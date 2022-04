Marine Le Pen har lenge henvendt seg til unge velgere.

Hun vil blant annet kutte all inntektskatt for de under 30 og vil gjøre det enklere for dem å skaffe seg egen leilighet ved å gi offentlige lån.

Ifølge en måling utført av Ipsos, trakk velgere mellom 18 og 24 mest mot kandidaten på ytre høyre, Le Pen, og på ytre venstre, Jean-Luc Melenchon. Det skriver CNBC.

– Jeg har som mål å legge en ambisiøs plan for unge mennesker, forklarte Le Pen 1. mai 2021.

Le Pen er populær blant arbeiderklassen i Frankrike. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Også ved forrige valg var hun de unges favoritt.

I første runde av det franske presidentvalget 10. april fikk sittende president Emmanuel Macron 28 prosent av stemmene. Marine Le Pen fikk 23 prosent av stemmene.

Macron og Le Pen er videre til andre valgrunde. I Frankrike stemmer man i to omganger dersom ingen kandidat får over 50 prosent av stemmene i første runden. Foto: CHARLES PLATIAU] [JULIEN DE ROSA / AFP

24. april avgjøres det hvem av de to som vinner presidentvalget.

Appellerer til de unge

– Le Pen har fokusert veldig på de unge, og har vært veldig opptatt av kjøpekraft og den økonomiske situasjonen, forteller Pernille Rieker. Hun er ekspert på Frankrike og forsker ved NUPI.

NUPI-forsker Pernille Rieker mener Macron oppfattes som de rikes president. Foto: NUPI

– Hun prøver å appellere til folk flest. For «vanlige folk» som man snakker om mye om i Norge for tiden.

George Chabert er professor i fransk historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Han er forbauset over hvor mye Le Pen har appellert til unge.

– Jeg vet hun appellerer til arbeiderklassen, men det har overrasket meg at hun appellerer så mye til unge.

Han forteller at det er mange franskmenn som ikke føler seg representert av det politiske systemet og de etablerte partiene. Han tror mange unge faller inn i denne kategorien.

Chabert er professor ved NTNU og underviser i nyere fransk historie. Foto: NTNU

Årets valg har så langt hatt relativt lav valgdeltakelse.

Chabert tror Le Pen har en bedre sjanse til å vinne enn mange eksperter spår.

– Jeg føler dekningen har vært litt vel snill mot Macron i Norge. Nordmenn forstår ikke i hvilken grad Macron er mislikt. Han oppfattes som de rikes president, forklarer Chabert.

– Macron er blitt beskyldt for å være for høyrevridd, forteller Rieker ved NUPI.

Macron oppfattes av mange franskmenn som de rikes president. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Rieker mener også at Macron oppfattes som de rikes president, men forklarer at sammenlignet med norsk politikk må han forstås som en sosialdemokrat som er opptatt av å forsvareliberale verdier og en sterk velferdsstat.

– Han er mislikt, men er også en av de få ansvarlige politikere med sjanse til å vinne. De etablerte partiene på høyre og venstre-siden har nesten forsvunnet i Frankrike – i alle fall i nasjonal politikk. Så nå er det Macron i sentrum og en ytterliggående blokk på høyre og ytterliggående blokk på venstre. Og de to blokkene er blitt veldig mye større.

Hun forklarer at når man legger sammen de ytterliggående partiene så er det over 50 prosent som stemmer på deres kandidater, og det er urovekkende.

Hva med EU om hun vinner?

– Om Le Pen vinner, vil det være alvorlig for Europa. Det vil bety at Frankrike ikke lenger vil ta den lederrollen de har hatt til nå i EU, tror Rieker.

– Det blir utfordrende og vi vil se mer splittelse i Europa. Le Pen står for en helt annen politikk. Frankrike har stort sett vært en initiativtaker og en som har vært opptatt av å fremme europeisk samarbeid på mange områder, og særlig på forsvarspolitikken.

Rieker mener dette er spesielt viktig for mange nå på grunn av krigen.

Le Pen har moderert sitt standpunkt om EU, og ønsker ikke lenger å ta Frankrike ut av unionen. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Chabert tror ikke Le Pen kommer til å gjøre dramatiske endringer, og tror heller ikke at franskmenn opplever henne som radikal når det gjelder EU.

– Hun ønsker ikke lenger å trekke Frankrike ut av EU, slik hun ønsket ved forrige valg. Men hun ønsker et Europa med mer fokus på nasjonal selvråderett, og at landene i EU skal ha større kontroll over egne grenser og lover, forteller han.

– Le Pen har hatt tette bånd til Putin og snakket om han i positive ordelag, men etter invasjonen har hun moderert seg litt. Hun er også tilbakeholden i sin kritikk av Putin og er ikke villig til å snakke om krigsforbrytelser, sier Rieker

Etter at krigen er over, mener Le Pen at man må normalisere forholdet til Putin. Hun er ikke positiv til å fortsette med de økonomiske straffetiltakene vestlige land har innført mot Russland som svar på invasjonen.

– I tiden vi lever i nå, tror jeg få vil satse på noe usikkert og nytt. Hun har også truet med å trekke Frankrike ut av NATO, noe kun et mindretall i Frankrike støtter. Nå trenger man stabilitet først og fremst, tror Rieker.

Derfor tror hun, når alt kommer til alt, at Macron vil vinne valget.