kan risikere en dom på rundt ti år.

ERKLÆRT SKYLDIG: Paul Manafort er funnet skyldig i økonomiske forbrytelser, men får fortsatt støtte av Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

I stedet for å beklage at en av hans nære medarbeidere var kjent skyldig i alvorlige økonomiske forbrytelser, valgte Trump å skryte av Manafort. Fordi han – i motsetning til Cohen – hadde stått imot presset om å «snu» mot presidenten.

Trump sa onsdag til Fox News at han hadde vurdert å benåde Manafort. Men Trumps advokat Rudy Giuliani har advart ham mot å benåde noen før spesialetterforsker Robert Mueller har levert sin rapport.

I samme Twitter-melding hvor han uttrykker sin respekt for Manafort – etter at han er kjent skyldig – angriper han USAs «rettsvesen», som han setter i hermetegn.

4. Trump angriper sin egen justisminister – som slår tilbake

Trump fulgte opp kritikken av USAs justisvesen i et intervju med Fox News. Her gikk han på ny til angrep på sin egen justisminister og anklaget ham for ikke å ha kontroll over sitt eget departement.

– Hva slags mann er dette, sa Trump.

Han la til at han mente det nesten burde være forbudt å «snu» under en etterforskning og samarbeide med påtalemakten – slik mange av hans tidligere nærmeste nå har gjort.

PÅ KOLLISJONSKURS: Donald Trump sammen med justisministeren Jeff Sessions. Under valgkampen i 2016 var Sessions en viktig støttespiller for Trump. Nå er de to på kollisjonskurs. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Justisminister Jeff Sessions var under valgkampen en av Trumps første og sterkeste støttespillere, og har lojalt fulgt opp Trumps agenda – blant annet når det gjelder innvandring.

Men fordi han ikke hadde fortalt om et møte med den daværende russiske ambassadøren under valgkampen, erklærte han seg inhabil når det gjaldt spesialetterforsker Muellers Russland-etterforskning.

Presidenten har gang på gang forlangt at justisministeren skal stanse Russland-etterforskningen, som han kaller en «heksejakt». Men det kan ikke Sessions gjøre etter at han erklærte seg inhabil – noe som har ergret Trump voldsomt.

«Trump vil at justisdepartementet skal tjene ham – ikke loven», skrev Jonathan Chait i New York Magazine.

Og for en eneste gangs skyld så justisministeren seg nødt til å slå tilbake mot sin egen president:

«Jeg tok kontroll over justisdepartementet fra dag én», skrev Sessions i en uttalelse. «Så lenge jeg er justisminister vil departementet aldri bli påvirket av upassende politisk innblanding».

Motsvaret fra Sessions var såpass skarpt at flere republikanske senatorer nå mener det er på tide for Trump å kvitte seg med justisministeren. Det vil trolig ikke skje før etter valget til Kongressen i november.

5. Tiltaler mot Trumps tidligste støttespillere

Akkurat nå pågår en rettssak mot den republikanske kongressrepresentanten Duncan Hunter fra California.

Han er tiltalt for å ha stjålet to millioner kroner fra valgkampkassen og brukt dem på private fornøyelser, som reiser, klær og middager. Den mest spektakulære utgiftsposten var en flybillett til familiens kjæledegge – en kanin.

SKAL HA FORSYNT SEG AV VALGKAMPKASSEN: Duncan Hunter er tiltalt for å ha stjålet to millioner kroner fra valgkampkassen. Foto: Mike Blake / Reuters

Både han og kongressrepresentant Chris Collins fra New York var blant de første i Representantenes hus som gikk ut med støtte til Trump. Nå er også Collins tiltalt – for bedrageri.

Trump lovet å rense opp i det han kalte «sumpen» i Washington, og fjerne det han mente var en korrupt politiker-kultur. Nå mener mange av hans kritikere at det i stedet lukter verre og verre fra Trumps eget Hvite hus.