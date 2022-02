Hvorfor må russiske myndigheter sjekke om jeg har syfilis?

Her i Russland har det kommet en ny lov. Den gjelder for alle utlendinger som arbeider i landet.

Jeg har jobbet ganske mye med å finne ut hva den i praksis betyr for meg.

Det grunnleggende kravet er at russiske myndigheter skal ha et bilde av meg. Dessuten skal de ha mine fingeravtrykk.

Men før jeg får lov til å registrere dette, må jeg gjennom en ganske grundig medisinsk kontroll.

Medisinsk runddans

Det viste seg at denne undersøkelsen enten kunne gjøres på et immigrasjonssenter et par timers kjøring utenfor Moskva, eller ved en tuberkuloseklinikk i utkanten av byen.

GRUNDIG KONTROLL: På tuberkuloseklinikken i utkanten av Moskva var det mye som skulle sjekkes. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ingen av disse mulighetene virket spesielt fristende i disse koronatider.

Ved immigrasjonssenteret fikk jeg høre at det var lange køer av folk fra de sentralasiatiske landene. Ved tuberkuloseklinikken skulle det være færre besøkende på ettermiddag, så jeg satset på det.

Da jeg kom dit, ble jeg utstyrt med en bunke papirer og en liste med ni kontorer jeg skulle innom.

Den første jeg møtte var en psykiater som lurte på om jeg tok noen form for beroligende eller vanedannende midler. Altså indirekte om jeg misbruker piller eller narkotika. Og så måtte jeg ta en urinprøve.

DETALJERT: En oversikt over de medisinske spesialistene jeg måtte innom. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

På neste kontor måtte jeg kle av meg til underbuksa, for legen skulle sjekke om jeg hadde noen hudsykdommer.

Neste stopp var hos en spesialist på smittsomme sykdommer.

Og sånn fortsatte det. PCR-test og blodprøve. Røntgenbilde av lungene. En annen lege slo fast at jeg ikke hadde tuberkulose.

Hva er hensikten?

Deretter fikk jeg beskjed om å komme tilbake etter en uke for å få alle resultatene.

Ifølge informasjonen som ble gitt, er hensikten med kontrollen også å finne ut om jeg har syfilis, hiv, klamydia eller andre seksuelt overførbare sykdommer.

Jeg spurte flere av dem som arbeider på tuberkuloseklinikken om denne kontrollen av utlendinger virkelig er nødvendig, eller om det er et nytt utsalg av russisk byråkrati.

MYE PAPIR: Jeg ble utstyrt med en bunke papirer før jeg begynte på vandringen fra kontor til kontor. Foto: Jurij Ignatiev / NRK

Jeg fikk litt ulike svar. Noen mente at det er politikerne som har vedtatt en ny lov, og at det derfor må gjennomføres.

Andre sa at det blir oppdaget en del sykdommer blant utlendingene på denne måten, og at det er viktig å hindre at russiske borgere blir smittet.

Men jeg har arbeidet til og fra med Russland siden midt på 1980-tallet. Nå er første gang jeg må gå gjennom en så grundig medisinsk kontroll.

Skepsis til utlendinger

Jeg kan ikke helt fri meg fra tanken om at det er noe annet enn omsorg for min helse som ligger under.

SKEPSIS: Det har blitt vanskeligere å være utlending i Russland de siste årene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

De siste par årene opplever jeg at holdningene til oss utlendinger har endret seg her i Russland.

De store statlige mediene bruker ord som «vestlig», «amerikansk» og «liberal» som skjellsord. Mye vestlig innflytelse blir omtalt som noe negativt som truer Russland. Loven om «utenlandske agenter» har også virket inn på stemningsskiftet.

Medier, organisasjoner og enkeltpersoner som har en kritisk holdning til russiske myndigheter, kan fort havne på denne lista. Det å få økonomisk støtte fra utlandet er mistenkelig i seg selv, mener myndighetene.

De slo svært hardt ned på demonstrasjonene som ble holdt til støtte for den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Hans organisasjoner ble erklært som ekstremistiske og forbudt.

Flere har pekt på at det under dette kan ligge en frykt for at vestlige krav om frihet og demokrati, skal føre til krav om regimeskifte i Russland.

President Vladimir Putin har gjentatte ganger sagt at han vil gjøre alt for å hindre såkalte «fargerevolusjoner» i flere av de tidligere Sovjet-republikkene.

Resultatet av denne politikken har blitt at mye av det som er vestlig og utenlandsk, blir sett på med mistenksomhet.

Vanskeligere jobb

I min jobb som korrespondent merker jeg det stadig vekk. Det har blitt mye vanskeligere å finne noen som vil la seg intervjue av NRK.

Veldig mange sier nei. Noen eksperter sier rett ut at de ikke lenger gir intervjuer til utenlandske journalister, av frykt for å få problemer med myndighetene.

TØR IKKE: Det blir stadig vanskeligere å få vanlige russere til å svare på spørsmål fra NRK. Særlig hvis temaet innebærer kritikk mot myndighetene. Foto: Jurij Ignatjev / NRK

Hvis temaet vi tar opp innebærer noen grad av kritikk mot russiske myndigheter, er det enda vanskeligere å få noen til å stille opp.

Det politiske styret i Russland blir stadig mer autoritært, og stadig mer minner om tidligere tider i landets historie.

Noen ganger tenker jeg at russere fortjener så mye bedre.

Det store flertallet her er interessante og sjenerøse mennesker. Utdanningsnivået er høyt. Landet har alle tenkelige ressurser fra naturens side. Russland har alle forutsetninger for å bli et moderne og velstående land som innbyggerne kan trives i og være stolte av.

Fikk lov til å avgi fingeravtrykk

Har så min syfiliskontroll noe å gjøre med den politiske utviklingen i Russland? Vel, det kan jeg ikke akkurat påstå.

SVÆRT NØYE: Så ble fingeravtrykkene tatt hos politiet. Følte meg litt som en forbryter. Foto: Jurij Ignatiev / NRK

Men jeg synes den nye loven om en svært grundig kontroll og registrering av utlendinger som arbeider i Russland, passer ganske godt inn i det store bildet.

Ihvertfall tenkte jeg det da jeg måtte tisse i prøveglasset for narkotikatest, og da jeg sto der i underbuksa mens legen lette etter tegn på sykdom rundt om på kroppen min.

Heldigvis fant de verken syfilis eller andre skumle sykdommer hos meg. Dermed fikk jeg lov til å registrere både bilde og fingeravtrykk.

Spørsmålet mitt er nå: Hva blir det neste?