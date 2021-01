Det var spenninger i luften i den amerikanske hovedstaden Washington, D.C. onsdag.

USAs president Donald Trump hadde oppfordret sine tilhengere til å komme til hovedstaden, samtidig som en samlet seksjon av de to kamrene i det amerikanske parlamentet formelt skulle godkjenne valget av Joe Biden som landets nye president.

Det var den harde kjerne av Trump-tilhengere som var kommet til Washington, og det skulle vise seg at deres plan var langt mer omfattende enn vanlige fredelige demonstrasjoner i gatene.

De sperringene som var satt opp rundt den amerikanske kongressen, bort raskt sammen da demonstrantene gikk til angrep. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Militante demonstranter

Og de var godt forberedt. Mange av dem hadde både hjelmer og skuddsikre vester, selv om disse var i mindretall. I tillegg hadde de med seg køller og andre slagvåpen.

Med en hard kjerne i spissen, startet de et angrep mot kongressbygningen på Capitol Hill fra to sider.

Ved enden av Pennsylvania Avenue på vestsiden viser bildene at demonstrantene lett brøt seg gjennom sperringene som var satt opp, uten av vaktene ser ut til å gjøre så mye for å stoppe dem.

Et luftfoto av den amerikanske kongressbygningen. Demonstrantene kom seg inn i bygningene fra begge sider. Foto: Google Earth

Dette gjorde det mulig for tusenvis av demonstranter å trenge helt fram til vestsiden av selve bygningen, der de etter hvert også klatret opp og begynte å knuse vinduer.

Angrepet fra østsiden skjedde på samme måte. Igjen viste deg seg at de sperringene som vaktene hadde satt opp, var lite verdt når militante demonstranter presset på.

Begge steder var vaktene, som trolig tilhører den 1700 personer store politistyrken som er satt til å ta vare på sikkerheten til kongressen, få og ikke sterke nok til å stå imot.

Ut fra videoer og bilder er det helt tydelig at det er en hard kjerne med godt voksne menn som går i spissen, og får andre med seg.

Demonstranter tok seg inn i kongressbygningen fra flere steder Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Vil ikke være festning

Selv om sikkerheten og kontrollen med besøkende er stor i og rundt den amerikanske parlamentsbygningen, så har det også vært et prinsipp om at den ikke skal framstå som en festning.

Når det i tillegg ikke var utkommandert ekstra mannskaper, for eksempel fra nasjonalgarden, så var det en relativt enkel sak for de militante aktivistene å trenge seg inn i bygningen.

Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene. Du trenger javascript for å se video. Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene.

Det som overrasket mange var at det inne i bygningen ikke var mulig å sperre

sentrale deler bedre av, som salene der Senatet og Representantenes hus holder sine møter.

Tungt bevæpnet politi fikk etter hvert kontroll over kongressbygningen Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Dårlig forberedt

Demonstrantene var i utgangspunktet ubevæpnet, samtidig som politistyrken i Kongressen har tilgang til våpen. Likevel ser det ut til, bortsett i noen få tilfeller, ikke å ha vært brukt skytevåpen.

Det har trolig vært en helt bevisst holdning fra politiet sin side. Bruk av skytevåpen med skadede og døde som følge, kunne ytterligere har tilspisset situasjonen.

Dette var noe som også leder for Arbeiderpartiet og tidligere norsk utenriksminister Jonas Gahr Støre sa da han ble intervjuet i NRKs direktesending onsdag kveld.

Black lives matter – Nasjonalgarden var på plass

Det store spørsmålet er hvorfor ikke myndighetene i den amerikanske hovedstaden hadde forberedt seg bedre på det som skjedde.

Da det var store demonstrasjoner mot politivold etter at George Floyd døde som følge av politivold i mai og juni, var blant annet nasjonalgarden kalt inn. Dette for å sikre at det ikke oppsto en situasjon som den i går.

Nasjonalgarden var tungt til stede under demonstrasjonene i Washington, D. C. mot rasisme i mai og juni 2020. Foto: Drew Angerer / AFP

Derfor reagerer nå Black Lives matter-bevegelsen sterk på at da Trump-tilhengerne hadde tillyst sin demonstrasjon onsdag, var opprørspolitiet totalt fraværende.

Nye videoer viser at George Floyd gråt av redsel under arrestasjonen

Ifølge CNN var det til slutt visepresident Mike Pence som tok kontakt med forsvarsdepartementet og sørget for at avdelinger fra nasjonalgarden ble satt inn for å få kontroll over situasjonen.

Trump tente fyrstikken

De manglende sikkerhetsforberedelsene blir igjen president Donald Trumps ansvar. Sammen med hans oppfordring og støtte til demonstrantene, gjør at svært mange mener at angrepet på kongressbygningen onsdag i siste hånd fullt og helt er den avtroppende presidentens ansvar.

Jeh Johnson, som var innenriksminister under tidligere president Barack Obama, sier til ABS-news at det var Trump som tente fyrstikken som startet angrepet på Kongressen onsdag.

Tidligere innenriksminister mener Donald Trump må bære det fulle og hele ansvaret for angrepet på Kongressen. Foto: Riccardo Savi / AFP

Johnsen hadde ansvaret for sikkerheten i forbindelsen med innsettelsene av Donald Trump i januar 2017. Han mener at presidenten gjennom sin retorikk må bære det fulle og hele ansvaret for at det gikk galt onsdag, og at dette blir det som står igjen etter fire år i presidentstolen.

Politiet burde vist styrke

Ordfører Muriel Bowser i Washington, D.C. sier til MSNBC at politiet var underbemannet for den ville mobben som møtte opp for å demonstrere.

Val Demings, en tidligere politisjef i Florida sier at det var åpenbart at politiet ikke var forberedt.

– De kunne vist mer styrke og sørget for at det ble avsatt et område for demonstranter i trygg avstand fra kongressbygningen, sier hun til MSNBC.

Flere kongressmedlemmer krever gransking av politiets håndtering av opptøyene onsdag, da hundrevis av opprørere tok seg inn i kongressbygningen.