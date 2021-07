Russland er inne i en ny og dramatisk bølge av koronapandemien.

I løpet av noen få uker har smittetallene eksplodert.

Her er den dystre statistikken:

I hovedstaden Moskva har det vært snakk om en tredobling av nye smittede, og den mer smittsomme deltavarianten dominerer nå fullstendig.

I hele landet lå smitten lenge på rundt 9000 nye per døgn, nå ligger den på om lag 23.000 nye i døgnet.

De siste dagene har blitt satt nye rekorder i antall koronadøde fire døgn på rad, fredag var det 679 døde i løpet av ett døgn.

Nylig sa russiske myndigheter at 151.000 personer var innlagt på sykehusenes koronaavdelinger.

Nedstengning uaktuelt

Russiske myndigheter har allerede latt smitten utvikle seg i ganske lang tid uten å sette inn radikale tiltak.

FYLLES OPP: En ny koronapasient trilles inn på et sykehus i Moskva. For noen dager siden sa russiske myndigheter at 151 000 personer er innlagt på russiske koronaavdelinger. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Da samfunnet ble stengt ned for litt over et år siden, var det svært upopulært.

Mange russere mistet jobb og inntekt. Fredag sa president Vladimir Putins talsmann dette:

– Ingen ønsker noen nedstenginger, og ja, det er ikke til diskusjon, sa Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået AFP. Han understreket at alle må vaksineres så fort som mulig.

Noen steder i Russland har det blitt innført obligatorisk vaksinering for spesielt utsatte yrkesgrupper. Det gjelder for dem som arbeider i servicenæringen, særlig innen matservering. Men også for helsepersonell, lærere og politi.

Flertallet sier nei

Det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada har gjennomført spørreundersøkelser som viser at hele 60 prosent ikke vil ta en av de russiske koronavaksinene som er tilgjengelige.

OBLIGATORISK: En drosjesjåfør i Moskva får koronavaksinen. Myndighetene i byen har bestemt at en del utsatte yrkesgrupper må bli vaksinert dersom de vil beholde jobben. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Det stemmer ganske godt med det inntrykket NRK har fått gjennom å snakke med svært mange russere i løpet av den tiden pandemien har vart.

De har forskjellige grunner til å si nei til vaksinen.

– Vi vet ikke hva myndighetene har puttet i denne vaksinen, bivirkningene kan være farlige, sier en bekjent til meg.

Andre mener at den russiske vaksinen ikke er testet godt nok.

Hittil har bare om lag 16 prosent av den russiske befolkningen på 145 millioner blitt vaksinert.

Statlig propaganda slår tilbake

Den russiske Sputnik-vaksinen ble registrert allerede i august i fjor.

Massevaksineringen ble satt i gang i Russland i desember for vel et halvt år siden.

De store statlige mediene brukte det første året av pandemien til å fortelle at myndighetene hadde situasjonen under kontroll. Det ble daglig gjentatt at forholdene i andre land var mye verre enn i Russland. Og at det var voldsom mangel på vaksine i EU.

MINDRETALLET: Russere står i vaksinekø i en park i Moskva. Først i den senere tid har etterspørselen begynt å ta seg opp. Men bare 16 prosent av befolkningen er hittil vaksinert. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Dermed skapte russiske myndigheter et inntrykk av at pandemien i Russland ikke var så veldig alvorlig.

Det ble også rapportert flittig om livsfarlige bivirkninger av vaksinene som ble produsert og brukt i vestlige land.

Det kan ha fått russere til å tvile på at deres egne vaksiner er sikre.

Det siste halve året har det vært temmelig beskjedne smitteverntiltak i Russland.

REDDE: Mange russere frykter at vaksinen som er utviklet i landet kan ha farlige bivirkninger. Ifølge uavhengige meningsmålinger sier hele 60 prosent av de spurte nei til å bli vaksinert. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

I Moskva har folk helt inntil nylig levd som om pandemien ikke skulle være noe stort problem.

Først nå innrømmer myndighetene at de ikke kommer til å oppnå flokkimmunitet i september, slik det var planlagt.

Fellesnevneren er mistillit

I Sovjetunionen var dette et ordtak blant statsansatte:

«Staten later som om den betaler oss en lønn, og vi later som om vi arbeider».

En god del av denne mistilliten til statens ledelse, politikerne og statsapparatet eksisterer fortsatt i Russland.

SUVEREN LEDER: Mange russere mener at statsapparatet og landets ledelse forsvarer sine egne interesser og ikke folkets. Men president Vladimir Putin har likevel rundt 60 prosent oppslutning på meningsmålingene. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Omfattende korrupsjon forsterker denne oppfatningen blant folk flest.

Mange russere mener at statsapparatet tjener sine egne interesser og ikke folkets.

Når staten kommer med pålegg om noe, er mange russeres første reaksjon å unngå det eller å gjøre det motsatte.

Denne motviljen er så sterk at den ofte dominerer selv om statens avgjørelser ofte kan være fornuftige.

VIL IKKE STENGE SAMFUNNET: Russernes motvilje mot å ta den russiske koronavaksinen er overraskende stor sett gjennom utenlandske øyne. For russiske myndigheter er det både et medisinsk og et politisk problem. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Statlige medier understreker nå stadig vekk at det er mye verre å bli alvorlig koronasyk enn å risikere eventuelle små bivirkninger av vaksinen.

Men det ser ikke ut til at argumentet har fått gjennomslag hos folk flest.

Nå er det kort sagt dyp mistillit til myndighetene som gjør at russerne sier nei til vaksine.

Politisk betydning

Det siste halve året har russiske myndigheter slått svært hardt til mot den politiske opposisjonen rundt Aleksej Navalnyj.

SLIPPER IKKETIL: Russiske myndigheter har stemplet den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs organisasjoner som ekstremistiske. All deres virksomhet er nå forbudt i Russland. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Hans organisasjoner har blitt stemplet som ekstremistiske, og all deres virksomhet har blitt forbudt. Inkludert demonstrasjoner i de store russiske byene.

Navalnyjs siste film om korrupsjon på toppen i Russland har blitt sett av om lag 120 millioner.

Opposisjonen selv sier at det har vært svært viktig myndighetene å fjerne disse kritiske røstene foran parlamentsvalget i september.

Regjeringspartiet Forent Russland blir stadig mindre populært. Nye smitteverntiltak kan forsterke denne tendensen.

De politiske lederne har i årevis lovet russerne en bedre levestandard, men folk flest opplevd økonomiske nedgangstider.

Myndighetene er fullstendig klar over at det er såpass mye mistro og mistillit blant russere flest, at det bare trengs en gnist som kan sette i gang en større bevegelse.

Men samtidig er det grunn til å påpeke at oppslutningen om president Putin fortsatt ligger høyt, på rundt 60 prosent.