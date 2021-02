Hvorfor frir president Erdoğan til Europa nå?

Bülent Mumay var politisk redaktør i avisen Hürriyet, men ble sagt opp da Erdoğan kneblet tusenvis av kritiske stemmer i 2016.

Nå er han kommentator og koordinator for Deutsche Welle i Istanbul.

Han peker på sju årsaker til at Tyrkias president nå er mildere i tonen overfor Vesten.

1. Presidenten trenger penger.

– Erdoğan har ikke lagt om stilen fordi han elsker Europa eller vil bli en del av Vesten. Men han trenger penger nå. Han sliter på meningsmålingene og må få økonomien på fote igjen. Om han ikke greier å stanse velgerflukten, taper han neste valg. Og det vil være slutten for hans periode, sier den Mumay til NRK.

Tyrkias økonomi begynte nedturen etter kuppforsøket i 2016. Da strammet president Erdoğan for alvor grepet og slo ned opposisjonelle røster.

Med den politiske uroen forsvant utenlandske investeringer. Verdien på den tyrkiske liraen stupte. Nå har pandemien gitt økonomien nok et hardt slag. For å reparere økonomien for folk flest og sine egen velgere, trenger presidenten sårt investeringer og hjelp fra Vesten.

JOURNALIST: Bülent Mumay var politisk redaktør i avisen Hürriyet, men ble sagt opp da Erdoğan kneblet tusenvis av kritiske stemmer i 2016. Foto: Sidsel Wold / NRK

2. Erdoğan ser mot valget i 2023

I valgåret 2023 feirer den Tyrkiske republikken 100 år. Erdoğans plan er å vinne igjen og stå frem som Det nye Tyrkias ubestridte leder.

Han ønsker å bli like mektig og historisk som Tyrkias grunnlegger Atatürk.

Men det ser dårlig ut nå som kjernevelgerne hans sliter med å få endene til å møtes. Han må vinne dem tilbake.

3. Hater og elsker Vesten

Når Erdoğan trenger å styrke basen sin, langer han ut mot sin ytre fienden: Vesten.

– Systemet Erdoğan har bygget opp er avhengig av polarisering. Han vil aldri slutte å bruke Vesten som «den onde», sier Mumay.

En fersk undersøkelse fra instituttet Habitat Derneği viser imidlertid at et stort antall unge tyrkere vil flytte til Tyskland og USA om de kunne velge et annet land.

Ingen nevner Russland, Kina eller Saudi-Arabia, land Erdogan har politiske bånd til.

– Alle vet at forbedringene vil komme fra vesten, ikke fra øst. Derfor vet Erdoğan at om han ikke styrker båndene til EU og USA, så vil ha tape valget.

MENTAL HELSE: Erdoğan har stilt spørsmål ved Emmanuel Macrons psyke. Her avbildet sammen under Nato-toppmøtet i 2019. Foto: Christian Hartmann / Reuters

4. Europa har vent seg til Erdoğans utskjellinger

Men hvorfor vil europeerne hjelpe Tyrkia når de samtidig brukes som «den ytre fiende»?

– De vet at den samme Erdoğan som kritiserer Macron og Merkel, vil svelge uttalelsene sine litt senere når han trenger hjelp fra Frankrike og Tyskland, sier journalisten.

Vestlige ledere skjønner at når Erdoğan skjeller dem ut, er det for internt bruk.

Dette går motsatt vei også. Både nederlandske og franske politikere har skjelt ut Tyrkias president for å styrke seg på hjemmebane.

– Angela Merkel har imidlertid vært langt mer forsiktig. Ved å akseptere ydmykelsene fra Erdoğan, fikk hun stanset migrantstrømmen ved å inngå flyktningavtalen med Tyrkia i 2016.

5. Hva kan Erdoğan tilby?

For å få, så må du gi. Hva kan Tyrkia gi Europa og USA?

– Han kan løslate folk fra fengsel, innføre reformer i rettssystemet og lette på ytringsfriheten. Men ettersom Erdoğan styrer ved hjelp av press og en steil front mot Vesten, er det ikke bare lett for ham å endre posisjonen 180 grader.

POLITISK FANGE: Selahattin Demirtaş ledet det prokurdiske partiet HDP, men har sittet fengslet siden 2016 Foto: AFP

6. Sett fangene fri!

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg krever at president Erdoğan setter fri Tyrkias mest kjente politiske fanger, Selahattin Demirtaş og Osman Kavala.

Den populære og karismatiske Demirtaş er den tidligere lederen for det prokurdiske partiet HDP som fikk så stor oppslutning at det truet Erdogans flertall i Parlamentet. Siden 2016 har Demirtaş sittet i fengsel uten lov og dom.

Osman Kavala er den lavmælte rike forretningsmannen og filantropen som har brukt kultur for å bygge broer mellom tyrkere, armenere og kurdere. Han sitter inne på fjerde året uten lov og dom.

POLITISK FANGE: Osman Kavala er forretningsmannen som har drevet med brobygging gjennom kultur stiftelsen Anadolu Kültür. Han er anklaget for å ville styrte regjeringen og for å stå bak Gezi-park-protestene i 2013. Foto: iyet / NTB/AP

7. Vil Erdoğan spille ut disse kortene?

– Det er tvilsomt om han vil betale denne prisen nå. Men i Tyrkia og det er umulig å forutse noe som helst. Da den amerikanske pastoren Andrew Brunson satt i fengsel her, sa Erdoğan at «Jeg vil aldri slippe ham fri så lenge jeg lever og så lenge jeg styrer landet».

Det samme sa han om den tysk-tyrkiske journalisten Deniz Yücel som også satt i fengslet her. Men da Erdoğan trengte støtte Trump og Merkel satte han dem fri likevel. Han kan ombestemme seg om han må.