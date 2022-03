Krigene i Ukraina har pågått i seks dager og mange er bekymret for utviklingen. Flere er døde etter at russerne angrep et TV-tårn i Kyiv tirsdag og president Zelenskyj fikk stående applaus da han talte til EU-parlamentet.

Ekspertene vår har tirsdag svart på over 100 spørsmål fra dere lesere om krigen som nå pågår.

Hvorfor angripes ikke den russiske konvoien?

Seniorforsker ved Frithjof Nansens institutt, Arild Moe, forklarte at en konvoi som den vi har sett uten for Kyiv vil være svært sårbar for angrep fra luften.

Moe sier at når russerne rykker frem slik som de nå gjør, indikerer det på at de har full kontroll over luftrommet.

Satellittbilder tatt mandag av militærkolonnen på vei mot Kyiv. Foto: AFP

Hvordan dekker russiske medier det som skjer i Ukraina?

Ifølge NRKs korrespondent i Russland, er informasjonen til befolkningen svært sparsom. Russiske medier informerer ikke om tapstall på russisk side, og de sier at de ikke angriper sivile mål i Ukraina.

Mediene sier Russland er i gang med en militæroperasjon mot militære mål i Ukraina.

Russiske medier er sparsomme med detaljene om hva som skjer i Ukraina. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Kan et Nato-land gå inn i Ukraina på egen hånd?

Forsker Tobias Sæther ved Forsvarets stabsskole forklarte at det fremstår som veldig lite sannsynlig at et Nato-land på egen hånd vil gå inn med styrker på bakken på ukrainsk side.

Dette er altså et tenkt scenario.

Han forklarer videre at dersom en slik styrke skulle bli drept av russiske-styrker på bakken i Ukraina, med militært utstyr fra Nato-land, ville Nato bli stilt overfor et stort dilemma.

Det er også uklart hvordan Russland ville ha reagert om dette skulle skje.

Sæther sier at Nato står veldig samlet i denne situasjonen, og det er all grunn til å tro at alle viktige handlinger fra Natos side, vil være strengt koordinert.

Jens Stoltenberg, Kaja Kallas og Boris Johnson på Nato-møte i Estland tirsdag. Foto: Nato

Bør nordmenn forberede seg på krig i Norge?

Dette er et spørsmål vi har fått mange ganger.

Ekspertene våre sier at de ikke tror krigen vil komme til Norge. Likevel har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) noen anbefalinger om hva man burde ha hjemme.

Dette er generelle anbefalinger og ikke et resultat fra dagens situasjon.

DSB anbefaler blant annet å ha ni liter vann per person hjemme, en pakke havregryn per person, tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person, medisiner du er avhengig av og jodtabletter ved atomhendelser.

Hele listen og mer informasjon om hvordan man kan forberede seg på ulike situasjoner finner du her

Under kan du lese alle spørsmålene fra leserne: