– Det var «gangsterne», sier faren hennes, Climaco Peña. Med tårer i øynene, lener han seg over datterens åpne kiste.

Noen timer tidligere satt hun på en motorsykkel på vei til jobb.

Fire ukjente personer begynte å skyte, ifølge nyhetsbyrået EFE. Sandra Peña og sjåføren ble drept.

Faren hennes og 2000 andre er på vake. Der tar de et farvel med 34-åringen. Den unge kvinnen, som var guvernør og urfolkets leder, er stelt og lagt i en kiste.

Minnestund for Sandra Liliana Peña, som ble drept utenfor hjemmet sitt i det urolige Cauca-fylket denne uka. Ett av tre drap i Colombia skjer i dette fylket sørvest i landet. Foto: AP

FNs kvinneorganisasjon slår alarm.

På sosiale medier skriver ONUMujeres (UNWomen, FNs kvinneorganisasjon) at det haster med effektive tiltak. Kvinner skal ikke trenge å frykte for livet på grunn av jobben de gjør, heter det.

Sandra Liliana Peña var sjefen for Nasa-folket i det urolige Cauca-fylket i Colombia.

De er den best organiserte urbefolkningen i Colombia, med egne lover og lokalt selvstyre.

Den 34 år gamle guvernøren var også miljøverner og kritiker av de ulovlige avlingene som økte der hun bodde.

Hennes meninger veide tungt i lokalmiljøet i La Laguna Siberia-reservatet.

Sandra Peña hadde mottatt drapstrusler fra flere hold fordi hun hadde en høy stjerne lokalt.

Magasinet Semana skriver at hun nylig ble truet at avhoppere fra FARC-geriljaen, dissidenter kjent under navnet «Columna Dagoberto Ramos».

Disse utbryterne ses på som mer kompromissløse enn gamle FARC.

De anklages for å være innblandet i narkotikasmugling.

Fakta om fredsprosessen i Colombia Ekspandér faktaboks Den venstreorienterte geriljabevegelsen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) grep til våpen i 1964 med krav om jordreformer og sosial rettferdighet.

I oktober 2012 møttes FARC og utsendinger fra regjeringen i Hurdal i Norge. Noen uker senere ble fredsforhandlinger innledet i Havanna med Norge og Cuba som tilretteleggere.

I august 2016 kunngjorde partene at de var enige om en fredsavtale. Avtalen ble først forkastet i en folkeavstemning i oktober, men en reforhandlet avtale kom på plass i november.

I avtalen forplikter myndighetene seg til å gjennomføre en jordreform, endre strategi i kampen mot narkotika og styrke innsatsen i fattige deler av landet. Ofre for konflikten skal få kompensasjon.

FARC har i tråd med avtale gitt fra seg våpnene og medlemmer som tilstår forbrytelser, slipper med samfunnstjeneste.

FARC er også anerkjent som politisk parti og sikres representanter både i underhuset og senatet fram til 2026. Partiet heter nå Comunes

Den 52 år lange borgerkrigen kostet over 220.000 mennesker livet og tvang 6 millioner på flukt. Kilde: NTB

Den unge guvernøren ble drept denne uka mens FNs sikkerhetsråd samlet seg for å uttrykke bekymring over drapene i Colombia. Drap på lokale ledere, menneskerettsaktivister og miljøvernere. Betegnelsen er «sosiale ledere».

I gjennomsnitt blir det drept en aktivist hver tredje dag i det søramerikanske landet.

Colombia er blitt et av verdens farligste land for dem som tar en lederrolle i lokalsamfunnet eller vil kjempe for menneskerettigheter.

Instituttet Indepaz har gitt Sandra Peña plass nummer 52 på oppdateringen over drepte sosiale ledere i år.

Siden den skjøre og omstridte fredsavtalen kom på plass for snart fem år siden, er over 1160 aktivister og tidligere geriljasoldater henrettet i Colombia.

Norges ambassade i Colombia, FNs kontor og UNWomen har, etter det NRK kjenner til, innkalt til et hastemøte før helga.

Temaet er sikkerheten for, og beskyttelse av, lokale ledere og aktivister (sosiale ledere) i sårbare områder.

I fjor høst ble det markert at det var ett år siden Cristina Bautista ble drept. Hun ble etterfulgt av Sandra Peña, som ble drept denne uka. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Væpnede grupper får herje fritt i Cauca-regionen der Sandra Peña ble drept.

Noen av dem er tidligere geriljakrigere, som ikke ville gå inn i demobiliseringsleire.

Det mektige narkokartellet, Clan del Golfo, har utnyttet maktvakuumet som oppstod da FARC-geriljaen ga fra seg kontrollen.

Også ELN-geriljaen er synlig i Cauca-fylket.

Kriminelle bander og paramilitære grupper kjemper om kontrollen for å ha en korridor til Stillehavet.

Cauca-fylket ligger sørvest i Colombia. Det omtales som en strategisk beliggenhet for å nå Stillehavet.

Smuglerruter går gjennom Cauca-fylket og urfolksområder.

I lasten har smuglerne narkotika. Det er gull og mineraler fra ulovlig gruvedrift. Varene fraktes i båter videre opp langs Stillehavskysten.

De som kommer i veien for narkobandene eller de kriminelle grupper, blir drept. Det vises ingen nåde for lokalbefolkningen eller urfolk som prøver å beskytte områdene sine.

Sandra Peña sa flere ganger høyt at hun ikke ville ha inntektsbringende kokaplantasjer i reservatet.

Kokaplanten brukes til å utvinne kokain.

Derfor lanserte den 34 år gamle guvernøren en plan forrige måned for å fjerne de ulovlige kokabuskene.

Hvem som drepte henne denne uka, er ikke kjent.

Delstaten skulle ha stått for guvernøren beskyttelse, men noe sviktet.

Riksadvokatens kontor i hovedstaden, 30 mil unna, sier at de vil undersøke hva som gikk galt, skriver nyhetsbyrået Efe.

Colombias regjering anklages ikke for de mange drapene på sosiale ledere, men de har fått kritikk for ikke å ha gå inn og sikret områdene geriljaen tidligere styrte.

Det har gjort at andre aktører har utnyttet situasjonen og tatt kontroll.

– Regjeringen må ta mer ansvar for å beskytte folket og de lokale lederne. Drapene skaper langvarige konsekvenser, sier Christian Visnes i Flyktninghjelpen.

Christian Visnes har vært landdirektør i Colombia for Flyktninghjelpen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Alle de positive kreftene, som tar mye energi for et samfunn å bygge opp, blir nå systematisk drept, sier Visnes, som har vært Flyktninghjelpens landdirektør i Colombia.

Han frykter at de mange drapene på lokale ledere, og manglende utvikling der geriljaen styrte, kan velte fredsprosessen.

– Utviklingen med drap og trusler har skapt større utrygghet enn før fredsavtalen for dem som bor på landsbygda, sier Visnes.