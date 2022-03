Hvordan går det med Viktor i skyttergraven?

Lever han fortsatt?

Viktor «Strafferen» Jegorov er en legende i den ukrainske hæren som har kjempet ved fronten øst i Ukraina i årevis. Helt siden vi besøkte ham i på kommandoposten, har vi lurt på hvordan det går med ham og soldatene hans. Det er en uke siden Russland invaderte landet.

Onsdag morgen sendte vi ham en melding for å spørre om han og soldatene hans fortsatt er i live.

Morten Jentoft: Alt i orden?

Timene gikk, uten at vi fikk svar.

Det skytes

Vi spoler en måned tilbake. Til da vi var et døgn i skyttergraven sammen med Jegorov, tre medsoldater og noen løshunder. Fienden, russiskvennlige opprørssoldater, var bare 600 meter unna:

– Nå hører vi det, det er skyting, sier Viktor Jegorov plutselig.

Hans ører oppfatter lyder vi ikke har fått med oss. Et par skudd, og så blir det stille.

– Det kan være for å provosere oss, for å framkalle en bevegelse slik at skarpskytterne kan gjøre jobben sin, sier Jegorov.

«Hjemme hos» i skyttergraven

Viktor Jegorov er en mann i slutten av 40-årene, som bor i Mikolajev fylke sørvest i Ukraina.

Viktor Jegorov er klar for kamp. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det vil si: det er der han har adresse. Det er der han har kone og familie. Men det er også der han fort blir rastløs og irritabel. Han vil fort tilbake til fronten.

På post føler han seg hjemme. I det gjørmete landskapet, der han og soldatene hans har gravd skyttergravene selv. Mens kulene haglet rundt dem.

– Det er blitt som et adrenalinkick. Lyden av skyting gjør at sansene våre spennes og livet får mening, sier han.

Det er ikke store plassen å sove på, men det ble ganske så hjemmekoselig når peisen varmet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

De har bygget seg en liten jordhytte. Viktor er gjestfri og inviterer på te, i hans «enkle restaurant ved fronten» som han kaller kaller den, med glimt i øyet.

Det å tilbringe et døgn sammen i en skyttergrav, skaper et bånd mellom mennesker. Her er utenriksreporter Morten Jentoft sammen med Viktor ved fronten. Stemningen var god, tross alvoret. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Man blir godt kjent etter å ha vært et døgn i den provisorisk jordhytta, delt mat og varmet seg tett på den vedfyrte ovnen. Det er her inne de holder motet oppe, for å kunne kjempe. Viktor bruker navnet «Karatel» som soldat. Det kan oversettes til «Strafferen». Straffen hans retter seg mot okkupantene.

– For meg handler dette bare om én ting. Jeg vil frigjøre resten av fedrelandet mitt. De russiske okkupantene skal drives tilbake, og det ukrainske flagget skal plantes på grensen til Russland, sa han stolt.

Vi vet at han fortsatt er på post her, en måned senere.

Det var livsfarlig da vi var der. Det er enda farligere nå.

Trodde han var død

Kommunikasjonen har foregått sporadisk på meldinger. Det er for farlig for ham å ringe eller sende video.

Vi har også vært i kontakt med datteren på Facebook.

For noen dager siden la hun ut et bilde av en voksen manns hånd tett inntil en bitte liten babyhånd. På bildet stod det:

«Du er alltid i mine bønner, pappa.» Etterfulgt av et lite rødt hjerte.

Skjermdump fra Facebook, torsdag 3. mars, 11:32. Vi har valgt å fjerne etternavnet og bildet til datteren for hennes egen sikkerhet.

Kunne dette bety at det verste hadde skjedd?

Heldigvis ikke. Dette var ren omtanke fra en datter til en far. Dagen etter, tidlig tirsdag 1. mars, tikket det inn følgende melding fra «Strafferen» selv.

Viktor Karatel: Jeg har ikke så mye å si, det regner over oss nå med alle typer ammunisjon, det skytes fra stridsvogner og fra granatkastere. Det ser ut som om vi har drepte, men vi holder stillingen.

Noen minutter senere korrigerer han seg selv.

Viktor Karatel: Vi har bare skadde!!!!

Vi følger opp.

Morten Jentoft: Betyr dette at dere er i live? Viktor Karakov: Ja, i live!

Tirsdag ettermiddag får vi også beskjed fra forsvarets pressekontakt i området at Viktor og hans soldater har kontroll på posten.

Men krigen pågår for fullt, og ting endrer seg for hver dag som går. Derfor følger vi også opp dagen etterpå. Vi lurer på hvordan det går med ham.

Morten Jentoft: Alt i orden?

Timene går uten at vi får svar. Før det tikker inn fra fronten: