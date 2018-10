Hvordan skal han løse floken?

Syv uker er gått siden svenskene gikk til valg, men fortsatt mangler landet både ny regjering og statsminister.

To partiledere har hittil fått to uker hver til å sondere mulighetene for å danne regjering. Begge har vendt tilbake til Riksdagen med samme beskjed; det finnes ingen muligheter.

Partiene lar seg ikke rikke fra sine fastlåste blokkposisjoner.

Les også: Löfven gir opp å danne regjering

PÅ VEI UT: Fungerende statsminister Stefan Löfven gav opp sitt forsøk på å danne regjering Foto: Stina Stjernkvist/TT / NTB scanpix

Talmannen må tenke nytt

Mannen som har ansvaret for at Sverige til slutt får en ny regjering, kan ikke sies å ha lykkes så langt. Trolig må talman Andreas Norlén nå tenke nytt rundt sonderingsoppdraget.

En mulighet er å gi oppdraget til Centerpartiets leder Annie Lööf, kanskje også med en kortere tidsfrist. Selv om hennes parti bare fikk en oppslutning på 8,6 prosent ved valget, har partiet fått en vippeposisjon i sentrum av svensk politikk. Lööf og Centerpartiet vil være helt sentrale i et blokkoverskridende samarbeid, som alle peker på som løsningen for svensk politikk.

Spørsmålet er om Annie Lööf ønsker jobben. På direkte spørsmål i riksdagen i dag svarte hun unnvikende på hva hun hadde sagt til talmannen. Hun fastholdt også at Moderaternas Ulf Kristersson er partiets statsministerkandidat.

FÅR HUN OPPDRAGET? Annie Lööf kan få i oppdrag å sondere muligheten for å danne ny regjering i Sverige - hvis hun selv vil. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

Nytt oppdrag med kortere frist

En annen mulighet for talmannen er å gi sonderingsoppdraget tilbake til Ulf Kristersson, men nå med en klart beskjed om at han skal presentere et alternativ som det skal stemmes over i Riksdagen.

Skulle det bli stemt ned, kan Stefan Löfven få samme mulighet til å teste sitt alternativ i parlamentet.

En slik taktikk vil sette hardt press på partiene av den enkle grunn av at et nyvalg automatisk utløses hvis Riksdagen sier nei til talmannens forslag fire ganger.

Har ikke hastverk

Talman Andreas Norlén har gjentatte ganger understreket at prosessen med å skaffe Sverige en ny regjering kommer til å ta tid, og at han ikke har hastverk.

Likevel øker nå utålmodigheten, både i media og ute blant folk etter syv uker uten noen fremskritt. Trolig er det bare trusselen om et nyvalg som kan skaffe bevegelse blant partiene.

Få av dem har noe å tjene på å sende svenskene til valgurnene én ekstra gang. Mange tror det vil gi en oppsving for fløypartiene Sverigedemokraterna og Vensterpartiet. Jimmie Åkesson er den eneste partilederen som har gått tydelig ut og sagt at hans parti vil ha et nyvalg.

Unngår man nyvalg, er det kanskje lettere å forklare velgerne hvorfor politikerne har brutt løftene de gav før valget. For noen må bryte løfter, for at Sverige skal få en ny regjering.